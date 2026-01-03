Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Ra mắt đơn vị giám định hàng hiệu chuẩn quốc tế

Bắc Bình
Bắc Bình
03/01/2026 17:28 GMT+7

VILAB trở thành tổ chức chuyên cung cấp dịch vụ giám định hàng hiệu, hàng cao cấp dựa trên cơ sở khoa học và tiêu chuẩn quốc tế.

Ngày 3.1, tại TP.HCM, Công ty Cổ phần Kiểm định và Giám định VILAB (VILAB) tổ chức ra mắt và đón nhận Quyết định chứng nhận ISO/IEC 17025:2017; đồng thời trở thành đơn vị giám định hàng hiệu, hàng cao cấp được cơ quan quản lý có thẩm quyền công nhận năng lực về mặt kỹ thuật và pháp lý.

Ra mắt đơn vị giám định hàng hiệu chuẩn quốc tế- Ảnh 1.

Luật sư Lê Quang Y, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó chủ nhiệm phụ trách Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, phát biểu tại sự kiện

ẢNH: B.B

Hiện nay, quy mô giao dịch hàng cao cấp đã qua sử dụng (second-hand) tại Việt Nam đang mở rộng nhanh chóng. Tuy nhiên, hoạt động xác thực hay phân biệt thật - giả lâu nay chủ yếu dựa vào kinh nghiệm cá nhân hoặc các nền tảng trực tuyến (app) từ châu Âu, Mỹ. Nhược điểm lớn của các công cụ này là không tiếp cận trực tiếp hiện vật, thiếu tính pháp lý và tỷ lệ sai lệch còn cao, gây khó khăn cho việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như xử lý tranh chấp.

Khắc phục những hạn chế trên, hệ thống của VILAB thực hiện giám định dựa trên kiểm tra hiện vật trực tiếp kết hợp dữ liệu khoa học. Trước đó, ngày 15.12.2025, Văn phòng Công nhận Chất lượng Quốc gia Việt Nam (BoA) đã xác nhận phòng thí nghiệm của đơn vị này phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, cấp mã công nhận VILAS 1605.

Ra mắt đơn vị giám định hàng hiệu chuẩn quốc tế- Ảnh 2.

Sự kiện có sự đại diện nhiều doanh nghiệp, hiệp hội... kinh doanh hàng xa xỉ tại Việt Nam tham dự

ẢNH: B.B

Chứng nhận này khẳng định các kết quả thử nghiệm từ VILAB đảm bảo tính truy xuất, khả năng lặp lại và có giá trị công nhận quốc tế. Các nhóm hàng hóa được đơn vị này thực hiện giám định bao gồm: túi xách hàng hiệu, đồng hồ, trang sức, mỹ phẩm cao cấp...

Cũng tại sự kiện, VILAB đã gia nhập Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) nhằm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ trên thị trường trong nước.

