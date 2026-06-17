Quyết liệt bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai, hướng tới phát triển bền vững

Tại xã vùng cao Phước Hiệp, công tác bố trí, ổn định dân cư cho các hộ dân sống trong vùng thiên tai, khu vực khó khăn đang được địa phương tập trung triển khai quyết liệt, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và ổn định đời sống nhân dân. Theo kế hoạch, xã sẽ bố trí, ổn định chỗ ở cho 90 hộ dân thuộc diện khó khăn, chủ yếu đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai hoặc thiếu đất ở... Đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa an sinh xã hội quan trọng, vừa giải quyết nhu cầu chỗ ở an toàn cho người dân, vừa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo hướng bền vững.

Song song với việc bố trí đất ở, xã Phước Hiệp chú trọng đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng thiết yếu tại các khu tái định cư nhằm bảo đảm điều kiện sinh sống lâu dài cho người dân. Các khu giãn dân sẽ được đầu tư hệ thống giao thông, điện, nước sinh hoạt cùng các công trình hạ tầng cần thiết, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất.

Tại Phước Hiệp nhiều hộ dân ở vùng nguy cơ sạt lở được bố trí tái định cư an toàn. ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Ông Vũ Thế Hiệp, Phó chủ tịch UBND xã Phước Hiệp, cho biết địa phương đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để triển khai hiệu quả công tác bố trí, sắp xếp dân cư. "Việc bố trí, sắp xếp dân cư cho các hộ vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn là nhiệm vụ cấp thiết nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Xã xác định phải thực hiện đồng bộ, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt sát với thực tế cơ sở", ông Hiệp nhấn mạnh.

Những năm gần đây, tình trạng mưa lớn kéo dài, sạt lở đất và thiếu nước sinh hoạt tại một số khu vực trên địa bàn xã đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Trong đó, vào cuối năm 2025, tình trạng sạt lở bờ sông Trường xảy ra nghiêm trọng, buộc chính quyền địa phương phải di dời khẩn cấp 2 hộ dân và sau đó bố trí ổn định theo Chiến dịch Quang Trung.

Ngoài ra, hiện nay nhiều hộ dân phải sinh sống trong điều kiện tạm bợ, thiếu an toàn, trong khi hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu tối thiểu. Vì vậy, việc bố trí, ổn định dân cư không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà còn tạo nền tảng cho người dân phát triển sinh kế lâu dài. "Quan điểm của địa phương là gắn công tác bố trí dân cư với đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng thiết yếu, từ đó tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần", ông Hiệp khẳng định.

Phó chủ tịch UBND xã Phước Hiệp cho hay, dự báo trong các mùa mưa lũ tới, tình trạng sạt lở bờ sông Trường vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến nhiều hộ dân sinh sống dọc tuyến sông. Trước đây, tỉnh Quảng Nam đã đầu tư xây dựng hệ thống kè bảo vệ một số đoạn bờ sông, tuy nhiên vẫn còn nhiều vị trí chưa được gia cố nên tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Địa phương đã có văn bản đề nghị UBND TP.Đà Nẵng xem xét bố trí khoảng 200 tỉ đồng để triển khai giai đoạn 2 của dự án kè chống sạt lở, góp phần bảo vệ khu dân cư và hạ tầng thiết yếu.

Không chỉ dừng lại ở việc bố trí nơi ở mới, xã Phước Hiệp còn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững cho người dân sau tái định cư. "Cùng với việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, địa phương sẽ tăng cường hỗ trợ sản xuất, tạo sinh kế, đào tạo nghề và kết nối các nguồn lực để người dân có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, từ đó chất lượng cuộc sống sẽ từng bước được nâng lên", ông Hiệp nói.