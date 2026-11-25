Những dấu hiệu âm thầm khi răng chưa có cảm giác đau

Nhiều người nghĩ răng không đau nghĩa là đang khỏe. Thực tế, sâu răng lúc mới chớm hay viêm nướu nhẹ đều tiến triển âm thầm, chưa gây đau nhức nên rất dễ bị bỏ qua. Đến khi đau nhiều thì răng đã tổn thương nặng. Vì vậy, hãy duy trì khám răng định kỳ 6 tháng một lần để bác sĩ phát hiện sớm vấn đề, xử lý nhẹ nhàng và giữ lại răng thật.

Giữ nướu khỏe giúp ích gì cho sức khỏe tim mạch?

Theo Liên đoàn Nha chu châu Âu (EFP), vi khuẩn từ nướu bị viêm lâu ngày có thể xâm nhập vào máu, làm tích tụ mảng bám khiến mạch máu bị hẹp và khó lưu thông. Người bị viêm nướu nặng vì thế có nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ cao hơn đáng kể.

Do đó, giữ nướu khỏe, răng sạch chính là cách thiết thực để bảo vệ trái tim.

Chọn cơ sở đạt chuẩn để chăm sóc từ tổng quát đến chuyên sâu

Để việc thăm khám định kỳ và điều trị đạt hiệu quả bền vững, người dân cần ưu tiên các cơ sở được kiểm chứng rõ ràng về chuyên môn và kiểm soát nhiễm khuẩn. Trong bảng đánh giá chất lượng phòng khám Răng Hàm Mặt do Sở Y tế TP.HCM công bố gần nhất, Nha Khoa Kim là hệ thống có đến 14 phòng khám giữ vị trí top đầu.

Kết quả đánh giá chất lượng phòng khám Răng Hàm Mặt năm, cập nhật đến ngày 31.1.2026

Tại Nha Khoa Kim, bác sĩ chuyên khoa trực tiếp thăm khám qua phim CT Cone Beam 3D và máy quét răng 3D để nhìn rõ tổn thương dưới nướu. Từ nền tảng nha khoa tổng quát như lấy vôi răng sóng siêu âm êm ái, trám răng đến điều trị nha chu, bác sĩ giúp làm sạch mảng bám và giữ nướu khỏe mạnh.

Nha Khoa Kim ứng dụng hệ thống công nghệ hiện đại trong chẩn đoán và điều trị

Với răng lệch lạc dễ giắt thức ăn, niềng răng ứng dụng mô phỏng 3D và phác đồ 5 giai đoạn giúp khách hàng biết trước kết quả, đi đúng lộ trình dưới sự giám sát của Hội đồng Y khoa và hệ thống cảnh báo sai lệch tự động. Từ đó, các răng được sắp đều, khớp cắn chuẩn tỷ lệ giúp việc vệ sinh trở nên dễ dàng hơn.

Đối với răng sâu vỡ, bác sĩ chỉ định hàn trám thẩm mỹ khi tổn thương nhẹ hoặc bọc răng sứ nếu vỡ lớn. Nhờ sở hữu nhà máy chế tác riêng hơn 2.000m² đạt chuẩn ISO 13485:2016, răng sứ hoàn thiện chỉ từ 8 giờ, kiểm soát 100% phôi chính hãng và độ khít sát viền nướu, tránh kích ứng hay viêm nhiễm

Trong khi đó, trồng răng Implant dùng 100% máng định vị 3D kết hợp Robot X-Guide giúp đặt trụ nhẹ nhàng, ít xâm lấn, lành thương nhanh và an toàn cả với người kiểm soát đường huyết. Toàn bộ vật liệu sứ và trụ Implant đều cho phép truy xuất nguồn gốc và theo dõi bảo hành minh bạch trên Mini App.

An tâm với hệ thống nha khoa đạt chuẩn chất lượng

Cùng đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, Nha Khoa Kim vận hành quy trình vô trùng khép kín một chiều đảm bảo an toàn điều trị. Năng lực quản trị và chuyên môn của hệ thống còn được bảo chứng qua việc trở thành đối tác của Harvard Business School , nhận đầu tư từ quỹ ABC Impact (Temasek and Temasek Trust, Singapore) và đạt Giải thưởng Thành tựu y khoa Việt Nam 2024 - Y tế thông minh.

Thay vì chờ đợi cơn đau mới tìm đến bác sĩ, duy trì lịch khám răng định kỳ 6 tháng một lần chính là khoản đầu tư nhẹ nhàng nhất cho nụ cười và trái tim khỏe mạnh.

Nha Khoa Kim Hệ thống 33 phòng khám trên toàn quốc

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Website: nhakhoakim.com



