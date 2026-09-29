Ra mắt thịt bò Úc thượng hạng tại siêu thị WinMart

Chương trình giới thiệu thịt bò Úc chất lượng cao đến người tiêu dùng Việt Nam. Đại diện TIQ cho biết Queensland có ngành chăn nuôi bò phát triển, áp dụng quy trình kiểm soát nghiêm ngặt và hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch.

Thịt bò Úc được đánh giá cao nhờ chất lượng ổn định, kết cấu mềm, vị ngọt tự nhiên và giá trị dinh dưỡng cao. Sản phẩm phù hợp với nhiều cách chế biến như nướng, áp chảo, xào hoặc hầm.

Điểm nhấn là phần Cooking Demo do đầu bếp chuyên nghiệp thực hiện. Khách hàng được thưởng thức các món ăn từ thịt bò Úc hữu cơ, đồng thời được hướng dẫn lựa chọn, bảo quản và chế biến phù hợp với khẩu vị Việt.

Đại diện TTC cho biết sự kiện thể hiện sự phối hợp trong chuỗi giá trị: TIQ kết nối thương mại; TTC nhập khẩu, phát triển sản phẩm; WinCommerce đưa sản phẩm đến người tiêu dùng qua hệ thống WinMart.

Sau sự kiện, thịt bò Úc được bày bán tại hệ thống WinMart. Với sứ mệnh "Đem tinh hoa ẩm thực thế giới đến bàn ăn Việt", TTC tiếp tục hợp tác cùng các đối tác để cung cấp sản phẩm an toàn, chất lượng, phù hợp với gia đình Việt.