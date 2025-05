Rắn hổ mang tấn công trong sân nhà, cụ bà 96 tuổi hoảng hốt té ngã

Một cụ bà ở Nghệ An khi ở nhà một mình thì một con rắn hổ mang bò vào sân và bất ngờ tấn công khiến cụ bị ngã. Rất may, cụ đã dùng gậy xua đuổi được rắn may mắn thoát nạn.