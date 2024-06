Quỳnh Lương vướng tranh cãi khi bàn về hôn nhân của Xoài Non

Quỳnh Lương không đồng tình trước quan điểm của dân mạng về hôn nhân của Xoài Non FBNV

Trên nền tảng TikTok, Quỳnh Lương đăng tải clip chia sẻ quan điểm về hôn nhân, đồng thời nhắc đến Xoài Non. Mở đầu video, nữ diễn viên nói đây là câu chuyện được chú ý trên mạng xã hội, “người trong cuộc chưa lên tiếng nhưng người bên ngoài lên tiếng rất nhiều”.

Quỳnh Lương nói cô vừa xem được đoạn clip chia sẻ về nguyên nhân đổ vỡ là do không môn đăng hộ đối. Theo nữ diễn viên, quan điểm này có thể đúng. Tuy nhiên, sao phim Đừng làm mẹ cáu không đồng tình với ý kiến bàn về chuyện hot girl sinh năm 2002 ít học. “Tôi thấy nó vô lý lắm”, Quỳnh Lương nhấn mạnh.

Theo Quỳnh Lương, việc một cuộc hôn nhân đổ vỡ có nhiều lý do, không riêng vấn đề ít học. Cô bày tỏ quan điểm: “Chẳng may chuyện của Xoài Non là thật thì việc các bạn lấy học thức người ta ra để nói vào cái chuyện người ta đang buồn thì có đáng không? Tôi thấy không đáng. Mình hơn người ta kinh nghiệm, bằng cấp thì phải đưa ra những lời khuyên, an ủi động viên, chứ sao lại lôi việc học của người ta lên để đánh giá”.

Đồng thời, Quỳnh Lương khẳng định: “Việc học tất nhiên rất quan trọng nhưng chúng ta không nói chuyện với nhau bằng hằng đẳng thức, chúng ta không nói chuyện với nhau bằng kiến thức địa lý, vật lý… Chúng ta nói với nhau bằng kinh nghiệm đời sống cá nhân. Chẳng lẽ bây giờ do cãi nhau bằng hằng đẳng thức, Xoài không biết nên anh Hiếu mới chia tay? Là người ngoài không thể dùng góc nhìn phiến diện như thế được”.

Những ngày qua, thông tin liên quan đến hot girl Xoài Non được cộng đồng mạng quan tâm

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện tại clip này nhận về hơn 2,7 triệu lượt xem và nhiều ý kiến khác nhau. Có khán giả đồng tình với quan điểm của Quỳnh Lương, cho rằng việc mang chuyện học thức ra để làm lý do tan vỡ là điều không đúng. Một số khán giả khen ngợi khi nữ diễn viên sinh năm 1995 dám đứng ra nêu quan điểm của mình khi vấn đề đang được dân mạng quan tâm.

Một tài khoản chia sẻ: “Mình thấy bạn nói hợp lý. Hai cái đó không liên quan, kiểu như cứ tìm khuyết điểm người ta để châm chọc khi người ta không được trọn vẹn”. “Bạn này nói đúng quá. Trong một mối quan hệ có nhiều khía cạnh lắm, hôn nhân thì càng nhiều vấn đề”, một cư dân mạng đồng tình. Người xem khác bày tỏ: “Mình hoàn toàn đồng ý với bạn. Hơn nữa việc hôn nhân đổ vỡ chỉ có người trong cuộc mới biết”.

Tuy nhiên, những chia sẻ của Quỳnh Lương cũng vấp phải ý kiến trái chiều. Dù chỉ nêu quan điểm về việc đổ vỡ do ít học song việc nữ diễn viên nhắc tên Xoài Non khiến nhiều người không hài lòng. Cư dân mạng cho rằng về chuyện hôn nhân của hot girl 22 tuổi, người trong cuộc chưa lên tiếng thì việc nữ diễn viên đăng clip bàn luận (dù không khẳng định đổ vỡ) là điều không nên.

Một tài khoản thẳng thắn: “Đổ vỡ thật hay không thì chưa biết, nhưng cứ bàn tán nhiều, chia sẻ nhiều sẽ khiến họ tổn thương và buồn lòng”. Cư dân mạng khác chia sẻ: “Dù gì câu chuyện chưa rõ ràng thì cũng không nên bàn luận, nhất là khi chị là người nổi tiếng”. “Chuyện vợ chồng người ta cũng không ảnh hưởng đến mình. Thay vì đi bàn luận thì tập trung công việc bản thân”, người xem khác nêu quan điểm. Một khán giả viết: “Chính chủ chưa lên tiếng mà nhiều người lên tiếng hộ quá”.