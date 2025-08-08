Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe Khỏe đẹp mỗi ngày

Ra mắt sữa tươi Moozi ‘Chuẩn 10 KHÔNG ưu việt, khác biệt từ thiên nhiên’

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
08/08/2025 10:30 GMT+7

Sữa tươi tiệt trùng Moozi 100% nhập khẩu nguyên hộp từ Tasmania, Úc vừa được ra mắt trên thị trường. Đây là dòng sữa tươi tiên phong tại Việt Nam ứng dụng bộ tiêu chí ‘10 KHÔNG’ trong chăn nuôi bò và sản xuất sữa, mở đầu cho chuẩn mực sữa tươi ưu việt, thơm mát và khác biệt từ thiên nhiên.

Tiêu chuẩn mới về thực phẩm chất lượng

Người tiêu dùng ngày càng khắt khe hơn trong việc lựa chọn thực phẩm cho gia đình, nhất là các sản phẩm dinh dưỡng thiết yếu cho trẻ nhỏ. Theo báo cáo mới nhất từ Innova Market Insights (2025), khoảng 30% sản phẩm thực phẩm và đồ uống ra mắt toàn cầu trong năm qua có ít nhất một tuyên bố như "tự nhiên", "không biến đổi gien" hoặc cam kết đạo đức - môi trường.

Báo cáo "Các xu hướng thực phẩm tại Việt Nam 2024" cũng ghi nhận an toàn và tốt cho sức khỏe là những yếu tố quan trọng nhất trong quyết định lựa chọn thực phẩm, đặc biệt với nhóm người tiêu dùng có con nhỏ. Họ ưu tiên các sản phẩm có nguồn nguyên liệu tự nhiên, không chất nhân tạo, rõ ràng về nguồn gốc và cam kết minh bạch thành phần, không chứa chất gây hại.

Ra mắt sữa tươi Moozi ‘chuẩn 10 không ưu việt, khác biệt từ thiên nhiên’ - Ảnh 1.

Các bậc cha mẹ có xu hướng nói "không" với các chất nhân tạo không cần thiết hoặc gây hại khi mua thực phẩm cho con

Moozi "10 KHÔNG" - tiên phong định chuẩn sữa tươi ưu việt mới

Đón đầu xu hướng tiêu dùng mới, Công ty VitaDairy giới thiệu Moozi - sữa tươi 100% nhập khẩu nguyên hộp từ Tasmania, Úc. Sữa tươi Moozi được dựa trên bộ tiêu chí "10 KHÔNG", hướng đến sự chọn lọc toàn diện từ khâu chăn nuôi đến quy trình sản xuất. Theo đại diện của VitaDairy, đây là nỗ lực mang đến sản phẩm sữa tươi phù hợp với nhu cầu ngày càng cao về chất lượng an toàn, minh bạch và ít can thiệp công nghiệp.

Ra mắt sữa tươi Moozi ‘chuẩn 10 không ưu việt, khác biệt từ thiên nhiên’ - Ảnh 2.

Sữa tươi Moozi 100% nhập khẩu nguyên hộp từ Tasmania, Úc, với chuẩn "10 không" ưu việt về chất lượng và thơm mát, khác biệt

Nguồn sữa Moozi được vắt từ đàn bò được chăn thả tự nhiên trên đảo Tasmania - vùng cực Nam nước Úc, nổi tiếng với hệ sinh thái nguyên sơ và bền vững. Phần lớn diện tích đảo được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới, với môi trường được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Đây cũng là bang của Úc cấm hoàn toàn thực phẩm biến đổi gien (GMO).

Nhờ sống nơi khí hậu mát lành, nguồn cỏ tự nhiên quanh năm và không bị nuôi nhốt, đàn bò Moozi luôn khỏe mạnh, giảm nguy cơ bệnh tật do thiếu vận động hay chuồng trại tù túng.

Đặc biệt, bò Moozi không bị ép dùng hormone tăng trưởng, không dùng chất tăng trọng nên không chịu áp lực tăng trưởng bất thường. Sống gần gũi với thiên nhiên, không bị ép dùng hóa chất, bò Moozi hiếm khi mắc bệnh nên gần như không cần dùng thuốc, nhờ đó sữa không chứa dư lượng kháng sinh gây hại cho trẻ.

Nguồn cỏ tại Tasmania mọc tự nhiên quanh năm, mật độ chăn thả chỉ 2 bò trên mỗi hecta, đảm bảo không tồn tại dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Ra mắt sữa tươi Moozi ‘chuẩn 10 không ưu việt, khác biệt từ thiên nhiên’ - Ảnh 3.

Tasmania - vùng đất với khí hậu trong lành bậc nhất thế giới, nơi sản sinh sữa tươi Moozi "10 không" khác biệt từ thiên nhiên

Sữa sau khi vắt sẽ được xử lý bằng công nghệ tiệt trùng và đóng hộp hiện đại, tiêu diệt vi khuẩn có hại. Moozi cũng không dùng chất tạo màu hay pha thêm sữa bột.

"Với Moozi, chúng tôi muốn mang đến một lựa chọn sữa tươi đáng tin cậy cho các gia đình Việt, nơi yếu tố ‘KHÔNG’ không phải là sự thiếu vắng, mà là kết quả của sự chọn lọc chủ động vì sức khỏe và an toàn của trẻ nhỏ" - đại diện Vitadairy khẳng định.

