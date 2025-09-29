Ra mắt thẻ VPBiz Visa Platinum: Chìa khóa số cho tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp

Chính sách mới và xu hướng thanh toán số thúc đẩy SME

Tọa đàm "Chìa khóa số - Nền tảng tăng trưởng bền vững" quy tụ các diễn giả đến từ VPBankSME, Visa, NextPay và đại diện VK+ Engineering cùng thảo luận những giải pháp giúp doanh nghiệp SME thích ứng nhanh trước biến động thị trường.

Tọa đàm thảo luận những giải pháp giúp doanh nghiệp SME thích ứng biến động thị trường

Bối cảnh hiện nay đặt ra ba thách thức lớn cho cộng đồng doanh nghiệp: duy trì dòng vốn linh hoạt, đẩy mạnh số hóa vận hành và đảm bảo an toàn, minh bạch trong mọi giao dịch.

Trong bối cảnh này, doanh nghiệp SME cần chú trọng mang đến trải nghiệm thanh toán liền mạch, an toàn cho khách hàng, tận dụng cơ hội tối ưu dòng tiền và mở rộng kinh doanh thông qua các công cụ thanh toán số hiện đại như thẻ tín dụng doanh nghiệp.

Ông Nhữ Văn Thanh, Giám đốc Trung tâm Số hóa và giải pháp thanh toán VPBankSME cho rằng, Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị định 70/2025/NĐ-CP với những quy định mới về chứng từ, hạch toán và báo cáo thuế đang tạo ra một bước ngoặt quản trị tài chính cho doanh nghiệp. Với nhiều doanh nghiệp SME, đây vừa là cơ hội để chuyên nghiệp hóa quản trị tài chính, vừa là thách thức khi phải đầu tư thời gian và nguồn lực để đáp ứng. Và VPBank đã xây dựng một hệ sinh thái giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn này với công cụ then chốt là thẻ tín dụng doanh nghiệp VPBiz Visa Platinum.

Doanh nghiệp tìm thấy "chìa khóa" cho vốn, số hóa và an toàn thanh toán

Đây là chiếc thẻ cho phép doanh nghiệp chủ động chi tiêu, linh hoạt nguồn vốn và tận dụng thời gian miễn lãi lên tới 45 ngày. Các giao dịch được sao kê rõ ràng, chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu minh bạch để kê khai khấu trừ thuế GTGT theo quy định mới. Kết hợp với các giải pháp thanh toán số hiện đại, doanh nghiệp không chỉ giảm gánh nặng chứng từ thủ công mà còn tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành, tuân thủ pháp luật và duy trì hiệu quả kinh doanh.

Ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch HĐQT VK+ Engineering chia sẻ thêm: "Hạn chế lớn nhất mà doanh nghiệp thường gặp là sự thiếu chủ động về dòng tiền và vướng thủ tục thanh toán, khiến không ít cơ hội bị bỏ lỡ. Chúng tôi nhận thấy đây chính là công cụ giúp gỡ bỏ những nút thắt về vốn và thanh toán, cũng là bước đi tất yếu để số hóa hoạt động và bắt nhịp với xu thế thị trường".

Ông Nguyễn Văn Trung, Chủ Tịch HĐQT VK+ Engineering

Ông Nguyễn Hữu Tuất, Tổng giám đốc NextPay nhấn mạnh với bộ giải pháp từ VPBank - NextPay, thay vì mất hàng tháng xây dựng hệ thống, SME có thể ngay lập tức vận hành trên nền tảng đã chuẩn hóa - liên thông - tích hợp AI, đạt mục tiêu số hóa từ ngày đầu tiên.

Theo bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào: "Trên nền tảng công nghệ thanh toán toàn cầu và tiêu chuẩn bảo mật hàng đầu, Visa đảm bảo mọi giao dịch được an toàn và liền mạch. Điều này giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tăng cường gắn kết các quan hệ kinh doanh, mở rộng mạng lưới người tiêu dùng cũng như hiệu quả quản lý vận hành cho doanh nghiệp dựa trên năng lực đối soát dữ liệu và báo cáo tự động".

Suốt buổi tọa đàm, các mảnh ghép về vốn linh hoạt, vận hành số hóa, thanh toán an toàn và tuân thủ pháp luật đã được kết nối thành một bức tranh hoàn chỉnh cho hành trình bứt phá của doanh nghiệp. Và giải pháp ấy hội tụ trong chiếc thẻ tín dụng doanh nghiệp VPBiz Visa Platinum - công cụ tài chính linh hoạt, an toàn và minh bạch sẵn sàng đồng hành cùng SME tăng tốc.

Đại diện VPBankSME nhấn mạnh: "Thẻ VPBiz Visa Platinum không chỉ giúp tiếp cận vốn tức thì, tối ưu chi phí mà còn hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, nâng tầm trải nghiệm thanh toán. Đây là minh chứng cho cam kết đồng hành dài hạn của VPBank trong việc tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của cộng đồng SME".

Đại diện VPBankSME và Visa tại buổi ra mắt thẻ

Thẻ VPBiz Visa Platinum được thiết kế dành riêng cho doanh nghiệp SME với loạt quyền lợi vượt trội, từ tính năng tùy chọn danh mục hoàn tiền không giới hạn, hạn mức tín dụng lên tới 3 tỷ đồng, thời gian miễn lãi tối đa 45 ngày, đến chính sách trả góp linh hoạt tới 36 tháng. Nhân dịp ra mắt thẻ, 500 khách hàng đầu tiên mở mới thẻ VPBiz Visa Platinum và chi tiêu từ 10 triệu đồng trong vòng 30 ngày sẽ được hoàn ngay 2 triệu đồng tiền mặt. Khách hàng còn được giảm 30% cho gói combo hóa đơn điện tử và chữ ký số, cùng ưu đãi 10% loa thông báo số dư và máy POS từ đối tác NextPay.

Thông tin chi tiết tại: https://smeconnect.vpbank.com.vn/digital/vpbiz_visa



