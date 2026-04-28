Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Rắn bò vào quần, cắn chết du khách Đức tại Ai Cập

Văn Khoa
28/04/2026 08:47 GMT+7

Cảnh sát Đức ngày 27.4 thông báo một du khách người Đức đã tử vong sau khi bị một con rắn bò vào quần rồi cắn vào chân khi đang xem một buổi biểu diễn ở Ai Cập trong kỳ nghỉ gia đình.

Nạn nhân nói trên là một người đàn ông 57 tuổi đang xem buổi biểu diễn thôi miên rắn tại một khách sạn ở Hurghada, điểm đến nghỉ mát nổi tiếng trên biển Đỏ, vào đầu tháng 4.

Hai con rắn liên quan, được cho là rắn hổ mang, được đặt trên cổ của những người xem, theo AFP dẫn lời cảnh sát ở bang Bavaria thuộc phía nam của Đức.

Rắn bò vào quần, cắn chết một du khách Đức - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: một con rắn hổ mang

Ảnh: AFP

"Người thôi miên rắn sau đó đã để một trong những con rắn bò vào quần" của người đàn ông Đức và con rắn đó đã cắn vào chân nạn nhân, theo thông báo từ cảnh sát.

Nạn nhân có "những dấu hiệu rõ ràng của tình trạng ngộ độc" và phải được hồi sức trước khi được đưa đến bệnh viện, nhưng sau đó ông đã tử vong.

Người đàn ông bị rắn cắn chết, không được nêu tên trong thông báo, sống ở quận Unterallgaeu ở Bavaria và đang đi nghỉ cùng hai người thân.

Cảnh sát và công tố viên Đức đang điều tra cái chết của ông này và đang chờ kết quả xét nghiệm độc tố.

Khi được AFP liên hệ, giới chức Ai Cập cho hay họ không biết về vụ du khách Đức bị rắn cắn chết.

Vào tháng 3.2019, một người đàn ông Trung Quốc 47 tuổi đã bị rắn hổ mang cắn tử vong tại chỗ sau khi bắt con vật này để chụp ảnh chung, theo báo trang Asia Times.

Lính cứu hỏa Bangkok bắt rắn nhiều hơn chữa cháy

Rắn hổ mang là một trong những loài rắn độc nhất thế giới. Dù không chủ động tấn công con người, và có xu hướng tháo chạy mỗi khi đối mặt với nguy cơ, rắn hổ mang vẫn đủ sức giết chết kẻ đối đầu với cú đớp mang theo liều chất độc thần kinh neurotoxin chết chóc.

Tin liên quan

Bị rắn cắn, anh công nhân cắn lại chết rắn

Bị rắn cắn, anh công nhân cắn lại chết rắn

Một người đàn ông ở Ấn Độ đã cắn chết một con rắn sau khi nó tấn công ông ta.

Quấn rắn quanh cổ để ra vẻ, người đàn ông bị rắn cắn chết

Tự chặt ngón tay vì bị rắn cắn, đến bệnh viện bác sĩ nói không cần thiết

Khám phá thêm chủ đề

Rắn bò vào quần, rắn cắn chết rắn hổ mang du khách đức Ai Cập
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận