Ra mắt talkshow âm nhạc Chạm 5S

Chạm 5S chọn cách kể chuyện gãy gọn, súc tích trong 30 phút/tập, dẫn dắt khán giả bước vào thế giới của khách mời thông qua 5 chữ S: style (phong cách) - song (bài hát) - soul (tâm hồn) - story (câu chuyện) - secret (bí mật). Mỗi chữ S sẽ mở ra một lát cắt thú vị về nghệ sĩ khách mời. Với nội dung bắt trend và thông qua sự dẫn dắt của MC Tuyền Tăng, Chạm 5S hướng đến gen Z - những người trẻ năng động và muốn lắng nghe những câu chuyện thật, cảm xúc thật của nghệ sĩ họ yêu thích.

Ca - nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ và MC Tuyền Tăng ẢNH: HTV

Chạm 5S cũng là chương trình đầu tiên HTV thử nghiệm việc phát sóng trên hệ thống digital trước khi phát trên sóng truyền hình. Chương trình được livestream lúc 21 giờ thứ năm hằng tuần, vừa ra mắt tối qua 14.8 - Bật chế độ riêng tư cùng nhạc sĩ, ca sĩ Nguyễn Đình Vũ - trên các nền tảng mạng xã hội của HTV; và phát sóng lúc 22 giờ thứ sáu hằng tuần từ 15.8 trên HTV9.