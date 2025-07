Ra mắt Lumira Ville - Đô thị khai phóng đón vận hội Hải Phòng

Lumira Ville được giới thiệu trong không khí bùng nổ của sự kiện, với sự tham dự của các đại lý chiến lược cùng nhân viên kinh doanh toàn miền Bắc

Lấy cảm hứng từ ánh sáng của ngọn hải đăng, của những hành trình logistics xuyên Á - Âu và làn sóng phát triển bừng sáng từng ngày, Lumira Ville được kiến tạo là Khu đô thị kiểu mẫu "all - in - one" đầu tiên tại phường Đông Hải (quận Hải An cũ), phía Đông Hải Phòng.

Khu đô thị do Công ty CP Đầu tư H2H Việt Nam làm chủ đầu tư và Công ty CP Hưng Thịnh Incons phát triển, quy hoạch trên diện tích 11,8ha với quy mô 370 sản phẩm bao gồm 60 biệt thự song lập, 310 shophouse và nhà liền kề. Toàn bộ mang kiến trúc châu Âu tinh tế, phong cách tân cổ điển thanh lịch.

Đặc biệt, hơn 80% nhà thấp tầng tại Lumira Ville có thiết kế hai mặt tiền, kiến tạo chất sống kép "trước nhà sầm uất, hiên sau thanh bình" cho cộng đồng cư dân. Thiết kế hai mặt tiền độc đáo cho phép mở rộng không gian sống, tối ưu giá trị thương mại của mỗi căn nhà. Con số 80% nhà thấp tầng 2 mặt tiền cũng xác lập tỉ lệ ấn tượng ở một dự án bất động sản, bắt nhịp xu hướng phát triển đô thị hiện đại.

Chất sống đô thị "All - in - one" kiểu mẫu được đảm bảo khi dự án mang tới hệ tiện ích xứng tầm, với concept tĩnh - động độc đáo, cân bằng giữa miền an cư xanh thư thái và nhịp sống hội nhập toàn cầu như đảo hoa, vườn sức khỏe Shan Heal, sân pickleball, sân thể thao đa năng, không gian cộng đồng… Đặc biệt, dự án có Trường THCS Nam Hải đang đón học sinh tới lớp mỗi ngày.

80% sản phẩm của Lumira Ville có 2 mặt tiền - thiết lập tỷ lệ hiếm thấy tại các dự án đô thị

Lumira Ville còn thấm đẫm sức sống bừng sáng của khu vực và mang tinh thần khai phóng đậm nét khi thừa hưởng trọn vẹn ưu thế của vị trí chiến lược, tọa lạc tại tâm mạch phát triển sôi động bậc nhất "siêu đô thị" Thành phố Hải Phòng, đón đầu dòng giao thương toàn cầu và cộng đồng cư dân quốc tế.

Nằm trên trục Liên Phường - Bùi Viện - Đặng Kinh tại phường Đông Hải (quận Hải An cũ), nơi đây được quy hoạch là một cực tăng trưởng quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị đa trung tâm của Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn 2050. Khu vực sẽ là trung tâm thương mại, tài chính quốc tế (CBD) trong tương lai gần.

Lumira Ville được bao quanh bởi siêu hạ tầng "tứ trụ kim cương" gồm đường sắt - đường thủy - đường bộ - hàng không, kết nối hành lang kinh tế Á - Âu sầm uất. Nhờ sở hữu cấu trúc hạ tầng toàn diện và đồng bộ, Lumira Ville mang tới không gian sống, làm việc, khai thác và tích lũy đúng chuẩn đô thị kết nối thế hệ mới.

Lumira Ville cung cấp hệ tiện ích đa dạng, mang đến chất sống đủ đầy cho cộng đồng cư dân toàn cầu

Tại sự kiện, chủ đầu tư dự án Công ty cổ phần Đầu tư H2H Việt Nam đã trao chứng nhận hợp tác chiến lược cùng Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons. Với sự kiện này, Hưng Thịnh Incons - tên tuổi uy tín trên thị trường xây dựng Việt Nam đảm nhận vai trò Nhà phát triển dự án.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trương Văn Việt - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Hưng Thịnh Incons - đại diện đơn vị phát triển dự án khẳng định: Trong kỷ nguyên mới, phát triển đô thị không đơn thuần mang đến một chốn ở, mà là kiến tạo nền tảng sống hội nhập, kết nối và linh hoạt. Tại Lumira Ville, mỗi sản phẩm đều được thiết kế với layout thông minh tùy biến an cư - kinh doanh, nhằm đón đầu nhịp phát triển thần tốc của một Hải Phòng đang vươn mình. Lumira Ville sẽ mở ra một trung tâm sống mới tại phía Đông Hải Phòng - nơi hội tụ cộng đồng cư dân toàn cầu, khai phóng vận hội mới cùng thành phố Cảng.

Ông Trương Văn Việt - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Hưng Thịnh Incons phát biểu tại sự kiện

Cùng với đó, nhà phát triển dự án Hưng Thịnh Incons và Ngân hàng Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã ký hợp tác chiến lược. Với kinh nghiệm 29 năm hình thành và phát triển, OCB đã đồng hành cùng hàng loạt dự án tiềm năng, mang tới khách hàng những ưu đãi tốt nhất. Với sự kiện ký kết, cùng sự đồng hành của các tổ chính tài chính uy tín khác, cơ hội sở hữu Lumira Ville của cộng đồng khách hàng sẵn sàng đón đầu sóng phát triển và tìm kiếm đô thị an cư "all-in-one" tiên phong tại khu vực đã trong tầm tay.

Lumira Ville có sự đồng hành của tổ chức tài chính uy tín

Trong bối cảnh Hải Phòng đang vươn mình thành trung tâm kinh tế biển tầm vóc quốc tế, hàng đầu Đông Nam Á theo Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị, thị trường bất động sản Hải Phòng đang chứng kiến làn sóng bùng nổ với loạt dự án quy mô lớn được triển khai. Tại "hồng tâm" bất động sản mới của thị trường miền Bắc, những dự án pháp lý đảm bảo, đón đầu dòng giao thương quốc tế như Lumira Ville đang trở thành tâm điểm và không thể bỏ lỡ.