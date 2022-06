Sáng 1.6, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, đến 8 giờ cùng ngày các lực lượng chức năng của Cục Điều tra hình sự (Bộ Quốc phòng), Công an từ cấp xã đến cấp tỉnh của Thanh Hóa đang nỗ lực truy tìm phạm nhân Triệu Quân Sự (31 tuổi, ngụ xã Phú Cường, H.Đại Từ, Thái Nguyên) bỏ trốn khỏi trại giam tối ngày 31.5.

Một lãnh đạo Công an H.Thạch Thành cho biết, sau khi nhận được thông tin phạm nhân Triệu Quân Sự bỏ trốn, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Công an H.Thạch Thành huy động 100% lực lượng tuần tra, kiểm soát, truy bắt, ngăn chặn Sự, kẻ có thể gây nguy hiểm cho người dân.

Tuy nhiên, việc truy bắt Sự rất khó khăn, do địa bàn xã Thành Long (nơi phạm nhân bỏ trốn) là xã miền núi, diện tích tự nhiên rộng, nhiều rừng núi.

Hiện Công an các huyện lân cận với H.Thạch Thành cũng đang tung lực lượng, ráo riết truy bắt Triệu Quân Sự

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 31.5, Sự đã trốn khỏi trại giam của Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng (đóng trên địa bàn xã Thành Long, H.Thạch Thành, Thanh Hóa).





Cơ quan chức năng cảnh báo Triệu Quân Sự là đối tượng manh động và nguy hiểm, nên người dân phải hết sức cảnh giác đối tượng này.

Triệu Quân Sự từng là bộ đội, cấp bậc binh nhì, thuộc đại đội 1, tiểu đoàn 18, sư đoàn 3, Quân khu 1, nhưng sau đó đào ngũ. Rèn luyện trong quân ngũ, nhưng binh nhì này lại mê game, và phạm tội giết người, cướp tải sản nên bị xử phạt án tù chung thân.

Cụ thể, 22.8.2012 Sự đào ngũ, đến quán cà phê Hương Sen (ở phố Trường Lâm, Q.Long Biên, Hà Nội) rồi giết chết chủ quán để cướp nhẫn, bông tai bằng vàng và bị bắt 2 ngày sau đó.

Ngày 15.3.2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 tuyên án Sự chung thân về các tội: cướp tài sản, giết người và đào ngũ. Triệu Quân Sự thụ án tại Trại giam Quân sự Khu vực miền Trung, Quân khu 5.

Trong quá trình thụ án, Sự đã 2 lần trốn trại vào các năm 2015, và 2020 khi bị giam tại Trại giam Quân sự ở tỉnh Quảng Ngãi. Và đây là lần thứ 3 phạm nhân này trốn trại.