Rắc rối vụ biến ki ốt thành nhà ở

Năm 1988, UBND xã Hòa An xây dựng chợ An Đông (tại thôn Đông Phước) làm chợ đầu mối mua bán nông sản. Để tạo điều kiện cho chợ hoạt động, UBND xã có chủ trương quy hoạch 48 ki ốt cho thuê, thời gian thuê 10 năm.



Mỗi hộ dân có nhu cầu thuê đất tại chợ An Đông thì cho UBND xã Hòa An mượn 1,1 triệu đồng và UBND xã bố trí mặt bằng để các hộ tự xây dựng ki ốt tại chợ với diện tích 14 m². Số tiền này không tính lãi, được UBND xã trả dần trong 10 năm bằng cách khấu trừ vào tiền thuê với mức 100.000 đồng/ki ốt/năm. Sau 10 năm, ki ốt thuộc UBND xã Hòa An.

Chợ An Đông dừng hoạt động từ lâu ĐỨC HUY

Tuy nhiên, chợ An Đông chỉ hoạt động được 1 - 2 năm rồi dừng nên các hộ dân dùng ki ốt để làm nhà ở và cơi nới xung quanh. UBND xã Hòa An nhiều lần tổ chức kiểm tra và xử lý nhưng gặp khó khăn vì 48 hộ dân này không có chỗ ở khác. Các hộ dân kiến nghị nhà nước bồi thường toàn bộ tài sản, vật kiến trúc trên đất cho các hộ đang ở (gồm phần ki ốt 14 m² và phần đã cơi nới) và bố trí đất ở để đảm bảo ổn định cuộc sống.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó chủ tịch UBND H.Phú Hòa, năm 2016 huyện triển khai thực hiện đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư chợ An Đông và điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư thôn Đông Phước. Trong quá trình triển khai đã ảnh hưởng đến 48 hộ dân nói trên.

Để dự án được triển khai và đảm bảo mỹ quan đô thị, là cửa ngõ phía tây của TP.Tuy Hòa, UBND H.Phú Hòa kiến nghị UBND tỉnh Phú Yên xem xét, cho chủ trương bố trí 43 lô đất ở trong khu nội bộ thuộc đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư chợ An Đông để tái định cư cho 43 hộ dân nêu trên. 5 hộ còn lại đã được UBND H.Phú Hòa bố trí tái định cư do bị ảnh hưởng bởi dự án Cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu tuyến QL25.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Phú Yên, cho biết đối chiếu các quy định, việc UBND H.Phú Hòa kiến nghị cho chủ trương bố trí 43 lô đất ở trong nội bộ thuộc đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư chợ An Đông để tái định cư cho 43 hộ dân là không có cơ sở pháp luật.

Vì vậy, vụ việc vẫn đang giậm chân tại chỗ.