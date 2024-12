Quỳnh Nga nói gì về kết quả gây tranh cãi ở chung kết Miss Charm 2024?

Cú 'lội ngược dòng' vấp phải ý kiến trái chiều

Quỳnh Nga giành ngôi á hậu 2 đồng thời thắng 3 giải thưởng phụ tại chung kết Miss Charm 2024 ẢNH: BTC

Nguyễn Thị Quỳnh Nga là thí sinh đeo sash Việt Nam tại chung kết Miss Charm 2024 vừa khép lại tối 21.12. Trong đêm thi quyết định, người đẹp sinh năm 1995 được công bố vào top 20 chung cuộc nhưng qua đến phần gọi tên vào top 10, cô không giành được cơ hội đi tiếp. Sau đó, khi MC công bố top 6, Quỳnh Nga bất ngờ ghi tên vào danh sách nhờ là thí sinh có lượng bình chọn cao nhất. Từ cơ hội này, người đẹp bước vào vòng ứng xử đầu tiên cùng 5 cô gái được ban giám khảo lựa chọn.

Ở vòng ứng xử, Quỳnh Nga cho thấy tư duy nhạy bén cùng khả năng hùng biện trôi chảy, thuyết phục bằng tiếng Anh. Câu trả lời lưu loát, súc tích của người đẹp 29 tuổi về vai trò của du lịch trong việc bảo tồn văn hóa đã giúp cô tiến vào top 3 chung cuộc.

Người đẹp Việt Nam trong phần trình diễn bikini cùng top 20 ẢNH: BTC

Trước câu hỏi quyết định liên quan đến việc sử dụng giáo dục để đấu tranh trước sự bất bình đẳng trong xã hội, nữ biên tập viên cũng có phần trả lời được nhận xét là "nuốt mic". Cô cho rằng việc giải quyết các vấn đề giáo dục sẽ giúp giải quyết phần nào tình trạng bất bình đẳng xã hội.

"Tôi nghĩ giáo dục là điều cần thiết để giúp mọi người nhận ra nhiều vấn đề trong xã hội. Trong công việc trước kia của mình, tôi đã may mắn có rất nhiều cơ hội được đi đến những nơi xa xôi và gặp gỡ nhiều trẻ em thiếu điều kiện, nơi mà tôi có thể giúp đỡ chúng gây quỹ và hỗ trợ chúng tiếp tục việc học tập. Rất nhiều đứa trẻ trong số này đã có cơ hội vào đại học, có thêm kiến thức, kỹ năng và trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, cống hiến cho sự phát triển của xã hội. Nhờ điều đó, chúng đã quay lại và giúp đỡ những người khác cũng đang cần sự trợ giúp. Đó cũng là điều khiến tôi nghĩ rằng việc bất bình đẳng xã hội sẽ được giảm thiểu", người đẹp cho hay.

Quỳnh Nga thể hiện tốt ở 2 vòng thi ứng xử ẢNH: BTC

Màn thể hiện kể trên giúp Quỳnh Nga giành ngôi á hậu 2. Tuy nhiên, kết quả này lập tức vấp phải làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Bên cạnh những lời khen dành cho khả năng ứng xử thông minh của người đẹp Việt Nam, không ít khán giả cảm thấy hành trình "lội ngược dòng" này kém thuyết phục.

Hàng loạt lý do được dân tình đưa ra: Quỳnh Nga nhập cuộc muộn, bỏ lỡ nhiều hoạt động với dàn thí sinh; hình thể, kỹ năng trình diễn còn nhiều hạn chế; từng gặp sự cố trong đêm bán kết; không được ban giám khảo chọn vào top 10… Ngoài ra, không ít ý kiến cho rằng cô được ưu ái vì là thí sinh của nước chủ nhà trong khi nhiều ứng viên nổi trội hơn lại dừng chân đầy tiếc nuối.

Quỳnh Nga lên tiếng, trưởng ban giám khảo nói về kết quả

Quỳnh Nga là nhân tố gây nhiều bất ngờ ở chung kết Miss Charm 2024 ẢNH: BTC

Sau chung kết, Quỳnh Nga chia sẻ rằng trong đêm thi quyết định, cảm xúc của cô liên tục lên xuống như đi tàu lượn siêu tốc. "Ban đầu tôi không được vào top 10 nhưng sau đó nhờ sự yêu thương, ủng hộ của người hâm mộ Việt Nam cũng như gia đình, bạn bè thì cuối cùng tôi giành được tấm vé vào top 6 và may mắn trở thành á hậu 2 Miss Charm 2024. Tôi thực sự biết ơn", người đẹp chia sẻ với Thanh Niên.

Trước ý kiến cho rằng Quỳnh Nga được ưu ái khi là thí sinh chủ nhà, á hậu 9X chia sẻ rằng cô nghĩ sự ưu ái mà mình nhận được ở đây là sự yêu thương, quan tâm và ủng hộ của người hâm mộ Việt Nam chứ không có sự thiên vị nào khác. Chính sự yêu thương, ủng hộ từ mọi người giúp cô nỗ lực thể hiện tốt ở những vòng tiếp theo. "Ngay khi đạt được tấm vé vào top 6, tôi đã rất cố gắng để có thể trả lời tất cả những câu hỏi một cách tốt nhất để làm sao xứng đáng với tình cảm của mọi người dành cho mình", cô nói.

Quỳnh Nga cho biết cô không áp lực khi kết quả của bản thân ở chung kết Miss Charm 2024 gây ra ý kiến trái chiều. Người đẹp bày tỏ: "Tôi không cảm thấy như vậy vì để có thể đạt được vị trí như hôm nay thì đó là nhờ sự quan tâm, tình cảm những người yêu thương tôi dành cho tôi. Tôi cảm thấy không bao giờ xấu hổ về điều đó. Ngoài ra, tôi cũng đã cố gắng hết sức mình trong 2 phần thi ứng xử và tôi tin rằng điều đó cũng sẽ thuyết phục được mọi người".

Chủ tịch Miss Charm đánh giá Quỳnh Nga có phần thể hiện tốt ở vòng phỏng vấn kín trước đó và hai phần ứng xử trong đêm chung kết ẢNH: BTC

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thúy Nga (Chủ tịch Miss Charm kiêm Trưởng ban giám khảo) cho biết tranh cãi là điều khó tránh khỏi ở bất kỳ cuộc thi nhan sắc lớn nhỏ nào. "Tuy nhiên, ở đây chúng ta nên tính đến sự công tâm. Về khía cạnh này, tất cả kết quả của thí sinh từ top 20, top 10, top 5 và top 3 hoàn toàn dựa vào đánh giá của ban giám khảo và chúng tôi đang giữ bảng điểm rất cẩn thận. Nếu có ý kiến phàn nàn nào đó, chúng tôi sẵn sàng đưa ra bảng điểm để mọi người có thể thấy rằng kết quả hoàn toàn dựa trên bảng điểm", vị này chia sẻ.

Bà Thúy Nga cũng tiết lộ Quỳnh Nga là thí sinh có điểm số cao nhất trong vòng phỏng vấn kín, vượt trội so với các ứng viên khác. "Tuy nhiên, chúng tôi chấm cả một hành trình và Miss Charm là cuộc thi hoa hậu mà ở đó sắc đẹp phải đồng hành cùng tri thức. Bởi vì phải có tri thức mới có thể có những thông điệp, hoạt động, ý tưởng cho hành trình sau cuộc thi. Điểm phỏng vấn kín của Quỳnh Nga cao vượt trội, đó là lý do tại sao cô ấy thắng giải Best Interview. Tiếp nữa cũng như mọi người thấy, trên sân khấu cô ấy thể hiện rất tốt khả năng hùng biện bằng tiếng Anh và điều đó thuyết phục các giám khảo chọn cô ấy vào top 3", Chủ tịch Miss Charm nói thêm.