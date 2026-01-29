Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ra mắt máy đo huyết áp tích hợp phát hiện rung nhĩ tại hội nghị tim mạch

29/01/2026 15:00 GMT+7

Việc ứng dụng công nghệ vào chăm sóc sức khỏe cá nhân - đặc biệt thông qua các thiết bị như OMRON - mang lại lợi ích thiết thực cho bệnh nhân và hỗ trợ đội ngũ y tế trong công tác theo dõi, đánh giá và điều trị lâu dài.

Ngày 23.11.2025, Tại Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam lần thứ VII với chủ đề "Tăng huyết áp trong thời đại đa phương và kỹ thuật số" do Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam/Hội Tim mạch học Việt Nam phối hợp cùng Bệnh viện Chợ Rẫy và Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức, OMRON Healthcare - thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thiết bị y tế gia đình - đã giới thiệu các sản phẩm máy đo huyết áp bao gồm OMRON IQ-BT có khả năng phát hiện nguy cơ rung nhĩ (AFib) và OMRON Complete tích hợp tính năng đo điện tâm đồ (ECG).

Ra mắt máy đo huyết áp tích hợp phát hiện rung nhĩ tại hội nghị tim mạch- Ảnh 1.

Tại khu vực triển lãm, OMRON giới thiệu các thiết bị đo huyết áp có khả năng phát hiện nguy cơ rung nhĩ chỉ trong một lần đo, cùng thiết bị cho phép đo đồng thời huyết áp và điện tâm đồ. Dữ liệu đo được kết nối với ứng dụng trên điện thoại thông minh, hỗ trợ theo dõi liên tục và chia sẻ thông tin với bác sĩ trong quá trình điều trị.

Nhờ vào công nghệ IntelliSense AFib™ tiên tiến của OMRON, người dùng có thể sử dụng thiết bị để kiểm tra huyết áp và tầm soát nguy cơ rung nhĩ một cách đơn giản, nhanh chóng và chính xác ngay tại nhà, giúp hỗ trợ phát hiện sớm các vấn đề tim mạch và phòng ngừa đột quỵ hiệu quả hơn.

Xem thêm thông tin TẠI ĐÂY

Sản phẩm do OMRON HEALTHCARE Co.,Ltd ủy quyền cho Công ty TNHH OMRON HEALTHCARE VIỆT NAM (tầng 5, tòa nhà Etown Central, Số 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, TP.HCM).

OMRON Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam lần thứ VII OMRON Healthcare thiết bị đo huyết áp máy phát hiện rung nhĩ
