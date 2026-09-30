Rào cản lớn nhất của người trẻ khi mua nhà có thực sự là giá?

Người trẻ cần nhiều hơn một mức giá phù hợp

Sở hữu một căn nhà đứng tên mình vẫn luôn là cột mốc an cư quan trọng của người trẻ, ngay cả khi giá bất động sản liên tục thiết lập mặt bằng mới. Báo cáo tâm lý người tiêu dùng quý 2/2026 của Batdongsan.com.vn cho thấy, có tới 64% người đang ở thuê vẫn ấp ủ kế hoạch mua nhà trong vòng 1 - 5 năm tới.

Mong muốn an cư chưa bao giờ biến mất, nhưng khoảng cách từ mong muốn đến hiện thực ngày càng lớn khi thời gian tích lũy kéo dài hơn. Cùng báo cáo trên, 70% người thuê cho biết chỉ sẵn sàng chuyển từ thuê sang mua khi tích lũy đủ dòng tiền.

Nói cách khác, rào cản lớn nhất không hẳn nằm ở tổng giá trị căn hộ, mà nằm ở phương án sở hữu. Quyết định xuống tiền giờ đây phụ thuộc vào cả một bài toán tổng hòa: ngưỡng vốn tự có ban đầu, tiến độ giải ngân, lãi vay và áp lực dòng tiền duy trì mỗi tháng. Một căn hộ lý tưởng không đơn thuần là có mức giá thấp, mà phải là một phương án tài chính nằm trong tầm kiểm soát.

Song song với bài toán dòng tiền, khái niệm về "chất lượng sống" cũng đang được định nghĩa lại. Khi ranh giới giữa công việc và đời sống ngày càng mờ đi, ngôi nhà của người trẻ cũng dần đảm nhận nhiều vai trò hơn, không còn đơn thuần là nơi trở về sau một ngày làm việc, mà còn là không gian để làm việc, học tập, giải trí, kết nối xã hội và phát triển bản thân, có thể đồng hành cùng những mục tiêu dài hạn.

Thế hệ sản phẩm mới cho người trẻ: Vừa vặn tài chính nhưng không thỏa hiệp về chất lượng sống

Nếu như trước đây, chất lượng sống thường bị xem là phần phải "hy sinh" để đổi lấy một mức giá vừa tầm; tuy nhiên, sự lên ngôi của nhóm khách hàng ở thực đang buộc thị trường phải thay đổi tư duy này. Thay vì đi theo lối mòn, các chủ đầu tư bắt đầu tìm lời giải cho bài toán khó hơn: Thu hẹp khoảng cách giữa khả năng chi trả thực tế và chuẩn sống kỳ vọng.

Điểm đến được lựa chọn không còn là căn nhà rẻ nhất, mà là một nơi an cư vừa vặn tài chính nhưng vẫn đảm bảo trọn vẹn trải nghiệm sống hằng ngày. Đây cũng là hướng tiếp cận mà The Ori Space - thành phố sáng tạo cửa ngõ phía tây TP.HCM đang theo đuổi.

The Ori Space - Lời giải song song cho bài toán sở hữu và chất lượng sống

Hướng tới nhóm nhu cầu an cư thiết thực, The Ori Space theo đuổi bài toán cân bằng giữa giá trị sở hữu và giá trị sống. Dự án phát triển các giải pháp tài chính và môi trường sống đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài, hướng tới một chuẩn sống vừa sức chi trả nhưng không thỏa hiệp về chất lượng.

Đi sâu vào bài toán tài chính, The Ori Space tháo gỡ cùng lúc hai nút thắt lớn đang kìm chân người trẻ: số vốn tích lũy để bắt đầu và gánh nặng trả góp trong suốt hành trình sở hữu. Với mức giá tham chiếu từ 1,3 tỉ đồng cho căn hộ 1PN+ và từ 1,5 tỉ đồng cho căn 2PN, chủ đầu tư thiết kế các phương thức thanh toán linh hoạt, may đo theo khả năng tích lũy thực tế. Dự án nhà ở xã hội The Ori Space được triển khai theo đúng đối tượng, điều kiện và quy định hiện hành, hướng đến khả năng tiếp cận phù hợp với nhu cầu ở thực của người trẻ.

Với nhóm khách hàng lựa chọn giải pháp đòn bẩy tài chính, rào cản ban đầu được hạ xuống mức thấp khi chỉ cần tích lũy 10% giá trị căn hộ đến thời điểm nhận nhà, tương đương khoảng 130 - 150 triệu đồng. Khoản tài chính còn lại được ngân hàng đồng hành giải ngân lên tới 70%, đi kèm gói hỗ trợ lãi suất kéo dài tới 4 năm: hỗ trợ lãi suất 0% trong 2 năm đầu và tiếp tục cố định lãi suất ưu đãi trong 2 năm tiếp theo. Chính sách này mang lại tấm đệm an toàn tài chính vững chắc, giúp người trẻ chủ động hoạch định cuộc sống mà không bị cuốn vào vòng xoáy biến động của thị trường vốn.

Song song đó, với nhóm khách hàng ưu tiên tích lũy bằng thu nhập hằng tháng và không muốn chịu áp lực vay ngân hàng, phương thức thanh toán giãn tiến độ mang lại sự an tâm về dòng tiền. Dòng tiền mỗi tháng được chia nhỏ chỉ từ 3,2-3,7 triệu đồng - con số tương đương, thậm chí thấp hơn chi phí thuê trọ trung bình tại các đô thị lớn. Thay vì phải trả một khoản chi phí mất đi hằng tháng cho việc ở thuê, dòng tiền được chuyển hóa trực tiếp thành giá trị tích lũy tài sản cho tương lai.

The Ori Space theo đuổi bài toán cân bằng giữa giá trị sở hữu và giá trị sống

Không dừng lại ở việc gỡ rào cản tài chính, The Ori Space còn giải trọn vẹn bài toán chất lượng sống cho thế hệ làm việc số và kinh tế sáng tạo. Hệ tiện ích tại đây không chạy theo số lượng hình thức mà tập trung kiến tạo hệ sinh thái phục vụ trực tiếp cho phong cách sống năng động theo định hướng Live - Create - Connect - Grow. Nổi bật là khu Creative Hub rộng 1.005 m² - tích hợp không gian workshop, thư viện, phòng đọc và khu làm việc tập trung dưới thềm nhà.

Bằng việc giải đồng thời cả hai thách thức: hạ thấp ngưỡng vốn ban đầu, làm nhẹ dòng tiền duy trì và mở rộng không gian sống qua hệ tiện ích sáng tạo, The Ori Space đã chứng minh rằng người trẻ hoàn toàn không phải đánh đổi chất lượng sống để đổi lấy một tài sản đứng tên mình. Khi khoảng cách giữa khả năng chi trả và giấc mơ an cư được thu hẹp, dự án không chỉ mang đến một căn nhà đầu tiên vừa tầm với, mà còn trở thành bệ phóng vững chắc để một thế hệ năng động tự tin làm chủ cuộc sống và an tâm phát triển.