Quyết định của tổng thống Ukraine giữa tình thế khó khăn

Cuộc cải tổ lớn

Trang The Kyiv Independent ngày 31.3 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo việc miễn nhiệm trợ lý thứ nhất Serhiy Shefir và ủy viên về quyền binh sĩ Alyona Verbytska, trong nỗ lực tiếp tục cải tổ bộ máy nhà nước. Ông Shefir là đồng minh lâu năm của ông Zelensky, được bổ nhiệm sau khi ông Zelensky nhậm chức tổng thống hồi tháng 5.2019. Trong đợt miễn nhiệm mới nhất, ngoài ông Shefir và bà Verbytska còn có 4 quan chức nữa.

Tổng thống Ukraine tiếp tục miễn nhiệm hàng loạt quan chức, gồm cả đồng minh lâu năm

Trước đó một ngày, ông Zelensky miễn nhiệm 2 phó chánh văn phòng tổng thống là các ông Andrii Smirnov và Oleksii Dniprov. Hôm 26.3, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Oleksiy Danilov bị thay thế bởi Giám đốc Cơ quan Tình báo nước ngoài Oleksandr Lytvynenko. Trong bài phát biểu tối 30.3, Tổng thống Ukraine nói sẽ tiếp tục cải tổ bộ máy nhà nước. "Sẽ có nhiều thay đổi trong tuần này và còn thêm những quyết định đang được chuẩn bị. Hôm nay, sắc lệnh mới liên quan các cố vấn đã được ban hành. Chúng tôi đang làm cho văn phòng tổng thống hiệu quả hơn", ông Zelensky tuyên bố.

Ông Zelensky thị sát một khu vực tiền tuyến hôm 27.3 Reuters

Bên cạnh cải tổ nhân sự, Ukraine còn đang đẩy mạnh công nghiệp quốc phòng, trong bối cảnh viện trợ an ninh từ Mỹ và châu Âu gặp trở ngại. Theo Đài PBS, Ukraine dành ngân sách gần 1,4 tỉ USD trong năm nay để mua và phát triển vũ khí trong nước, gấp 20 lần so với trước xung đột. Một lượng lớn vũ khí đang được mua từ các nhà máy tư nhân mọc lên khắp đất nước. Sản lượng đạn súng cối của Ukraine hiện cao hơn gấp 40 lần và sản lượng đạn pháo cao hơn gần 3 lần so với năm ngoái. Chỉ riêng Ukrainska Bronetekhnika, công ty vũ khí tư nhân lớn nhất Ukraine, đã sản xuất hơn 20.000 quả đạn súng cối/tháng.

Điểm xung đột: Bom lượn giúp Nga lấn lướt Ukraine; Mỹ cấp vũ khí tỉ USD cho Israel

Tình thế bất lợi

Những nỗ lực của Ukraine diễn ra trong bối cảnh xuất hiện một số cảnh báo về nguy cơ nước này mất thêm quyền kiểm soát lãnh thổ vào tay Nga. Trong một bình luận về tình hình xung đột Ukraine trên mạng xã hội X, tỉ phú Elon Musk cảnh báo: "Nếu chiến sự kéo dài đủ lâu, Odessa cũng sẽ thất thủ", đồng thời đề xuất sớm có giải pháp đàm phán. Theo vị tỉ phú, Ukraine sẽ mất nhiều mạng người khi tấn công một đội quân lớn hơn, có chiều sâu phòng thủ, các bãi mìn và pháo binh mạnh mẽ hơn, trong khi Kyiv thiếu các phương tiện thiết giáp lẫn ưu thế trên không. Trước đó, Tổng thống Zelensky nói nếu Kyiv không nhận được thêm viện trợ quân sự từ Mỹ, lực lượng Ukraine sẽ phải rút lui "theo từng bước nhỏ", theo The Washington Post hôm 29.3.

Bộ Tư lệnh chiến dịch miền nam Ukraine ngày 31.3 cho hay lực lượng Nga tiến hành nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các tỉnh Odessa và Kherson. Theo đó, các cuộc tấn công gây thiệt hại cơ sở hạ tầng năng lượng tại Odessa và một cơ sở nông nghiệp ở Kherson, nhưng chưa có thông tin thương vong. Reuters dẫn thông cáo của quân đội Ukraine cho hay phía Nga phóng 16 tên lửa và 11 UAV, trong đó phía Ukraine bắn rơi 9 tên lửa và 9 UAV. Công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine là DTEK cho hay 5 trong số 6 nhà máy bị thiệt hại khiến công ty mất 80% công suất và có thể mất 18 tháng sửa chữa.

Tổng tư lệnh Ukraine nói Nga bắn nhiều gấp 6 lần, có thể tấn công Kharkiv