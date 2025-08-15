Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Ra mắt talkshow âm nhạc Chạm 5S

Thiên Anh
Thiên Anh
15/08/2025 10:28 GMT+7

Đài truyền hình TP.HCM (HTV) chính thức giới thiệu chương trình Chạm 5S - một talkshow âm nhạc hiện đại, trẻ trung, hứa hẹn tạo làn gió mới cho nội dung chương trình âm nhạc trên sóng HTV.

Chạm 5S chọn cách kể chuyện gãy gọn, súc tích trong 30 phút/tập, dẫn dắt khán giả bước vào thế giới của khách mời thông qua 5 chữ S: style (phong cách) - song (bài hát) - soul (tâm hồn) - story (câu chuyện) - secret (bí mật). Mỗi chữ S sẽ mở ra một lát cắt thú vị về nghệ sĩ khách mời. Với nội dung bắt trend và thông qua sự dẫn dắt của MC Tuyền Tăng, Chạm 5S hướng đến gen Z - những người trẻ năng động và muốn lắng nghe những câu chuyện thật, cảm xúc thật của nghệ sĩ họ yêu thích.

Ra mắt talkshow âm nhạc Chạm 5S - Ảnh 1.

Ca - nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ và MC Tuyền Tăng

ẢNH: HTV

Chạm 5S cũng là chương trình đầu tiên HTV thử nghiệm việc phát sóng trên hệ thống digital trước khi phát trên sóng truyền hình. Chương trình được livestream lúc 21 giờ thứ năm hằng tuần, vừa ra mắt tối qua 14.8 - Bật chế độ riêng tư cùng nhạc sĩ, ca sĩ Nguyễn Đình Vũ - trên các nền tảng mạng xã hội của HTV; và phát sóng lúc 22 giờ thứ sáu hằng tuần từ 15.8 trên HTV9.

Là một người trẻ thuộc thế hệ Gen Z, mình ngày càng thấm thía một điều: nhân ái không phải là đặc ân do tạo hóa ban sẵn mà là quá trình nhận thức, hình thành ở nơi ngực trái của mỗi người - từ trái tim biết rung cảm trước những mảnh đời chông chênh.

