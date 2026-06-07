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Sức khỏe Khỏe đẹp mỗi ngày

Ra mắt Trung tâm chăm sóc sức khỏe RECOVER

Nguyễn Đình
Nguyễn Đình
07/06/2026 17:08 GMT+7

Ngày 7.6, Trung tâm chăm sóc sức khỏe RECOVER chính thức khai trương và đi vào hoạt động tại TP.HCM, mở ra mô hình chăm sóc sức khỏe và phục hồi chuyên sâu theo định hướng kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền.

RECOVER hướng đến mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện, chú trọng phòng ngừa, phát hiện sớm nguy cơ bệnh lý, hỗ trợ phục hồi chức năng và đồng hành lâu dài cùng khách hàng trong quá trình duy trì thể chất, tinh thần và khả năng vận động.

Ra mắt Trung tâm chăm sóc sức khỏe RECOVER - Ảnh 1.

Các chuyên gia, lãnh đạo và khách mời "ấm nút" khai trương Trung tâm chăm sóc sức khỏe RECOVER

Ảnh: T.Q

Song song với việc quy tụ đội ngũ bác sĩ, chuyên gia và kỹ thuật viên giỏi trong nhiều lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, RECOVER đầu tư hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị theo định hướng hiện đại nhằm phục vụ công tác thăm khám, đánh giá chức năng vận động và hỗ trợ phục hồi chuyên sâu.

Trung tâm ứng dụng nhiều công nghệ hỗ trợ trong lĩnh vực phục hồi chức năng, cơ xương khớp và quản lý sức khỏe như hệ thống đánh giá thành phần cơ thể bằng công nghệ phân tích trở kháng điện sinh học, thiết bị hỗ trợ phục hồi vận động, giảm đau không xâm lấn, công nghệ kích thích từ trường chức năng, cùng các giải pháp hỗ trợ theo dõi sức khỏe và tầm soát nguy cơ bệnh lý.

RECOVER đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, phục vụ đa dạng nhóm khách hàng từ cá nhân, gia đình đến doanh nghiệp. Trung tâm đồng thời hướng đến việc lan tỏa nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động, phục hồi chức năng sớm và quản lý sức khỏe bền vững trong cộng đồng.

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RECOVER Chăm sóc sức khỏe Y học cổ truyền y học hiện đại phục hồi chuyên sâu
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