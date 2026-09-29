    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Bạn cần biết

    Ra mắt thịt bò Úc thượng hạng tại siêu thị WinMart

    Nguồn: TTC Food
    Nguồn: TTC Food
    Sự kiện trải nghiệm ẩm thực "Thịt bò Úc thượng hạng - Hương vị Queensland" được tổ chức tại WinMart Times City ngày 25.9.2026, với sự tham dự của đại diện Cơ quan Thương mại và Đầu tư bang Queensland (TIQ), WinCommerce, WinMart và Công ty Cổ phần Thực phẩm và Đồ uống TTC.

    Chương trình giới thiệu thịt bò Úc chất lượng cao đến người tiêu dùng Việt Nam. Đại diện TIQ cho biết Queensland có ngành chăn nuôi bò phát triển, áp dụng quy trình kiểm soát nghiêm ngặt và hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch.

    Ra mắt thịt bò Úc thượng hạng tại siêu thị WinMart - Ảnh 1.

    Thịt bò Úc được đánh giá cao nhờ chất lượng ổn định, kết cấu mềm, vị ngọt tự nhiên và giá trị dinh dưỡng cao. Sản phẩm phù hợp với nhiều cách chế biến như nướng, áp chảo, xào hoặc hầm.

    Điểm nhấn là phần Cooking Demo do đầu bếp chuyên nghiệp thực hiện. Khách hàng được thưởng thức các món ăn từ thịt bò Úc hữu cơ, đồng thời được hướng dẫn lựa chọn, bảo quản và chế biến phù hợp với khẩu vị Việt.

    Đại diện TTC cho biết sự kiện thể hiện sự phối hợp trong chuỗi giá trị: TIQ kết nối thương mại; TTC nhập khẩu, phát triển sản phẩm; WinCommerce đưa sản phẩm đến người tiêu dùng qua hệ thống WinMart.

    Sau sự kiện, thịt bò Úc được bày bán tại hệ thống WinMart. Với sứ mệnh "Đem tinh hoa ẩm thực thế giới đến bàn ăn Việt", TTC tiếp tục hợp tác cùng các đối tác để cung cấp sản phẩm an toàn, chất lượng, phù hợp với gia đình Việt.

    Khám phá thêm chủ đề

    thịt bò úc WinMart WinCommerce Trade and Investment Queensland TTC F&B

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận