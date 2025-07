Rác 'tràn như thác' ở Quảng Ngãi, môi trường bị đe dọa nghiêm trọng

Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Ngọc Hồi, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc tỉnh Kon Tum) xảy ra sự cố môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân.