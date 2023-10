Ra mắt tòa tháp đẹp nhất trực diện biển của Ixora Ho Tram By Fusion

Sau một thời gian mong ngóng, tòa tháp đẹp nhất của dự án với tầm nhìn trực diện ra biển Hồ Tràm - Beachfront Tower đã chính thức ra mắt và bắt đầu nhận booking để khách hàng nhanh chóng chọn được căn hộ khách sạn ưng ý nhất.

Thiết kế đúng chuẩn nghỉ dưỡng: đẳng cấp và khác biệt

Vì là sản phẩm second-home nên ngay từ ý tưởng thiết kế ban đầu, Ixora phải đảm bảo mang đến cho khách hàng hai giá trị quan trọng nhất đó là nghỉ dưỡng và đầu tư hiệu quả. Để đảm bảo cho việc bán phòng sau này, bản thân sản phẩm phải mang những lợi thế cạnh tranh nổi bật, đúng chuẩn nghỉ dưỡng không chỉ phục vụ cho nhu cầu nghỉ ngơi của chủ sở hữu mà còn thu hút khách du lịch.

Được đầu tư, phát triển và thiết kế bởi đội ngũ chuyên gia quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực khách sạn của Tập đoàn Lodgis Hospitality, Ixora Ho Tram by Fusion - Giai đoạn 2 đảm bảo tất cả các căn hộ khách sạn đều sở hữu những ưu điểm vô cùng khác biệt tại Việt Nam, đáp ứng đúng tiêu chí về nghỉ dưỡng đẳng cấp giữa thiên nhiên trong lành và vận hành khách sạn thực sự hiệu quả và bài bản.

Ixora 2 chính thức ra mắt tòa tháp đẹp nhất - Beachfront Tower





Toàn bộ căn hộ đều có ban công riêng, sở hữu tầm nhìn hướng biển trực diện để chủ sở hữu hay khách lưu trú có thể đón nhận những giá trị to lớn về sức khỏe từ thiên nhiên hiện hữu bao quanh, từ những làn gió biển tươi mát cho đến nguồn oxy trong lành từ cánh rừng nguyên sinh 11.000ha Phước Bửu - Bình Châu sau lưng. Diện tích căn hộ lớn, mặt bằng vuông vức, thoáng đãng mang đến nhiều không gian để thư giãn và sinh hoạt cùng thiết kế mở, tối ưu hóa tầm nhìn thông qua những khung cửa kính lớn để luôn tận hưởng tầm nhìn hướng biển trực diện từ mọi góc trong căn nhà. Tất cả đều được bàn giao đầy đủ nội thất mang phong cách thiết kế hiện đại, sang trọng kiểu Mỹ, bao gồm luôn các thiết bị vận hành.

100% căn hộ có ban công riêng với tầm nhìn hướng biển trực diện





Không những đón nhận những giá trị nghỉ dưỡng từ không gian bên trong căn hộ, chủ sở hữu còn được tận hưởng vô vàn tiện ích tại hai tầng khối đế ngay dưới chân nhà. Hơn 16.000m² không gian dành cho tiện ích nội khu và khu vực hậu cần BOH, dịch vụ kỹ thuật để phục vụ cho công tác vận hành hiệu quả sau này và đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, rèn luyện và chăm sóc sức khỏe của mọi thành viên trong gia đình. Ixora xứng danh là dự án hiếm hoi có sự đầu tư bài bản ngay từ ban đầu để đáp ứng đúng tiêu chuẩn vận hành khu resort đẳng cấp.

Không chỉ là sở hữu một ngôi nhà nghỉ dưỡng thông thường

Chủ sở hữu Ixora đồng thời thừa hưởng rất nhiều giá trị đẳng cấp và lợi ích to lớn khác. Chỉ cần sở hữu một condotel tại đây là khách hàng có thể tận hưởng nguyên cả một tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á - The Grand Ho Tram. Đẳng cấp của khu phức hợp quy mô 164ha này không dừng lại ở việc mang đến một thiên đường nghỉ dưỡng "một điểm đến, triệu trải nghiệm" với quần thể tiện ích sẵn có như hệ thống hơn 15 nhà hàng Á-Âu, 8 hồ bơi ngoài trời rộng lớn, chuỗi lounge club hiện đại, spa, gym,… mà quan trọng nhất, đó chính là việc sở hữu bộ ba tiện ích đẳng cấp mang tầm vóc khu vực: sân golf The Bluffs, sân bay chuyên dụng 240ha.

Ixora thực sự là một phiên bản giới hạn, là sự lựa chọn hàng đầu cho các nhà đầu tư yêu thích nghỉ dưỡng





Nhìn vào bản đồ khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung, có thể thấy con số các khu phức hợp nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế là rất hiếm hoi bởi việc xây dựng một khu nghỉ dưỡng phức hợp đẳng cấp đòi hỏi nhiều yếu tố mà không phải chủ đầu tư nào cũng có thể đáp ứng được - từ tầm nhìn đầu tư dài hạn, nguồn tài chính hùng hậu, đội ngũ nhân lực giỏi nghề, cho đến kinh nghiệm xây dựng và vận hành xuất sắc.

Là dự án nằm ngay trung tâm của thủ phủ du lịch biển phía Nam nơi thu hút hàng loạt thương hiệu nghỉ dưỡng quốc tế - Hồ Tràm, Ixora thừa hưởng lợi thế về cự ly gần TP.HCM - trung tâm kinh tế lớn bậc nhất cả nước - với chỉ 2 giờ lái xe, bên cạnh lợi thế về hạ tầng giao thông phát triển với các công trình trọng điểm như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tuyến đường ven biển 994 mở rộng 6-8 làn xe, đặc biệt là dự án sân bay quốc tế Long Thành.

Giá trị lớn nhất của căn nhà nghỉ dưỡng Ixora đó chính là sức khỏe. Chính sự hòa quyện độc đáo giữa hệ sinh thái của rừng sau lưng và biển trước nhà đã làm nên giá trị cốt lõi cho dự án. Được sống trọn giữa thiên nhiên trong lành nhưng không rời xa những tiện nghi đẳng cấp là điều tạo nên sự khác biệt của Ixora Ho Tram by Fusion.

Tận hưởng cuộc sống và thiên nhiên tươi đẹp tại Ixora Ho Tram by Fusion





Thừa hưởng trọn vẹn mọi ưu điểm của Ixora, tòa tháp Beachfront Tower là điểm nhấn đầy ấn tượng với vị trí đẹp nhất dự án, ngay trực diện biển. Một thiên đường nghỉ dưỡng với hàng loạt lợi thế như Beachfront Tower được kỳ vọng mang lại lợi ích kép cho chủ nhân - những nhà đầu tư tinh nhạy vừa muốn sở hữu ngôi nhà thứ hai cho mục đích tăng cường sức khỏe và giá trị tinh thần, vừa có thể tận hưởng nguồn thu nhập thụ động từ triển vọng khai thác cho thuê về dài hạn.