Rafaelson chính thức trở thành công dân Việt Nam với tên Nguyễn Xuân Son: Tôi rất hạnh phúc!

Anh mang tên Nguyễn Xuân Son, sẽ đá cho Thép Xanh Nam Định với tư cách cầu thủ nhập tịch. Tháng 8.2024, Sở Tư pháp tỉnh Nam Định đã tiếp nhận hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam của Bezerra Fernandes; hộ chiếu được cấp ngày 1.8 tại Đại sứ quán Brazil tại Hà Nội.

Sau khi nghiên cứu và kiểm tra hồ sơ, Sở Tư pháp tỉnh Nam Định đã phối hợp với Công an tỉnh Nam Định và Đại sứ quán Brazil tại Hà Nội tra cứu, xác minh nhân thân của anh Rafaelson Bezerra Fernandes.Kết quả, Công an tỉnh Nam Định chưa phát hiện thấy anh Rafaelson Bezerra Fernandes có hành vi vi phạm pháp luật và hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam.



Nguyễn Xuân Son sinh năm 1997 tại Brazil. Anh sang Việt Nam đá cho Nam Định đầu năm 2020. Chân sút này sau đó tới Đà Nẵng, Bình Định rồi trở lại khoác áo Thép Xanh Nam Định năm 2023.

Hồ sơ liên quan đến vấn đề nhập tịch của Nguyễn Xuân Son

Rafaelson sẽ mang tên Son

Nguyễn Xuân Son trong màu áo CLB Nam Định. Trong đơn xin nhập quốc tịch, gửi Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, anh viết rõ: "Sau khi tìm hiểu các quy định pháp luật Việt Nam về quốc tịch, tôi tự nguyện làm đơn kính xin Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam cho tôi được nhập quốc tịch Việt Nam. Tôi xin cam đoan trung thành với Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân Việt Nam theo quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam

Mùa giải 2023-2024, Rafaelson bùng nổ, đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải V-League với 31 pha lập công. Anh cùng Thép Xanh Nam Định vô địch V-League, giành danh hiệu Vua phá lưới và lọt vào đội hình tiêu biểu của mùa giải.

“Hôm nay tôi rất hạnh phúc. Mong ước trở thành công dân Việt Nam của tôi đã thành hiện thực. Tôi yêu đất nước này và sẽ cố gắng hết mình trên sân bóng”, Nguyễn Xuân Son chia sẻ.



Xuân Son cùng chiếc cúp vô địch V-League trong màu áo đội Nam Định

Anh là vua phá lưới V-League mùa trước ẢNH: MINH TÚ

Trận đấu ở vòng 2 V-League ngày 22.9 tới tại sân Thiên Trường, Xuân Son sẽ “ra mắt” với tư cách người Việt Nam, ở trận Nam Định gặp Quảng Nam.