Rác thải bủa vây Khu liên hợp Văn hóa - Thể thao tỉnh Lâm Đồng

Ngày 22.5, ghi nhận tại Khu liên hợp Văn hóa - Thể thao tỉnh Lâm Đồng, nơi có sân vận động Đà Lạt sức chứa 20.000 chỗ ngồi trên đỉnh đồi cùng Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia, nhiều khu vực vẫn ngập trong rác thải sinh hoạt và xà bần.

Ngoài con đường ngắn từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Langbiang - Đà Lạt lên nhà thi đấu của Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia khoảng 50 m tương đối sạch sẽ thì các con đường dẫn lên sân vận động Đà Lạt và quanh sân đều bị bủa vây bởi đủ loại rác thải, từ rác thải sinh hoạt đến xà bần, đất cát, cỏ rác…

Dọc hai bên tuyến đường từ đường Hai Bà Trưng (phường Cam Ly - Đà Lạt), dẫn lên khu vực trước sân vận động Đà Lạt, cỏ dại mọc um tùm, nhiều bao rác và xà bần chất đống.

Tuyến đường quanh khu vực sân vận động cỏ dại mọc um tùm, nhiều cột điện ngã đổ nằm ngổn ngang, bên cạnh là các đống xà bần và rác thải xây dựng chất đống.

Bà Trần Thị Tâm, người dân sống trước sân vận động Đà Lạt, bức xúc:"Nhiều người cứ chiều tối lại mang rác thải sinh hoạt ném thành đống trước sân vận động Đà Lạt như chốn không người. Có đêm, họ chở cả xe rác đến đổ bên con đường mặt tiền sân vận động gây ô nhiễm nghiêm trọng".

Sau đó, cơ quan chức năng phải thuê Công ty Dịch vụ đô thị Đà Lạt cử gần chục công nhân và xe chuyên dụng đến thu dọn, mang đi đổ.

Người dân tự làm bảng cấm đổ rác thải

Trong vài ngày qua, người dân tự làm bảng "cấm đổ rác" và có một người đàn ông tự nguyện đứng canh đến khoảng 22 giờ để ngăn cản người dân mang rác đến vứt trước sân vận động.

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, trước tình trạng rác thải bị đổ dọc các tuyến đường nội bộ dẫn lên sân vận động Đà Lạt và cỏ dại mọc um tùm, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao (thuộc sở) từng huy động toàn bộ viên chức, người lao động và vận động viên tham gia dọn cỏ, thu gom rác trong phạm vi đơn vị quản lý.

Tuy nhiên, do khu vực có diện tích rộng gần 15,94 ha trong khi lực lượng mỏng, chỉ gồm 2 bảo vệ và 1 nhân viên tạp vụ, việc duy trì vệ sinh gặp nhiều khó khăn, không theo kịp tốc độ cỏ dại phát triển. Trung tâm hiện không có nguồn kinh phí riêng cho công tác chỉnh trang, phát dọn cỏ nên phải sử dụng kinh phí chi thường xuyên để thực hiện vệ sinh môi trường, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Đối với khu vực bên ngoài nằm xen trong khu dân cư, do chưa được bàn giao hoàn chỉnh nên ranh giới quản lý vẫn chưa được phân định rõ. Vì vậy, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia đã làm việc với chính quyền phường Lang Biang - Đà Lạt để phối hợp tìm giải pháp xử lý tình trạng đổ rác thải bừa bãi.

Thực tế, Khu liên hợp Văn hóa - Thể thao tỉnh Lâm Đồng, gồm sân vận động Đà Lạt và Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia, có diện tích rộng hàng chục ha nhưng do 2 đơn vị cùng quản lý nên công tác kiểm soát, ngăn chặn tình trạng đổ rác thải, xà bần còn gặp nhiều khó khăn.