Ra mắt sản phẩm bản địa hóa, Nisshin Seifun Welna khẳng định tầm nhìn tại Việt Nam

Củng cố chiến lược phát triển bền vững tại Việt Nam

Theo báo cáo của Kantar, Việt Nam có hơn 100 triệu dân, trong đó 60% dưới 35 tuổi, đang trở thành "con hổ tiêu dùng mới" của châu Á với tốc độ đô thị hóa nhanh và mức sống cải thiện. Bối cảnh này cũng thúc đẩy hành vi người tiêu dùng hiện nay. Họ tìm kiếm những sản phẩm phù hợp với sức khỏe của bản thân, từ thể chất, tinh thần đến cảm xúc. Ngoài ra, nghiên cứu The Future of Food 2026 cũng chỉ ra rằng, người tiêu dùng còn có xu hướng ưu tiên những loại thực phẩm đề cao sự trải nghiệm, tiện lợi và sử dụng nguyên liệu bản địa…

Dữ liệu BlueWave dự đoán trong vòng 5 năm tới, thị trường thực phẩm đóng gói ở Việt Nam sẽ tăng trưởng CAGR khoảng 7,5%, đạt hơn 35 tỉ USD. Điều này chứng tỏ dư địa thị trường ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) cho các sản phẩm ẩm thực đóng gói tại Việt Nam vẫn đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Trước những tiềm năng lớn, Nisshin Seifun Welna - một trong những thương hiệu hàng đầu Nhật Bản đã chủ động nắm bắt cơ hội, xây dựng chiến lược đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Nisshin Seifun Welna hiện diện tại thị trường B2B Việt Nam vào năm 2013, vận hành hai tổ hợp nhà máy phục vụ thị trường xuất khẩu xuất khẩu là chủ yếu. Trong đó, Vietnam Nisshin Seifun (VNS) chuyên sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm như xốt mì ý sang Nhật Bản, và Vietnam Nisshin Technomic tập trung cho thị trường nội địa với thế mạnh bột trộn sẵn. Cả hai nhà máy đều đạt chứng nhận FSSC 22000, một tiêu chuẩn khắt khe về an toàn thực phẩm, kiểm soát rủi ro từ nguyên liệu đến sản phẩm cuối. Riêng VNS đạt thêm ISO 14001 (quản lý môi trường) và ISO 45001 (an toàn, sức khỏe nghề nghiệp), thể hiện cam kết phát triển bền vững và môi trường sản xuất sạch.

Cuối năm 2024, với nhu cầu sử dụng thực phẩm tiện lợi tăng cao, Nisshin Seifun Welna tiếp tục mở rộng mô hình kinh doanh - phát triển loạt sản phẩm ăn liền như xốt mì ý, xốt cơm, bột trộn sẵn…. chính thức tham gia thị trường FMCG.

Đại diện Nisshin Seifun Welna cho biết, chỉ sau hơn một năm ra mắt, thương hiệu đã đưa ra thị trường 22 sản phẩm thuộc 4 dòng chủ lực, gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn, xốt nấu cơm và mở rộng hiện diện đến hơn 2.500 cửa hàng. Sự tăng trưởng về điểm bán và danh mục sản phẩm cho thấy thương hiệu bước đầu ghi nhận mức độ đón nhận tốt từ người tiêu dùng Việt Nam.

Ông Takahiko Iwahashi - Chủ tịch kiêm Giám đốc Nisshin Seifun Welna chia sẻ tại sự kiện ra mắt các sản phẩm mới

Nhìn lại hành trình phát triển, ông Takahiko Iwahashi, Chủ tịch kiêm Giám đốc Nisshin Seifun Welna, khẳng định: "Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm hàng đầu Đông Nam Á, và là thị trường mang tính chiến lược của Nisshin Seifun Welna. Tại đây, chúng tôi hướng tới phát triển bền vững thông qua việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, trong khi vẫn đảm bảo công suất sản xuất đáp ứng nguồn cung cho xuất khẩu".

Giải pháp nâng tầm chất lượng bữa ăn thơm ngon ngay tại nhà mỗi ngày

Sự đa dạng giải pháp ẩm thực mang thương hiệu Nisshin Seifun Welna là minh chứng rõ nét cho sự kết hợp giữa chất lượng Nhật Bản và sự thấu hiểu khẩu vị địa phương, góp phần làm phong phú thêm thị trường FMCG tại Việt Nam. Tiêu biểu là sợi mì ý khô làm từ 100% lúa mì cứng Durum Semolina. Nhờ ứng dụng công nghệ sản xuất độc quyền, sợi mì đạt độ dai hoàn hảo chuẩn Ý (al dente) chỉ sau 3 phút luộc, hoặc 6 phút luộc để phù hợp khẩu vị người tiêu dùng Việt. Khi kết hợp cùng xốt yêu thích, người tiêu dùng có thể dễ dàng chuẩn bị một bữa ăn thơm ngon, chuẩn vị ngay tại nhà.

Nisshin Seifun Welna chú trọng vào trải nghiệm người tiêu dùng, tỉ mỉ trong cách thiết kế bao bì và đóng gói để dễ dàng bảo quản và sử dụng

Ngoài ra, Nisshin Seifun Welna còn giới thiệu sản phẩm điểm nhấn - mì tươi cấp đông "Nảy Nảy" sản phẩm nổi bật nhờ công nghệ đông lạnh tiên tiến, giữ nguyên độ tươi và kết cấu dẻo dai của sợi mì. Chỉ cần hâm nóng bằng lò vi sóng, "tín đồ" yêu thích ẩm thực sẽ có món mì tươi chuẩn vị với hai lựa chọn hấp dẫn: xốt xúc xích thịt đậm đà vị umami và xốt phô mai bắp béo ngậy, thơm bơ.

Mì tươi cấp đông "Nảy Nảy" chỉ cần 4 phút 30 giây hâm nóng trong lò vi sóng là có ngay bữa ăn ngon lành, tiện lợi

Cuối cùng là bột trộn sẵn Tempura và Karaage với công thức bột được phát triển bởi các chuyên gia tại những nhà hàng danh tiếng của Nhật Bản, nơi từng được vinh danh với giải thưởng ẩm thực quốc gia. Tại Việt Nam, công thức gốc được chuyển giao và và tinh chỉnh theo khẩu vị bản địa, giúp người tiêu dùng có thể tự tay chế biến các món Karaage và Tempura tại gia nhưng thơm ngon đúng chuẩn nhà hàng.

"Chúng tôi hướng đến mục tiêu trở thành nhà sản xuất thực phẩm chế biến sẵn được người tiêu dùng Việt Nam yêu thích nhất - một thương hiệu được xem như 'người bạn đồng hành' trong căn bếp hiện đại. Sứ mệnh của chúng tôi là giúp giảm gánh nặng nấu nướng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và sự an toàn chuẩn Nhật Bản, để mỗi gia đình Việt có thể chăm sóc bữa ăn một cách an toàn, sáng tạo và trọn vẹn hơn trong quỹ thời gian eo hẹp, với nguyên liệu, gia vị và thảo mộc quen thuộc trên quê hương mình", ông Takahiko Iwahashi - Chủ tịch kiêm Giám đốc Nisshin Seifun Welna, chia sẻ kỳ vọng.