Rần rần trào lưu ‘Glow Up’: Viên uống đẹp da có thật sự hiệu quả?

Nhưng liệu những sản phẩm viên uống đẹp da có thực sự mang lại hiệu quả như lời quảng cáo? Hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây để biết rõ câu trả lời.

Trào lưu "Glow Up" và sức hút của viên uống đẹp da

Trào lưu "Glow Up" trên TikTok không chỉ đơn thuần là thay đổi ngoại hình mà còn là hành trình chăm sóc bản thân toàn diện, từ làn da rạng rỡ, mái tóc óng mượt đến vóc dáng cân đối. Trong số đó, các loại viên uống đẹp da, đặc biệt là collagen, vitamin C, vitamin E, kẽm... được ca ngợi là "bí kíp" giúp làn da căng mịn, sáng khỏe từ bên trong. Những video dạng "before-after" hay "3-month transformation" với hàng triệu lượt xem về hành trình cải thiện tóc và da nhờ collagen, vitamin C... đã khiến nhiều người không thể cưỡng lại sức hút của các sản phẩm này.

Theo báo cáo từ Analyzify (2025), viên uống bổ sung collagen và vitamin tổng hợp là một trong những danh mục bán chạy nhất trên TikTok Shop, nhờ vào các hashtag như #CollagenSupplements (1.8 tỉ lượt xem) và #GlowFromWithin (890 triệu lượt xem). Điều này cho thấy người tiêu dùng, đặc biệt là Gen Z, đang ngày càng ưa chuộng các giải pháp làm đẹp tiện lợi, dễ sử dụng và hứa hẹn hiệu quả lâu dài.

Hiệu quả của viên uống đẹp da có thật sự như quảng cáo?

Khi tuổi tác tăng dần, cơ thể bắt đầu suy giảm lượng collagen và elastin; hai thành phần thiết yếu giúp da căng mịn và tươi trẻ. Hậu quả là làn da trở nên sạm màu, thiếu sức sống và xuất hiện nếp nhăn, đặc biệt rõ rệt ở giai đoạn trung niên. Để khắc phục tình trạng này, việc nuôi dưỡng làn da từ bên trong bằng các dưỡng chất chuyên biệt là điều vô cùng quan trọng. Trong đó, viên uống chăm sóc da được xem là giải pháp giúp hỗ trợ phục hồi và duy trì vẻ đẹp rạng ngời theo thời gian.

Cải thiện làn da từ bên trong: Không giống các sản phẩm bôi ngoài, viên uống đẹp da cung cấp dưỡng chất trực tiếp vào máu, giúp nuôi dưỡng da toàn diện. Ví dụ, collagen dạng viên hoặc bột có thể giảm tình trạng da khô, xỉn màu sau 2-3 tháng sử dụng đều đặn.

Tăng cường cấu trúc da: Duy trì làn da khỏe mạnh và bảo vệ da trước các tác nhân gây hại từ môi trường.

Cải thiện nhiều bệnh lý về da khác: Giảm mụn, ngừa thâm nám, tàn nhang và cung cấp độ ẩm cho làn da luôn mềm mịn, tươi trẻ.

Tiện lợi và dễ sử dụng: Cần 1-2 viên mỗi ngày, bạn có thể bổ sung dưỡng chất và cũng rất phù hợp với lối sống bận rộn, hiện đại như hiện nay.

Hỗ trợ sức khỏe tổng thể: Ngoài làm đẹp da, các viên uống thường chứa vitamin và khoáng chất giúp tăng cường sức khỏe tóc, móng và thậm chí có thể hỗ trợ cải thiện hệ miễn dịch.

Nhưng liệu viên uống đẹp da có đáng để đầu tư?

Mặc dù viên uống đẹp da nhận được nhiều lời khen nhưng các chuyên gia da liễu khuyến cáo người dùng cần ghi nhớ một số chú ý dưới đây:

Hiệu quả không tức thì: Viên uống cần thời gian (thường từ 8-12 tuần) để thấy sự thay đổi rõ rệt. Người dùng cần kiên trì và kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh.

Chất lượng sản phẩm là yếu tố then chốt: Thị trường hiện nay tràn lan các loại viên uống kém chất lượng. Hãy chọn sản phẩm từ các thương hiệu uy tín, được chứng nhận bởi FDA (Mỹ) hoặc Bộ Y tế Việt Nam, và có nguồn gốc rõ ràng.

Không phù hợp với mọi đối tượng: Những người có tiền sử dị ứng, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Ngoài ra, trào lưu "Glow Up" trên TikTok đôi khi bị thổi phồng bởi các chiến dịch quảng cáo. Một số video "before-after" có thể đã được chỉnh sửa hoặc sử dụng thêm mỹ phẩm để tăng hiệu ứng. Vì vậy, người tiêu dùng cần tỉnh táo, kiểm tra thông tin và đọc kỹ đánh giá trước khi mua.

Bí quyết để "Glow Up" bền vững dành cho các người đẹp thời đại công nghệ 4.0

Để đạt được làn da đẹp như các TikToker, chỉ dùng viên uống đẹp da là chưa đủ. Dưới đây là một số gợi ý từ chuyên gia:

Chăm sóc da đúng cách: Kết hợp viên uống với quy trình skincare cơ bản (làm sạch, dưỡng ẩm, chống nắng) để tối ưu hóa hiệu quả.

Duy trì chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh: Uống đủ nước, ăn nhiều rau xanh, trái cây và hạn chế đồ ăn dầu mỡ sẽ giúp da khỏe mạnh từ bên trong.

Tập thể dục đều đặn: Tập yoga hoặc aerobic 30 phút mỗi ngày giúp tăng cường tuần hoàn máu, mang lại làn da hồng hào tự nhiên.

Trào lưu "Glow Up" trên TikTok không chỉ là một cơn sốt làm đẹp mà còn là lời nhắc nhở về việc yêu thương và chăm sóc bản thân. Viên uống đẹp da, nếu được chọn lựa kỹ càng và sử dụng đúng cách, có thể là "trợ thủ" đắc lực hỗ trợ bạn sở hữu làn da sáng mịn, khỏe mạnh. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng vẻ đẹp bền vững đến từ sự kết hợp giữa chăm sóc bên trong và bên ngoài, cùng với lối sống lành mạnh.