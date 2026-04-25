Ra mắt phố đêm Chợ Lớn: 'Thiên đường' ẩm thực người Hoa mới nhất tại TP.HCM

Tối 24.4, tại phường Bình Tây (TP.HCM), lễ ra mắt phố đêm Chợ Lớn chính thức diễn ra sau 4 tháng thí điểm, mở ra không gian văn hóa - ẩm thực - du lịch về đêm đầy tiềm năng. Từ đó, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương và lan tỏa bản sắc riêng của vùng Chợ Lớn.

Sự kiện có sự tham dự của nhiều lãnh đạo TP.HCM và địa phương như: ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; bà Lê Thị Thanh Thảo, Chủ tịch HĐND phường Bình Tây; ông Nguyễn Quốc Dương, Chủ tịch UBND phường Bình Tây...

Lễ ra mắt phố đêm Chợ Lớn trước khu vực chợ Bình Tây, TP.HCM

Phố đêm Chợ Lớn: Hơn 1.500 m2, hoạt động từ 18 giờ - 0 giờ

Theo UBND phường Bình Tây, phố đêm Chợ Lớn được xây dựng với mục tiêu:

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm.

Khuyến khích phát triển các ngành nghề mới: du lịch, bán lẻ, ẩm thực, đồ uống, công nghiệp sáng tạo.

Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào phát triển kinh tế ban đêm.

Đây cũng là sản phẩm du lịch đêm đặc trưng giúp quảng bá văn hóa - ẩm thực địa phương, thu hút khách tham quan, mua sắm và trải nghiệm.

Người dân hào hứng đến tham quan, trải nghiệm phố đêm Chợ Lớn

Phố đêm Chợ Lớn hoạt động từ 18 giờ đến 0 giờ hằng ngày, với tổng diện tích khoảng 1.510 m2, khai thác không gian vỉa hè tại 4 tuyến đường: Nguyễn Hữu Thận, Tháp Mười, Lê Tấn Kế và Trần Bình.

Không gian được bố trí khoa học, gồm: khu gian hàng kinh doanh, lối đi bộ, bãi giữ xe, khu tiếp cận thuận tiện cho khách.

Tất cả hoạt động đều đảm bảo tiêu chí: thiết thực - hiệu quả - an toàn, bao gồm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

Phố đêm được định hướng theo mô hình "trải nghiệm - tương tác", giúp tăng thời gian lưu trú và giữ chân du khách.

Các gian hàng buôn bán trước chợ Bình Tây

"Đánh thức" chợ Bình Tây - di tích 95 năm tuổi về đêm

Lễ ra mắt phố đêm Chợ Lớn còn nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ, từng bước xây dựng hình ảnh chợ Bình Tây thành điểm đến văn hóa - ẩm thực đặc trưng về đêm.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Trần Đức Thọ, Phó chủ tịch UBND phường Bình Tây, cho hay phố đêm được hình thành từ ý tưởng ấp ủ của các đơn vị địa phương ngay từ khi phường được thành lập ngày 1.7.2025, và bắt đầu vận hành thử nghiệm từ tháng 11.2025 trước khi chính thức ra mắt.

Ông Trần Đức Thọ chia sẻ về lợi thế khi phường Bình Tây phát triển phố đêm Chợ Lớn

"Chợ Bình Tây là lợi thế lớn của địa phương. Ngôi chợ lâu đời này đã kỷ niệm 95 năm thành lập và được công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố từ năm 2017. Định hướng là để di tích không chỉ hoạt động ban ngày mà còn 'sống' về đêm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế", ông Thọ nhấn mạnh.

Ông Thọ cho biết thêm tuyến đường Hậu Giang - Tháp Mười hiện có hơn 600 điểm kinh doanh, trong đó hơn một nửa thuộc lĩnh vực ăn uống. Tận dụng lợi thế này, phường Bình Tây đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với ẩm thực.

Phường Bình Tây thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ 4 phường của quận 6 cũ, gồm: phường 2, phường 6, phường 9 và một phần phường 5. Phường Bình Tây mới có diện tích 1,05 km2 và dân số hơn 63.000 người.



