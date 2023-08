Ra mắt Football Pro VTC, game bóng đá muốn gia nhập eSport

Nhận thấy thị trường game Việt Nam luôn "đói" những tựa game đề tài bóng đá, nhà phát hành VTC quyết định ra mắt chính thức game Football Pro VTC. Đây là tựa game đã gây được tiếng vang trên thị trường quốc tế như Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản... và liên tục trụ vững trên các bảng xếp hạng những game xuất sắc nhất trong dòng game thể thao trên cả hai nền tảng App Store và Google Play.

Đông đảo người choi tham gia buổi ra mắt game VTC

Football Pro VTC sở hữu hàng loạt tính năng thu hút được sự quan tâm của cộng đồng game thủ, như Hệ thống cầu thủ bản quyền chuẩn Fifpro, 100+ kỹ thuật độc nhất dựa trên những tinh hoa của các cầu thủ ngoài đời thật, thị trường chuyển nhượng tự do, đào tạo cầu thủ Greatest Of All Time... Hơn thế nữa, với tính năng tự do điều khiển trận đấu, kiến tạo lối chơi và đặc biệt có thể tương thích trên PC và sử dụng tay cầm, Football Pro VTC có lợi thế cạnh tranh rất mạnh mẽ so với những sản phẩm game đề tài bóng đá trên thị trường hiện nay.

BLV Quang Huy tại buổi ra mắt VTC

Nhà phát hành này cũng ký kết hợp tác cùng với 2 gương mặt nổi bật nhất trong làng túc cầu Việt Nam là tuyển thủ Việt Nam Quế Ngọc Hải và bình luận viên Quang Huy để khẳng định sự đầu tư bài bản đối với Football Pro VTC.

Đặc biệt hơn nữa, tuyển thủ Quế Ngọc Hải và bình luận viên Quang Huy đều góp mặt trong game này như một tính năng quan trọng, góp phần tăng trải nghiệm của người chơi.

Quế Ngọc Hải trải nghiệm game và giao lưu cùng người hâm mộ VTC

"Football Pro VTC là một trong những dự án chiến lược của VTC năm 2023. Chúng tôi đang làm việc với VIRESA nhằm đưa sản phẩm thành 1 bộ môn chuẩn eSport với hệ thống giải đấu từ bán chuyên đến chuyên nghiệp trong thời gian tới. Từ đó, lựa chọn các tuyển thủ hàng đầu để tham gia giải đấu quốc tế được tổ chức ở Hàn Quốc. NEOWIZ - Top 3 nhà phát hành hàng đầu tại Hàn Quốc - đã lên kế hoạch phát hành sản phẩm này tại thị trường Hàn Quốc ngay trong mùa thu năm nay", ông Phạm Trung Sơn đại diện cho nhà phát hành VTC chia sẻ trong buổi họp báo ra mắt.