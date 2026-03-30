Ra mắt TVON - nền tảng giải trí phim ngắn chỉ có trên SCTV

Phát biểu tại lễ ra mắt, đại diện SCTV cho biết TVON được xây dựng nhằm đáp ứng xu hướng giải trí "nhanh - gọn - hấp dẫn" đang ngày càng phổ biến, đặc biệt với khán giả trẻ. Không chỉ là một dịch vụ mới, nền tảng này còn thể hiện nỗ lực chuyển mình của SCTV trong việc thích ứng với sự thay đổi mạnh mẽ của thị trường nội dung số.

Điểm nổi bật của TVON là kho phim nước ngoài độc quyền với hàng ngàn nội dung ngắn, mỗi tập có thời lượng từ 1 - 3 phút nhưng vẫn đảm bảo kịch tính và nhịp kể nhanh. Nội dung trải rộng ở nhiều thể loại như tình cảm - ngôn tình, tâm lý - gia đình, cổ trang, khoa học viễn tưởng, trinh thám hay các câu chuyện truyền cảm hứng trong đời sống hiện đại. Theo SCTV, kho phim sẽ được cập nhật liên tục để bắt kịp xu hướng giải trí của người xem.

SCTV kỳ vọng tạo thêm lựa chọn giải trí linh hoạt, giúp khán giả có thể thưởng thức những câu chuyện hấp dẫn chỉ trong vài phút mỗi ngày ngay trên tvon.vn.