Ra mắt ‘tâm điểm sống trải nghiệm’ giữ vùng lõi Vịnh Tiên

Vịnh Tiên - Từ cửa ngõ chiến lược đến trải nghiệm giá trị sống biểu tượng

Sở hữu vị thế "cửa ngõ" chiến lược của siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise, Vịnh Tiên là hình ảnh mở màn ấn tượng về một thiên đường vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế. Nơi đây tiếp giáp trực tiếp trục đường Rừng Sác, cầu Cần Giờ và tuyến cầu vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu (cũ), tạo nên nền tảng kết nối thuận lợi từ Vịnh Tiên đến các khu vực trọng điểm của TP.HCM. Khi hạ tầng tương lai hoàn thiện kết hợp vị trí kề cận nhà ga Metro Depot 07 theo quy hoạch của siêu đô thị ven biển phát triển gắn liền với mô hình TOD, Vịnh Tiên sẽ đón đầu lợi thế từ hệ thống giao thông công cộng và các trục kết nối đồng bộ, gia tăng tính liên thông toàn khu và rút ngắn hành trình di chuyển vào trung tâm chỉ còn khoảng 13 phút.

Trong bức tranh tổng thể, Vịnh Tiên là mảnh ghép "độc bản" của siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise Cần Giờ với địa thế "tựa rừng - hướng biển", phát triển theo các lớp cảnh quan đặc trưng. Phía trước chạm tới mặt biển tự nhiên và ôm trọn biển hồ nhân tạo nước mặn Paradise Lagoon hơn 800ha. Sau lưng là hệ sinh thái rừng ngập mặn trù phú rộng 75.740ha, được ví như "lá phổi xanh" của khu vực và được UNESCO công nhận. Sự giao hòa rừng - biển - hồ tạo nên trường nhìn rộng mở, một không gian thị giác vừa khoáng đạt vừa giàu năng lượng.

Phối cảnh khu Vịnh Tiên thuộc Vinhomes Green Paradise (Ảnh minh họa)

Lợi thế sở hữu trục đường Tương Lai 50m giúp Vịnh Tiên - Phân khu trải nghiệm giá trị sống của siêu đô thị biển dễ dàng tiếp cận các khu vực nội khu và chuỗi tiện ích mang tính biểu tượng. Chỉ trong khoảng cách rất gần, cư dân nhanh chóng chạm tới Nhà hát Sóng Xanh - dấu ấn kiến trúc của Gensler với quy mô 7ha lớn bậc nhất Đông Nam Á, hay bộ đôi sân Golf 18 hố quy mô hàng đầu quốc tế do huyền thoại Tiger Woods & Robert Trent Jones tư vấn thiết kế, cùng Tổ hợp 5 công viên chủ đề phục dựng thế giới Thần tiên.

Tổ hợp tiện ích biểu tượng tạo nên tâm điểm văn hóa - thể thao - giải trí sống động giữa Vinhomes Green Paradise (minh họa)

Phân khu Compound và Rowhouse - Hai sắc thái sống trải nghiệm tại "Vị trí tâm điểm"

Nằm ở lõi trung tâm của Vịnh Tiên, hai khu Compound và Rowhouse hội tụ tại giao điểm của hai trục huyết mạch quan trọng bậc nhất đại đô thị biển. Cụ thể, trục Tương Lai rộng 50m dẫn thẳng về nhà ga Metro Depot và mạng lưới tiện ích biểu tượng, trong khi trục Thời Đại 5 rộng 35m là tuyến tiếp cận trực tiếp Nhà hát Sóng Xanh và Vincom Mega Mall. Chính vị trí giao thoa này giúp cả hai khu nắm giữ "lợi thế kép" về kết nối và cảnh quan không gian sống khác biệt. Chỉ trong vài phút di chuyển, cư dân tiếp cận ngay quần thể vui chơi – giải trí 122ha, từ công viên Lễ hội 5 châu, vườn thú Safari, trung tâm Outlet 20ha đến bộ đôi sân Golf 18 hố, quảng trường Welcome Park, Vincom Mega Mall và hệ thống trường học, khu đỗ xe, công viên nội khu.

Khu Compound được bao bọc bởi hệ sinh thái xanh Cần Giờ và mặt nước Paradise Lagoon, tạo nên một "ốc đảo" biệt lập và thuần khiết. Mỗi căn biệt thự nằm trong hệ cảnh quan mở, đón ánh sáng tự nhiên, gió biển và vi khí hậu mát lành cùng bãi biển riêng sau nhà - mang lại cảm giác an trú hiếm có giữa lòng siêu đô thị. Với hệ thống an ninh 24/7, cư dân được tận hưởng không gian riêng tư tuyệt đối, an yên trong những căn biệt thự Compound.

Bãi biển riêng sau nhà được xử lý theo tiêu chuẩn tự nhiên, an toàn cho các hoạt động chèo SUP, kayak hay vận động ven biển. Đây là lựa chọn lý tưởng cho gia đình đa thế hệ, cho mô hình second home ven biển hoặc những chủ nhân tìm kiếm sự tĩnh tại và riêng tư nhưng vẫn kết nối đầy đủ với nhịp sống đô thị.

Trải nghiệm bãi biển riêng tư tĩnh tại ngay sau thềm nhà tại Compound (minh họa)

Mang sắc thái sôi động hơn, Rowhouse chính là "tuyên ngôn" của phong vị sống tràn đầy năng lượng phóng khoáng. Sở hữu tầm nhìn độc quyền hướng về biển hồ Paradise Lagoon và bộ đôi sân golf 18 hố chuẩn quốc tế, từ đây mở ra những đường chân trời "đắt giá" không thể sao chép, khi thiên nhiên và kiến trúc từ những tên tuổi huyền thoại giao hòa trong cùng một bố cục giàu cảm xúc.

Vị trí liền kề ven biển giúp cư dân Rowhouse nhanh chóng trải nghiệm các hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực ngay trước ngưỡng cửa; đồng thời thừa hưởng đặc quyền sống giữa trung tâm "dải tiện ích" hàng đầu thế giới như Nhà hát Sóng Xanh, quần thể vui chơi - giải trí 122ha và tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng quy mô lớn bậc nhất Việt Nam. Nhờ vậy, Rowhouse trở thành lựa chọn ưu tiên của gia đình yêu thích nhịp sống năng động và nghỉ dưỡng trọn vẹn hoặc những ai tìm kiếm lời giải cho bài toán vừa an cư vừa khai thác kinh doanh trong cùng một không gian.

Toàn cảnh phân khu Rowhouse với chất sống phóng khoáng năng động (minh họa)

Tại tâm điểm của vùng lõi Vịnh Tiên, hai khu Rowhouse và Compound do Masterise Agents (MAA) giới thiệu cùng kiến tạo chuẩn mực sống "Tâm điểm siêu đô thị". Hai sắc thái riêng biệt nhưng hài hòa tinh tế cùng tạo nên chất sống xứng tầm cho cộng đồng cư dân tinh hoa. Đây được xem là "toạ độ vàng" sở hữu tầm nhìn đắt giá nhất phân khu, nơi tiềm năng tăng trưởng và tính bền vững của tài sản được bảo chứng bởi quy hoạch chiến lược của siêu đô thị ven biển phát triển gắn liền với mô hình TOD.