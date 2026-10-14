Rãnh thoát nước cao hơn mặt đường cả mét, người dân bắc cầu vào nhà

Ghi nhận trong chiều 10.10 của Thanh Niên, nhiều hộ dân sinh sống dọc tuyến đường qua thôn Nhân Chính (khu vực trước là xóm Hạ, thôn Phụ Chính) đang chật vật xoay xở khi sinh hoạt trong nhà đảo lộn vì rãnh thoát nước cao hơn nền nhà cả mét.

Ông Bùi Đăng Hải (56 tuổi) cho biết, suốt mấy chục năm qua, khu vực này chưa bao giờ bị ngập tràn qua đường đê.

Ông Bùi Hải Đăng phải làm cầu sắt 2 nhịp, bắc từ nền đường qua rãnh cống để đi vào nhà ẢNH: VĂN CHUNG

Hiện tại, thành cống cao khiến gia đình ông Đăng phải bắc tới 2 cây cầu tạm mới dắt được xe máy vào nhà.

Ông Đăng lo lắng: "Khi vỉa hè và lớp nhựa đường hoàn thiện tiếp tục được đôn lên cao thêm khoảng 30 cm nữa, nước mưa sẽ dốc ngược vào nhà".

Một người dân đang bấm đốt cây, tính toán mặt đường sau khi thi công, đổ đất và trải nhựa còn cao thêm 30 - 40 cm ẢNH: VĂN CHUNG

Chung nỗi niềm, ông Vũ Xuân Doãn cho hay, người dân ban đầu chỉ nghĩ đường nâng khoảng 30 - 40 cm, nhưng thực tế cống xây rất cao. Nhiều gia đình vừa xây nhà mới xong, chưa kịp ở đã phải chịu cảnh đôn nền lên từ 70 cm đến 1,3 m.

Theo ông Doãn, việc công trình rãnh mới chắn ngang còn làm nghẽn đường thoát nước sinh hoạt của cả xóm, khiến các bể phốt và đường xả thải bị chìm sâu, không còn lối thoát.

Nhiều nhà dân như gia đình ông Đinh Xuân Mỹ (trong ảnh) đang tất bật đôn thêm nền nhà để cao hơn mặt đường mới xây ẢNH: VĂN CHUNG

Ông Đinh Xuân Mỹ (55 tuổi) cho biết, nhà ông vừa xây nhà xong, chưa kịp ở đã thấp hơn mặt đường. Hiện, ông Mỹ phải tôn thêm nền nhà cao hơn mặt đường mới thêm 50 cm.

Chủ đầu tư nói gì?

Sáng 14.10, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Quảng Bị cho biết, dự án cải tạo, nâng cấp đê tả Bùi, hữu Đáy đi qua địa bàn 2 xã Hòa Phú, Quảng Bị.

Dự án này đã được Chủ tịch UBND TP.Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 5867/QĐ-UBND ngày 8.11.2024, do UBND huyện Chương Mỹ làm chủ đầu tư. Sau sáp nhập, dự án được chuyển về Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Quảng Bị.

Một hộ dân thôn Nhân Chính đang tiến hành nâng nền nhà cao thêm 70 cm so với mặt đường ẢNH: VĂN CHUNG

"Chúng tôi tiếp nhận dự án khi đã đến bước chuẩn bị phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công. Khi làm, huyện Chương Mỹ cũ đã lấy ý kiến người dân hết rồi", vị này cho biết.

Cũng theo vị đại diện, đoạn rãnh thoát nước cao hơn mặt đường hiện hữu có chiều dài khoảng 500 m. Theo thiết kế, khu vực này sẽ tiếp tục được đắp nền, thảm nhựa để bảo đảm mặt đường bằng với mặt rãnh thoát nước.

Trước khi cải tạo, nâng cấp, cao trình mặt đê khoảng 7,4 - 7,6 m. Trong khi đó, mực nước lũ sông Đáy khi đạt báo động 3 ở cao trình 7,5 m, tiềm ẩn nguy cơ nước lũ tràn qua mặt đê tại nhiều vị trí.

Theo Quyết định số 1821/QĐ-TTg ngày 7.10.2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ và đê điều hệ thống sông Đáy, cao trình chống lũ sông Đáy đoạn Ba Thá được xác định là 8,22 m.

Bởi vậy, theo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Quảng Bị, việc nâng cao trình mặt đê khi cải tạo, nâng cấp tuyến đê hữu Đáy là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống lũ, bảo đảm an toàn đê điều và kết hợp giao thông.

Về cao trình mặt đê sau cải tạo được nâng cao so với hiện trạng khoảng 1 - 1,2 m. Việc bố trí cao trình rãnh thoát nước mặt đê được thực hiện đồng bộ với cao trình mặt đường và các yêu cầu kỹ thuật tại hồ sơ thiết kế đã được Sở Nông nghiệp - Môi trường Hà Nội thẩm định.

Phía Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Quảng Bị cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công để người dân đồng bộ nền nhà với mặt đường mới và mong người dân cùng chia sẻ vì mục tiêu chung của dự án là bảo đảm giao thông và an toàn trong phòng, chống lũ.