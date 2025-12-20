Ra mắt Chi hội Gia Định: Dấu ấn mới của cộng đồng doanh nhân TP.HCM

Sự kiện diễn ra trang trọng với sự tham dự của đại diện chính quyền địa phương, Ban Lãnh đạo Hội Doanh nhân Sài Gòn, các cơ quan thông tấn báo chí cùng hơn 50 doanh nhân là lãnh đạo các doanh nghiệp thành viên.

Việc ra mắt Chi hội Gia Định vào thời điểm này mang ý nghĩa đặc biệt, khi TP.HCM vừa hoàn tất công tác sắp xếp các đơn vị hành chính và địa danh lịch sử "Gia Định" một lần nữa được nhắc đến như biểu tượng của sự quy tụ và phát triển. Đại diện Ban Chấp hành cho biết, Chi hội ra đời không chỉ để kết nối giao thương mà còn sẵn sàng đóng góp vào dòng chảy kinh tế chung của thành phố.

Với tôn chỉ hoạt động xuyên suốt "Chung niềm tin – Vững giá trị", Chi hội Gia Định được định vị trở thành "điểm tựa" vững chắc cho các hội viên. Tại đây, các doanh nhân không chỉ gặp gỡ mà còn cam kết chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm quản trị và cùng nhau hỗ trợ mở rộng cơ hội thị trường thực chất.

Sự ra đời của Chi hội Gia Định được kỳ vọng là mảnh ghép hoàn hảo, bổ sung vào hệ sinh thái đa dạng của Hội Doanh nhân Sài Gòn, đồng thời trở thành cánh tay nối dài hỗ trợ hiệu quả cho công tác an sinh xã hội và phát triển kinh tế tại địa phương.