Rác thải bủa vây Khu liên hợp Văn hóa - Thể thao tỉnh Lâm Đồng

Ngày 22.5, ghi nhận tại Khu liên hợp Văn hóa - Thể thao tỉnh Lâm Đồng, nơi có sân vận động Đà Lạt sức chứa 20.000 chỗ ngồi trên đỉnh đồi cùng Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia, nhiều khu vực vẫn ngập trong rác thải sinh hoạt và xà bần.
Ngoài con đường ngắn từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Langbiang - Đà Lạt lên nhà thi đấu của Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia khoảng 50 m tương đối sạch sẽ thì các con đường dẫn lên sân vận động Đà Lạt và quanh sân đều bị bủa vây bởi đủ loại rác thải, từ rác thải sinh hoạt đến xà bần, đất cát, cỏ rác…
Dọc hai bên tuyến đường từ đường Hai Bà Trưng (phường Cam Ly - Đà Lạt), dẫn lên khu vực trước sân vận động Đà Lạt, cỏ dại mọc um tùm, nhiều bao rác và xà bần chất đống.
Tuyến đường quanh khu vực sân vận động cỏ dại mọc um tùm, nhiều cột điện ngã đổ nằm ngổn ngang, bên cạnh là các đống xà bần và rác thải xây dựng chất đống.
Bà Trần Thị Tâm, người dân sống trước sân vận động Đà Lạt, bức xúc:"Nhiều người cứ chiều tối lại mang rác thải sinh hoạt ném thành đống trước sân vận động Đà Lạt như chốn không người. Có đêm, họ chở cả xe rác đến đổ bên con đường mặt tiền sân vận động gây ô nhiễm nghiêm trọng".
Sau đó, cơ quan chức năng phải thuê Công ty Dịch vụ đô thị Đà Lạt cử gần chục công nhân và xe chuyên dụng đến thu dọn, mang đi đổ.
Người dân tự làm bảng cấm đổ rác thải
Trong vài ngày qua, người dân tự làm bảng "cấm đổ rác" và có một người đàn ông tự nguyện đứng canh đến khoảng 22 giờ để ngăn cản người dân mang rác đến vứt trước sân vận động.
Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, trước tình trạng rác thải bị đổ dọc các tuyến đường nội bộ dẫn lên sân vận động Đà Lạt và cỏ dại mọc um tùm, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao (thuộc sở) từng huy động toàn bộ viên chức, người lao động và vận động viên tham gia dọn cỏ, thu gom rác trong phạm vi đơn vị quản lý.
Tuy nhiên, do khu vực có diện tích rộng gần 15,94 ha trong khi lực lượng mỏng, chỉ gồm 2 bảo vệ và 1 nhân viên tạp vụ, việc duy trì vệ sinh gặp nhiều khó khăn, không theo kịp tốc độ cỏ dại phát triển. Trung tâm hiện không có nguồn kinh phí riêng cho công tác chỉnh trang, phát dọn cỏ nên phải sử dụng kinh phí chi thường xuyên để thực hiện vệ sinh môi trường, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.
Đối với khu vực bên ngoài nằm xen trong khu dân cư, do chưa được bàn giao hoàn chỉnh nên ranh giới quản lý vẫn chưa được phân định rõ. Vì vậy, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia đã làm việc với chính quyền phường Lang Biang - Đà Lạt để phối hợp tìm giải pháp xử lý tình trạng đổ rác thải bừa bãi.
Thực tế, Khu liên hợp Văn hóa - Thể thao tỉnh Lâm Đồng, gồm sân vận động Đà Lạt và Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia, có diện tích rộng hàng chục ha nhưng do 2 đơn vị cùng quản lý nên công tác kiểm soát, ngăn chặn tình trạng đổ rác thải, xà bần còn gặp nhiều khó khăn.
Khu liên hợp Văn hóa - Thể thao tỉnh Lâm Đồng được đưa vào hoạt động cuối năm 2023, với tổng vốn đầu tư khoảng 300 tỉ đồng, do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng trực tiếp quản lý, vận hành.
Trong khuôn viên này còn có Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia với diện tích khoảng 10,29 ha. Công trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư; việc vận hành được Cục Thể dục - Thể thao phối hợp với Ban Quản lý cơ sở Đà Lạt thực hiện.
Trung tâm được quy hoạch thành 3 phân khu chức năng chính. Trong đó, khu B1 là khu nhà ở, lưu trú cao cấp dành cho huấn luyện viên, chuyên gia quốc tế và vận động viên, đi kèm các hạng mục y tế, hồi phục chức năng; hiện chưa triển khai xây dựng.
Khu B2 có diện tích 3,77 ha, gồm khối nhà thi đấu và tập luyện đa năng sức chứa 2.000 chỗ ngồi. Hạng mục này được khởi công vào tháng 10.2023 và đưa vào sử dụng cuối năm 2025.
Khu B3 rộng 3,45 ha gồm bể bơi có mái che, khu tập golf cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phụ trợ. Hạng mục được khởi công ngày 19.8.2025 với tổng vốn đầu tư 286 tỉ đồng.
Dự án được quy hoạch theo hướng đồng bộ, hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện chất lượng cao và phục vụ vận động viên thành tích cao quốc gia.
