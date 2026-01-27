Ra mắt sách của đại tướng Phan Văn Giang về tư duy chiến lược quốc phòng

Theo Bộ Quốc phòng, cuốn sách gồm 38 bài viết và một số hình ảnh hoạt động của đại tướng Phan Văn Giang, được sắp xếp theo các nhóm chủ đề phù hợp với trình tự thời gian công bố và diễn tiến các sự kiện chính trị của Đảng, của dân tộc và quân đội; chia làm hai phần.

Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu tại buổi ra mắt cuốn sách ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG

Phần thứ nhất: quán triệt đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phần thứ hai: xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Theo đại tá Phạm Văn Trường, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, phần thứ nhất không chỉ góp phần tổng kết thực tiễn mà còn phát triển lý luận, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam đủ khả năng bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống... Phần thứ hai mở ra không gian tư duy rộng lớn về xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới.

Cuốn sách không chỉ nhìn lại quá khứ, rút ra những bài học quý báu từ chiến thắng Điện Biên Phủ, đại thắng mùa xuân 1975 và những thắng lợi vang dội trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc ta ở thế kỷ 20, mà còn vận dụng, soi chiếu vào thực tiễn xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân trong kỷ nguyên mới.

Nội dung sách cũng đề cập đến việc phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng tại các địa bàn, vị trí chiến lược; đồng thời, làm rõ chính sách đối ngoại quốc phòng, duy trì hòa bình lâu dài, bảo đảm ổn định trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, góp phần xây dựng nền an ninh chung toàn cầu công bằng, hợp lý trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia.

Đây là biểu hiện sinh động của chiến lược bảo vệ Tổ quốc "từ sớm, từ xa", "giữ nước từ khi nước chưa nguy".

Theo đại tá Phạm Văn Trường, mỗi trang sách không chỉ hàm chứa tri thức, nghệ thuật quân sự, phản ánh sâu sắc tư duy quân sự của người đứng đầu Bộ Quốc phòng mà còn là kết tinh tâm huyết của những người làm công tác xuất bản, sự phối hợp chặt chẽ của các nhà khoa học và các cơ quan chức năng trong Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại buổi ra mắt sách, trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, nhấn mạnh, trong quá trình quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, đại tướng Phan Văn Giang đã có nhiều bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn quan trọng về xây dựng quân đội "tinh, gọn, mạnh", làm nền tảng tiến lên hiện đại.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, khẳng định cuốn sách là sự kết tinh hài hòa giữa lý luận khoa học quân sự Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn sinh động của sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời góp phần làm sâu sắc thêm nhận thức về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân trong tình hình mới.

Thượng tướng Trương Thiên Tô tin tưởng, sau khi được xuất bản, cuốn sách sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm to lớn, vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam trong kỷ nguyên mới.