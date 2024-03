Ra đầu thú sau hơn 8 tháng lẩn trốn qua Campuchia vì tội giết người

Ngày 29.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã di lý Trịnh Công Sơn (21 tuổi, ở P.Phước Mỹ, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) từ TP.HCM về Ninh Thuận để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Cách đây 8 tháng, Sơn chạy qua Campuchia để trốn lệnh truy nã vì có tham gia trong vụ án giết người xảy ra trên địa bàn TP.Phan Rang - Tháp Chàm.

Trước đó, tối 30.6.2023, Sơn cùng 6 đối tượng khác mang theo hung khí (kiếm, dao tự chế) đi tìm Nguyễn Đắc Tiến (18 tuổi, ở KP.4, P.Đô Vinh) để giải quyết mâu thuẫn.

Trong thời gian đi tìm Tiến, nhóm của Sơn tình cờ thấy 2 người bạn của Tiến là Nguyễn Văn Thức, Nguyễn Văn Sinh (cùng 23 tuổi, cùng ở xã Tân Hải, H.Ninh Hải). Sơn cùng 6 đối tượng trên dùng hung khí tấn công, làm Thức và Sinh tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng trên để điều tra về hành vi giết người; đồng thời ra lệnh truy nã đối với Sơn do đối tượng đã bỏ trốn ngay sau khi gây án.

Đến ngày 27.3, sau hơn 8 tháng bị truy nã, Sơn đến Công an TP.HCM đầu thú và khai nhận sau khi phạm tội đã vượt biên sang Campuchia.