Ra mắt nền tảng số hóa tài sản đấu giá Việt Nam

Ngày 23.6, tại Hà Nội, Công ty TNHH Giải pháp xã hội SSCorp Việt Nam cùng đối tác chiến lược là Công ty Đấu giá hợp danh DVL chính thức công bố, ra mắt hệ thống thông tin và nền tảng số hóa tài sản đấu giá Việt Nam.

Hiện nay, trong lĩnh vực đấu giá tài sản, dữ liệu còn phân tán, thiếu chuẩn hóa, khả năng kết nối, khai thác còn hạn chế. Thông tin về tài sản đấu giá được công bố trên nhiều hệ thống khác nhau, gây khó khăn cho việc tiếp cận của nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng như công tác quản lý, giám sát và phân tích thị trường.

Ông Phạm Vũ Hiệp, kiến trúc sư trưởng dự án, giới thiệu về nền tảng tại lễ công bố ẢNH: ĐT

Việc hình thành một nền tảng dữ liệu tập trung, có khả năng số hóa, chuẩn hóa, kết nối và phân tích dữ liệu trên quy mô lớn được xem là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả vận hành và khả năng khai thác giá trị của thị trường đấu giá tài sản.

Được phát triển theo triết lý "data first" (lấy dữ liệu làm trung tâm) và "digital asset" (tài sản số), nền tảng số hóa tài sản đấu giá Việt Nam không chỉ đơn thuần là một hệ thống công bố thông tin đấu giá, mà được định hướng trở thành hạ tầng dữ liệu số của hệ sinh thái tài sản và đấu giá tài sản Việt Nam.

Nền tảng tập trung phát triển năm 5 trụ cột chiến lược. Thứ nhất, số hóa và quản trị dữ liệu tài sản, giúp chuẩn hóa hồ sơ, quản lý vòng đời tài sản và hình thành kho dữ liệu tập trung phục vụ công tác quản lý, khai thác và ra quyết định.

Thứ hai, công khai thông tin và hỗ trợ vận hành nghiệp vụ trên môi trường số, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, tăng cường tính minh bạch và giảm chi phí tổ chức.

Thứ ba, xây dựng hệ thống báo cáo điều hành, phân tích dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hỗ trợ các tổ chức và doanh nghiệp khai thác hiệu quả giá trị dữ liệu trong hoạt động quản trị và đầu tư.

Thứ tư, phát triển môi trường đấu giá tài sản trực tuyến với khả năng truy xuất, giám sát và lưu vết toàn bộ quá trình vận hành, góp phần nâng cao niềm tin của thị trường.

Thứ năm, là trung tâm kết nối các đối tượng liên quan trong đấu giá tài sản nhanh chóng, đầy đủ thông tin, hiểu thấu nhu cầu và năng lực từng đối tượng để có những đề xuất phù hợp và tối ưu nhất trong từng sự vụ, công việc… liên quan đến tài sản cần đấu giá, hoặc tham gia mua, đầu tư…, hoặc thẩm định, tư vấn giải pháp thực hiện, xử lý các tài sản đấu giá theo mong muốn của chủ tài sản.

Ông Phạm Vũ Hiệp, kiến trúc sư trưởng dự án, đại diện SSCorp Việt Nam, cho biết, mục tiêu của dự án không dừng lại ở việc xây dựng một nền tảng công nghệ, mà hướng tới hình thành một hạ tầng dữ liệu mở, có khả năng kết nối nhiều chủ thể trong hệ sinh thái, bao gồm tổ chức đấu giá tài sản, doanh nghiệp, tổ chức tài chính, nhà đầu tư, đơn vị quản lý tài sản, đối tác công nghệ và các cơ quan quản lý.

Không chỉ phục vụ nhu cầu hiện tại của thị trường, nền tảng còn được phát triển theo kiến trúc mở, sẵn sàng tích hợp các công nghệ mới như AI, phân tích dữ liệu lớn, điện toán đám mây, tự động hóa quy trình và các dịch vụ số thế hệ mới…