Quyết liệt gỡ vướng, tăng tốc về đích tuyến ven biển trọng điểm

Dự án có chiều dài khoảng 26,5 km, nối từ nút giao QL40B đến tuyến ĐT620, giáp khu vực cảng hàng không Chu Lai. Công trình được khởi công từ tháng 4.2023 với tổng mức đầu tư khoảng 1.100 tỉ đồng, do Ban Quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Theo thiết kế, dự án tập trung mở rộng mặt cắt ngang tuyến hiện hữu, trong đó 9 km đầu tuyến được nâng lên 25 m và các đoạn còn lại đạt 38 m. Đồng thời, xây dựng thêm một đơn nguyên cầu rộng hơn 12 m song song với 6 cầu hiện hữu. Sau khi hoàn thành, các cầu sẽ có bề rộng 25 m, đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng tăng trên trục giao thông ven biển chiến lược.

Dự án được chia thành 2 gói thầu xây lắp. Gói thầu số 1 dài 11,24 km, gồm cầu Tam Tiến và cầu Diêm Trà; gói thầu số 2 dài 15,26 km với các cầu Tam Hiệp, An Tân 2, Tam Nghĩa và Tam Quang. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp không ít khó khăn do công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tại các xã Tam Xuân, Tam Anh và Núi Thành còn chậm. Trước thực tế này, TP.Đà Nẵng đã điều chỉnh thời gian thực hiện dự án sang giai đoạn 2022 - 2027; đồng thời phát động "Chiến dịch cao điểm 129 ngày đêm" nhằm đẩy nhanh tiến độ GPMB.

Dự án thành phần 1 hoàn thiện đường ven biển 129 đang tăng tốc về đích ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo chủ đầu tư, tại gói thầu số 1, khoảng 11 km tuyến đã hoàn thành thảm bê tông nhựa. Đối với gói thầu số 2, đoạn từ Km 16+700 đến Km 22+500 dài 5,8 km đã hoàn thiện phần đường, hiện chỉ còn lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Phần còn lại dài 9,46 km đang tiếp tục được đầu tư hoàn thiện. Đến nay, chủ đầu tư đã tiếp nhận thêm nhiều vị trí mặt bằng phục vụ thi công, song vẫn còn khoảng 1,5 km chưa được bàn giao.

Hiện nhà thầu đã hoàn thành thảm nhựa khoảng 4 km mặt đường và đang chuẩn bị triển khai thêm gần 1 km. Một số đoạn sau khi kết thúc giai đoạn chờ lún cuối cùng sẽ tiếp tục thi công nền đường, trong khi các vị trí khác đang được tập trung nhân lực, thiết bị để hoàn thành thảm bê tông nhựa trong thời gian tới.

Từ khi phát động "Chiến dịch 129 ngày đêm", giá trị khối lượng thực hiện tại gói thầu số 2 đạt gần 20 tỉ đồng. Tổng giá trị thi công toàn gói hiện đạt khoảng 350 tỉ đồng trên tổng giá trị hợp đồng hơn 508 tỉ đồng.

Theo chủ đầu tư, khó khăn lớn nhất hiện nay là tình trạng khan hiếm nguồn đất đắp. Trước đây, vật liệu được vận chuyển từ các mỏ đất tại tỉnh Quảng Ngãi, nhưng hiện nhiều đơn vị đã hạn chế hoặc ngừng cung cấp ra ngoài địa phương. Để bảo đảm tiến độ, chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu rà soát, điều chỉnh kế hoạch thi công, tăng cường nhân lực và thiết bị nhằm bù đắp khối lượng chậm tiến độ. Đồng thời, các đơn vị cũng chủ động tìm kiếm nguồn vật liệu thay thế trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục khai thác các mỏ đất mới.

Song song với đó, chủ đầu tư đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về GPMB, phấn đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ phần diện tích còn lại trước ngày 30.6.

Ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, cho biết việc từng bước tháo gỡ các nút thắt về mặt bằng cùng với nỗ lực tăng tốc thi công của các nhà thầu đang tạo động lực quan trọng để dự án sớm hoàn thành. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện trục giao thông ven biển chiến lược, tăng cường kết nối hạ tầng, tạo dư địa phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía nam thành phố và vùng phụ cận.