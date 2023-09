Rà soát, đánh giá việc thực hiện tiêu chí về ngôi nhà an toàn cho trẻ em

Ủy ban Quốc gia về trẻ em vừa có công văn gửi Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế, Bộ VH-TT-DL, Bộ TT-TT; các cơ quan T.Ư của các đoàn thể và UBND các tỉnh, thành phố về việc bảo đảm môi trường sống an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em.



Trẻ nhỏ là nạn nhân trong vụ cháy đang được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai THÚY ANH

Trong công văn, Ủy ban Quốc gia về trẻ em nêu rõ: vừa qua đã xảy ra vụ cháy tại phố Khương Hạ gây hậu quả nghiêm trọng với số lượng nạn nhân thương vong lớn, trong đó có nhiều trẻ em.

Trước tình hình trên, Ủy ban Quốc gia về trẻ em đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể, UBND các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt do cháy, nổ, đuối nước, giao thông.

Theo đó, Ủy ban Quốc gia về trẻ em đề nghị triển khai có hiệu quả Quyết định số 1248/QĐ-TTg và công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em; xây dựng và phân bổ nguồn lực, thực hiện nghiêm các giải pháp, yêu cầu của Thủ tướng về tạo lập môi trường an toàn, giảm thiểu tai nạn thương tích trẻ em tại địa phương.

Kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm về phòng ngừa tai nạn, thương tích, đặc biệt tai nạn, thương tích trẻ em do cháy, nổ, đuối nước, giao thông.

Các cơ quan, địa phương tiến hành rà soát, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí về ngôi nhà an toàn, cộng đồng an toàn, trường học an toàn để bảo đảm môi trường sống an toàn cho trẻ em.

Các cơ quan tăng cường truyền thông, giáo dục kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ, gia đình, cộng đồng dân cư về tạo lập môi trường sống an toàn, phòng ngừa tai nạn, thương tích trẻ em. Biểu dương, nhân rộng những tấm gương, điển hình cá nhân, tổ chức, cơ quan, chính quyền thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

Các bộ, ngành tăng cường phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và của người dân trong việc phát hiện, giám sát, gia cố, cải tạo, sửa chữa các công trình, vị trí có nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho trẻ em.

Các bộ, ngành, đoàn thể và địa phương tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra, thanh tra về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, nhà trường, cá nhân đối với việc xây dựng môi trường sống an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong báo cáo kết quả công tác trẻ em năm 2023 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Quốc gia về trẻ em.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, tính đến ngày 14.9, có 29 học sinh là nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ. Ngành Giáo dục Hà Nội đã phát động đợt hỗ trợ vật chất và tinh thần tới các nạn nhân và gia đình.