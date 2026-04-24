Ra mắt Trioderma Gentle Matte Soothing Lotion mới - kiềm dầu ấn tượng, mỏng mịn nhẹ tênh

Trioderma Gentle Matte Soothing Lotion chính thức được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Theo dược mỹ phẩm Trioderma, đây là dòng sản phẩm bổ trợ, giúp các bước chăm sóc da phát huy tối đa công dụng, đồng thời mang đến một định nghĩa hoàn toàn mới về lotion chăm sóc da với đa tầng công dụng.

Da khỏe là nền tảng cơ bản của một làn da đẹp

Trioderma Gentle Matte Soothing Lotion không chỉ là bước dưỡng ẩm thông thường, đây được xem là chìa khóa giúp ổn định nền da, vốn là nền tảng quan trọng để giúp cải thiện các vấn đề da một cách bền vững.

Nhờ khả năng cấp ẩm nhanh, Lotion đưa da nhanh chóng về lại trạng thái ổn định, cân bằng, hạn chế tình trạng đổ dầu, gây bí tắc và mụn. Đồng thời, sản phẩm còn đóng vai trò như một lớp đệm đỡ giúp da tiếp nhận các hoạt chất phía sau tốt hơn, không gây cảm giác châm chích, khó chịu.

Với riêng làn da đang treatment, Trioderma Gentle Matte Soothing Lotion giống như bước cân bằng lại nhịp sinh học của da, giúp da khỏe và thích nghi tốt với các hoạt chất, nâng cao hiệu quả của routine chăm sóc. Sản phẩm có texture mỏng nhẹ, khô ráo vừa phải, phù hợp cho nhiều loại da, dễ dàng kết hợp với mọi routine chăm sóc.

Sản phẩm "All in one" cho các vấn đề da

Sản phẩm Lotion mới đến từ Trioderma gây ấn tượng nhờ sở hữu bảng thành phần đa tầng hoạt chất, là sản phẩm mới cho nhiều vấn đề da đang gặp phải:

Cấp ẩm và cân bằng da: Thành phần glycerin, sodium hyaluronate - một dạng phân tử nhỏ hơn HA thông thường dễ dàng thẩm thấu vào các rãnh da, cấp ẩm đa tầng, giúp da luôn duy trì trạng thái ẩm mịn, mướt căng mà không gây cảm giác nặng mặt, khó chịu

Phục hồi hàng rào da: Squalane, panthenol và tinh dầu Cám gạo đóng hoạt động như những hoạt chất giúp bổ sung liquid tương thích, củng cố màng bảo vệ tự nhiên của da, giúp giảm sự khô rát, kích ứng khi kết hợp sử dụng các hoạt chất treatment trong routine.

Hỗ trợ làm dịu: Chiết xuất rau má, lô hội, rễ tử thảo và allantoin đóng vai trò là các hoạt chất có khả năng làm dịu đi tình trạng đau rát, khó chịu, châm chích do mụn viêm hay do tác dụng phụ của treatment.

Bảo vệ da trước tác hại của môi trường: Thành phần BioDTox® chiết xuất từ lô hội, bông cải xanh, bioflavonoids có công dụng như một màng chắn sinh học tự nhiên, bảo vệ da khỏi tác hại của bụi mịn, khói xe, kim loại nặng có trong khí. Đồng thời hỗ trợ phục hồi da, chống oxy hoá, giảm tác hại của các gốc tự do.

Nghiên cứu riêng cho làn da Việt

Lotion Trioderma được phát triển dành riêng cho làn da người Việt - vốn chịu ảnh hưởng từ khí hậu nóng ẩm, dễ rơi vào tình trạng mất nước nhưng lại tiết dầu mất kiểm soát, tạo điều kiện hình thành mụn. Bên cạnh đó, môi trường đô thị với chỉ số bụi mịn PM2.5 ngày càng gia tăng cũng là tác nhân âm thầm phá vỡ hàng rào bảo vệ tự nhiên của da, khiến làn da trở nên nhạy cảm, xỉn màu, khô ráp và lão hóa sớm.

Theo đó, đội ngũ Trioderma nghiên cứu kết hợp công thức anti pollution (BioDTox®) - phức hợp hoạt chất sinh học hoạt động như lá chắn bảo vệ da khỏi tác hại của bụi mịn PM2.5, kim loại nặng trong không khí tại các thành phố lớn. Chất kem mỏng mịn, thẩm thấu nhanh và khô thoáng khi tiếp xúc với da, cùng chất kem mỏng mịn, dễ dàng thẩm thấu nhanh vào da phù hợp với khí hậu và lối sống tại các đô thị Việt Nam.

Nhờ vậy, Lotion Trioderma không chỉ là bước chăm sóc cơ bản mà còn được xem như lớp khiên chắn, hỗ trợ hàng rào bảo vệ tự nhiên của da, chống lại các tác động của oxy hoá, bụi mịn, kim loại nặng vẫn luôn âm thầm "phá huỷ" làn da mỗi ngày

Cách sử dụng Trioderma Gentle Matte Soothing Lotion

Lotion Trioderma dễ dàng kết hợp cùng routine skincare hằng ngày, hỗ trợ phát huy tối đa công dụng của các bước chăm sóc chuyên sâu. Theo đó, cách sử dụng lotion khá đơn giản:

Sau khi làm sạch da, lấy một lượng lotion vừa đủ cho lên da, sau đó vỗ nhẹ hoặc massage đều cho đến khi chất kem thẩm thấu đều vào da. Sử dụng Trioderma Gentle Matte Soothing Lotion từ 1 đến 2 lần/ngày để có được hiệu quả chăm sóc da tốt tối đa.

Lotion mới đến từ Trioderma tiếp tục cho thấy mục tiêu phát triển đa dạng danh mục sản phẩm chăm sóc dành riêng cho làn da người Việt. Sản phẩm phù hợp sử dụng cho nhiều loại da, đặc biệt là da gặp các tình trạng khô, dầu nhờn, da kích ứng cho dùng treatment. Theo đuổi triết lý chăm sóc da bền vững - nơi một làn da khỏe chính là nền tảng của vẻ đẹp lâu dài, Trioderma không chỉ mang đến sản phẩm dưỡng ẩm mà còn giúp góp phần củng cố và ổn định nền da từ bên trong.

Lotion Trioderma hiện đang được phân phối tại hệ thống các nhà thuốc trên toàn quốc, các kênh thương mại điện tử và dự đoán sẽ mang đến một làn gió mới cho thị trường chăm sóc da nội địa vốn đầy sôi động.