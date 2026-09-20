Ra mắt Không gian Văn hóa Đông Dương - Thăng Long

Không gian Văn hóa Đông Dương - Thăng Long được giới thiệu với định hướng trở thành địa chỉ giao lưu, bảo tồn và quảng bá các giá trị mỹ thuật Việt Nam Ảnh: BTC

Được hình thành với định hướng trở thành một trung tâm văn hóa hoạt động thường xuyên, Không gian Văn hóa Đông Dương - Thăng Long kỳ vọng tạo thêm điểm kết nối giữa nghệ sĩ, công chúng, giới nghiên cứu, nhà sưu tập, học sinh - sinh viên và bạn bè quốc tế. Các hoạt động dự kiến không chỉ dừng ở triển lãm mà còn mở rộng sang giáo dục nghệ thuật, đối thoại học thuật, hợp tác quốc tế và các chương trình giới thiệu di sản, mỹ thuật Việt Nam.

Gần 300 tác phẩm hội họa và điêu khắc của Ngô Xuân Bính được giới thiệu trong triển lãm Thông Ngỏ Ảnh: BTC

Theo đại diện đơn vị tổ chức, ý tưởng hình thành không gian xuất phát từ quá trình tiếp cận kho sáng tác đồ sộ của họa sĩ Ngô Xuân Bính. Từ hàng nghìn tác phẩm hội họa và điêu khắc, các nhà tổ chức đặt vấn đề về việc tạo dựng một địa chỉ có khả năng giới thiệu rộng rãi những sáng tác tiêu biểu của nghệ sĩ Việt Nam, đồng thời góp phần đưa mỹ thuật Việt đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.

Các tác phẩm trong Thông Ngỏ khai thác nhiều lớp cảm xúc về con người, ký ức và đời sống văn hóa Việt Nam Ảnh: BTC

Triển lãm Thông Ngỏ là hoạt động mở màn, tập trung vào thế giới nghệ thuật giàu tính biểu cảm của Ngô Xuân Bính. Các tác phẩm tiếp cận nhiều lớp đề tài về con người, ký ức, văn hóa và đời sống tinh thần, qua đó gợi mở cách nhìn về bản sắc Việt trong tương quan giữa truyền thống và đương đại.

Tên gọi Thông Ngỏ cũng được họa sĩ lý giải từ hai trạng thái "thông" và "ngỏ". "Thông" gợi sự thông mạch, thông khí, thông linh, thông tuệ; trong khi "ngỏ" mang tinh thần hé mở, không khép lại hay áp đặt một cách hiểu duy nhất. Từ đó, triển lãm được đặt trong tinh thần đối thoại, để người xem tự tìm kiếm những liên tưởng và cảm nhận riêng trước tác phẩm.

Họa sĩ Ngô Xuân Bính xem sáng tác như một quá trình tự đối thoại, khám phá những tầng sâu của ký ức và tâm thức Ảnh: BTC

Trong phần tự sự về triển lãm, Ngô Xuân Bính cho rằng quá trình sáng tác cũng là hành trình tự đối thoại với chính mình, qua đó nhận diện những ký ức, trăn trở, yêu thương, góc sáng và góc tối của đời sống. Với cách tiếp cận này, nghệ thuật không chỉ là việc tạo hình mà còn trở thành phương thức lưu giữ, khám phá những tầng sâu của con người.

Đáng chú ý, Thông Ngỏ không đặt văn hóa Việt trong những biểu tượng cố định mà tìm cách diễn giải bản sắc qua cảm xúc, ký ức và năng lượng sáng tạo. Đây cũng là một trong những hướng tiếp cận đặt ra câu hỏi về khả năng của mỹ thuật đương đại trong việc tiếp nối các giá trị văn hóa truyền thống bằng ngôn ngữ nghệ thuật mới.

Không gian Văn hóa Đông Dương - Thăng Long hướng tới tổ chức thường xuyên các hoạt động triển lãm, giáo dục, nghiên cứu và giao lưu nghệ thuật Ảnh: BTC

Không gian Văn hóa Đông Dương - Thăng Long được kỳ vọng sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động triển lãm, nghiên cứu và giao lưu, qua đó tạo thêm một địa chỉ cho đời sống mỹ thuật thủ đô. Với Thông Ngỏ, chương trình ra mắt đồng thời mở ra cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ, tác phẩm và công chúng, từ đó khơi gợi những cách đọc khác nhau về con người và văn hóa Việt Nam trong nghệ thuật đương đại.