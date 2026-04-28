Rắn bò vào quần, cắn chết du khách Đức tại Ai Cập

Nạn nhân nói trên là một người đàn ông 57 tuổi đang xem buổi biểu diễn thôi miên rắn tại một khách sạn ở Hurghada, điểm đến nghỉ mát nổi tiếng trên biển Đỏ, vào đầu tháng 4.

Hai con rắn liên quan, được cho là rắn hổ mang, được đặt trên cổ của những người xem, theo AFP dẫn lời cảnh sát ở bang Bavaria thuộc phía nam của Đức.

Ảnh minh họa: một con rắn hổ mang Ảnh: AFP

"Người thôi miên rắn sau đó đã để một trong những con rắn bò vào quần" của người đàn ông Đức và con rắn đó đã cắn vào chân nạn nhân, theo thông báo từ cảnh sát.

Nạn nhân có "những dấu hiệu rõ ràng của tình trạng ngộ độc" và phải được hồi sức trước khi được đưa đến bệnh viện, nhưng sau đó ông đã tử vong.

Người đàn ông bị rắn cắn chết, không được nêu tên trong thông báo, sống ở quận Unterallgaeu ở Bavaria và đang đi nghỉ cùng hai người thân.

Cảnh sát và công tố viên Đức đang điều tra cái chết của ông này và đang chờ kết quả xét nghiệm độc tố.

Khi được AFP liên hệ, giới chức Ai Cập cho hay họ không biết về vụ du khách Đức bị rắn cắn chết.

Vào tháng 3.2019, một người đàn ông Trung Quốc 47 tuổi đã bị rắn hổ mang cắn tử vong tại chỗ sau khi bắt con vật này để chụp ảnh chung, theo báo trang Asia Times.

Lính cứu hỏa Bangkok bắt rắn nhiều hơn chữa cháy

Rắn hổ mang là một trong những loài rắn độc nhất thế giới. Dù không chủ động tấn công con người, và có xu hướng tháo chạy mỗi khi đối mặt với nguy cơ, rắn hổ mang vẫn đủ sức giết chết kẻ đối đầu với cú đớp mang theo liều chất độc thần kinh neurotoxin chết chóc.