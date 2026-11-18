Ban tổ chức Miss Universe Vietnam đăng thông báo thu hồi danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026 đối với Nguyễn Quỳnh Anh ẢNH: BTC MISS UNIVERSE VIETNAM

Tối 18.11, trên fanpage chính thức của cuộc thi, ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 chính thức thông báo quyết định thu hồi danh hiệu hoa hậu đối với Nguyễn Quỳnh Anh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 18.11.2026, sau quá trình xem xét các sự việc liên quan và căn cứ vào những thỏa thuận đã được xác lập giữa các bên.

Theo thông báo, sau lần vi phạm đầu tiên, ban tổ chức cùng các bên liên quan đã xem xét và đưa ra hình thức xử lý, đồng thời tạo điều kiện để Quỳnh Anh khắc phục những vấn đề phát sinh, tiếp tục phối hợp với Công ty cổ phần giải trí Five6. Khi đó, người đẹp bị đình chỉ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật với danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026 trong thời hạn 6 tháng.

Song, theo ban tổ chức, Quỳnh Anh tiếp tục tham dự một sự kiện cộng đồng mà chưa thông báo và thống nhất trước với Công ty Five6. Một số vấn đề phát sinh tại sự kiện được cho là đã gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến hình ảnh của Miss Universe Vietnam và ban tổ chức.

Bên cạnh đó, đơn vị này cho biết, cách đây vài ngày, Quỳnh Anh thông báo về tình trạng sức khỏe tâm lý, cần thời gian nghỉ ngơi, điều trị và chưa thể ký hợp đồng quản lý theo thỏa thuận ban đầu. Dù vậy, cô vẫn tiếp tục nhận lời biểu diễn, tham dự các sự kiện khi chưa có sự thống nhất với Công ty Five6.

Đáng chú ý, tổ chức Miss Universe Vietnam còn ghi nhận việc Quỳnh Anh xuất hiện tại sự kiện công bố của một đơn vị quản lý khác, với thông tin ký kết hợp đồng độc quyền, nhưng chưa thông qua tổ chức Miss Universe Vietnam và Công ty Five6. Theo đơn vị này, những sự việc trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện các cam kết và trách nhiệm trong quá trình đồng hành cùng danh hiệu.

Quỳnh Anh trước khi bị thu hồi danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026

Nguyễn Quỳnh Anh trong đêm đăng quang ngôi vị Miss Universe Vietnam 2026 ẢNH: BTC MISS UNIVERSE VIETNAM 2026

Thông tin Hoa hậu Quỳnh Anh bị thu hồi danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026 nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều chuyên trang sắc đẹp trong nước cũng đồng loạt đăng tải thông tin về sự việc chỉ ít phút sau khi ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 đưa ra thông báo chính thức. Hiện, người đẹp 9X vẫn chưa có phản hồi về quyết định thu hồi danh hiệu này.

Trước khi bị thu hồi danh hiệu, Quỳnh Anh cũng vướng nhiều ồn ào sau khi đăng quang Miss Universe Vietnam 2026. Hồi đầu tháng 10, cô được xướng tên ở ngôi vị cao nhất trong đêm chung kết tổ chức tại Hải Phòng. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau đó, nữ người mẫu trở thành tâm điểm chú ý khi vướng tranh cãi liên quan đến một nhóm chat trên mạng xã hội. Trước những phản ứng từ dư luận, cô đã lên tiếng xin lỗi song ồn ào khiến hình tượng của cô bị ảnh hưởng không ít.

Ngoài tranh cãi liên quan đến nhóm chat, vấn đề Quỳnh Anh không được dự thi Miss Universe 2026 tại Puerto Rico cũng gây bàn tán xôn xao. Vấn đề này liên quan đến bất đồng giữa hai đơn vị đứng sau cuộc thi. Đến cuối tháng 10 vừa qua, phía MGI Public Company Limited đăng thông báo xác nhận 6 đại diện từ Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore và Lào sẽ không dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2026.