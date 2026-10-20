Chủ đầu tư Nutifood: Rạng sáng mai sẽ hợp long cầu đi bộ ngàn tỉ vượt sông Sài Gòn

Theo thông tin từ nhà đầu tư, để đảm bảo tuyệt đối an toàn kỹ thuật và tĩnh không giao thông thủy trên sông Sài Gòn, toàn bộ quy trình vận chuyển, xoay sà lan và hạ tải dầm cầu sẽ được thực hiện liên tục từ 3 giờ sáng đến 7 giờ 30 phút cùng ngày.

Vòm thép mang dáng lá dừa nước đã cập Bến Bạch Đằng chiều 19.10, sẵn sàng chờ hợp long vào sáng mai 21.10 ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Cụ thể, từ 3 giờ, lực lượng kỹ thuật sẽ bắt đầu tháo dây cố định để xoay sà lan chở dầm cầu vào đúng trục thiết kế. Tiếp đó, từ 3 giờ 20 phút - 4 giờ, ngay khi sà lan xoay đúng hướng, toàn bộ hệ thống sẽ được giằng cáp chặt vào 2 trụ neo đã đóng sẵn ở phía hạ lưu sông.

Công đoạn di chuyển sà lan vào vị trí lắp dựng chính xác được thực hiện từ 4 giờ - 6 giờ. Do kích thước và trọng lượng phiến dầm lớn, quá trình dịch chuyển được điều khiển nhích từng centimet nhằm kiểm soát tối đa các yếu tố dòng chảy và an toàn kết cấu.

Dự kiến tới 6 giờ, sà lan đạt vị trí tiêu chuẩn để chuẩn bị cho công tác hạ tải. Các kỹ sư lúc này sẽ bắt đầu bơm dằn nước vào các khoang sà lan để hạ độ cao chìm dần. Dự kiến quá trình hạ độ cao kéo dài đến 7 giờ 30 phút để căn chỉnh hoàn toàn tâm dầm khớp với trụ cầu.

Công đoạn hợp long được lên kế hoạch thực hiện từ 9 giờ - 13 giờ. Sau đó, các đơn vị sẽ dằn sà lan, hạ cột và di chuyển sà lan về vị trí, dự kiến hoàn tất vào khoảng 16 giờ cùng ngày.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được khởi công ngày 29.3.2025, với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng do Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tài trợ toàn bộ.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc cao cấp Dự án Nutifood, cho biết hợp long là một trong những công đoạn quan trọng và phức tạp nhất của dự án. Thách thức lớn nhất là quá trình này chịu ảnh hưởng trực tiếp của thủy triều, dòng chảy và điều kiện thời tiết. Vì vậy, các đơn vị đã dành nhiều tháng nghiên cứu dữ liệu thủy văn, tính toán thời điểm thi công phù hợp, xây dựng các phương án kỹ thuật và dự phòng cho những tình huống có thể phát sinh.

Trước khi triển khai, các đơn vị cũng đã tổ chức kiểm tra, thử tải kết cấu và rà soát kỹ các điều kiện an toàn. Nutifood đang cùng các nhà thầu tập trung tối đa cho cột mốc đặc biệt này.

Sau hợp long, nhà đầu tư sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại, từ kết cấu, thảm nhựa mặt cầu, lan can, hệ thống âm thanh chiếu sáng, thang máy, thang cuốn đến các chi tiết kiến trúc và cảnh quan. Đặc biệt, công trình phải trải qua những bước kiểm tra, kiểm định và thử tải cần thiết để bảo đảm đầy đủ các yêu cầu về chất lượng và an toàn trước khi đưa vào sử dụng, dự kiến trước Tết Nguyên đán năm nay.



