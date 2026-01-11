Ra mắt sản phẩm nước súc miệng 'Happy Gums' chăm sóc hiệu quả cho răng miệng

Bộ sản phẩm nước súc miệng Happy Gums

Theo các chuyên gia y tế, hôi miệng, viêm nướu và sâu răng là những vấn đề thường gặp ở nhiều lứa tuổi, đặc biệt trong bối cảnh thói quen ăn uống nhiều đường, sử dụng đồ uống có gas và áp lực công việc kéo dài. Ngoài việc vệ sinh răng miệng đúng cách thì giải pháp dùng nước súc miệng Happy Gums “Hương bạc hà tươi mát với nha đam” được xem là giải pháp hỗ trợ giúp làm sạch khoang miệng và hạn chế sự phát triển của vi khuẩn.

Ông Trần Văn Nguyên – giám đốc Công Ty TNHH TM – DV Ngân Ngân cho biết, quá trình sản xuất sản phẩm được thực hiện theo các tiêu chí về chất lượng và an toàn chuẩn Châu âu và tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam đối với sản phẩm chăm sóc sức khỏe răng miệng .

Trong thời gian tới, Công Ty TNHH TM – DV Ngân Ngân sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối, đồng thời triển khai các hoạt động truyền thông nhằm cung cấp thông tin khoa học về chăm sóc răng miệng, hướng đến mục tiêu đồng hành cùng sức khỏe người tiêu dùng. Sản phẩm hiện đang được bán tại kênh TMĐT Amazon.

Thông tin liên hệ:

Công Ty TNHH TM – DV Ngân Ngân

Địa chỉ: 109 Đường số 21, phường An Lạc, TP.Hồ Chí Minh