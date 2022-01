'Rap Việt' mùa 2 đã tìm ra top 8 tranh tài vòng chung kết

Kịch tính đến tận những giây phút cuối, kết thúc tập 14 Rap Việt mùa 2, Dlow của team Karik đã giành chiến thắng trước $A Milo của team Binz. Không hề thua kém người đồng đội Dlow, chàng rapper đến từ OTD Gang - Seachains cũng nhanh chóng có được vé vào chung kết sau khi hạ Lil’ Wuyn team Rhymastic, IM Possible - team Binz và 6a6y 9ang đến từ team Wowy tại bảng F. Chưa dừng lại ở đó khi những điều bất ngờ luôn rơi vào phút cuối: trong khi giám khảo LK gửi nón vàng cho Lil’ Wuyn thì JustaTee đã trao cơ hội đi tiếp cho thí sinh nhà Wowy - Hoàng Anh.

Trong tập 14, 2 gương mặt tiếp theo thi đấu tại bảng E, với đề tài 24 giờ, là 16 BRT và Hoàng Anh. Xuất hiện với hình ảnh hoàn toàn khác, 16 BRT khiến khán giả bất ngờ lẫn cảm động với bản rap Lênh đênh. Rhymastic thừa nhận bản rap đã vượt xa mong đợi của mình. Còn bản rap Dân chơi mà Hoàng Anh mang đến với ca từ mới lạ, bùng nổ khiến Rhymastic hé lộ luôn mình là fan của Hoàng Anh từ những vòng đầu tiên cho đến bây giờ, anh thích cách tạo hình của Hoàng Anh và tất cả những thông điệp cậu truyền tải trong bài mới này.

Khép lại bảng E, với màn so tài của Dlow - team Karik, $A Milo - team Binz và 16 BRT - team Rhymastic, Hoàng Anh - team Wowy, có 2 thí sinh 1 chọn và 1 thí sinh 4 chọn. Người đại diện bảng E bước vào chung kết chính là Dlow - team Karik.

Đến với bảng F, Seachains hóa bậc thầy kể chuyện, hạ luôn Lil’ Wuyn, IM Possible và 6a6y 9ang để bước vào vòng chung kết. Với phần trình diễn tại vòng bứt phá, một lần nữa, Seachains khẳng định mình là rapper luôn khiến đối thủ phải dè chừng và người hâm mộ phải mong chờ mỗi lần lên sân khấu. Với chủ đề Trong nhà ngoài phố, anh mang bản rap Cánh cửa và người đàn ông khiến bộ 6 phải bật khỏi ghế nóng vì bị cuốn vào bài hát, MC Trấn Thành thú nhận đứng bên trong nghe mà nước mắt rơi. Wowy cũng không tiếc lời khen Seachains... Giám khảo LK bảo: “Bài này thì chịu, biết nhận xét gì nữa!”. Anh cho rằng những phần trình diễn như thế này người ta chỉ có thể làm tốt nhất khi ở phòng thu thôi, còn hôm nay Seachains làm được nó rất tốt trên sân khấu.





Trong khi đó, các thí sinh còn lại cũng mỗi người một vẻ, ngang tài ngang sức: 6a6y 9ang mang giọng Nghệ An vào rap đầy tự hào qua Sài Gòn nghệ; IM Possible mang không khí thật chill từ bản rap Nothing is im possible; Lil’Wuyn khai thác những sự tiêu cực của truyền thông, những vấn đề mà xã hội đang đặt ra từ trong nhà ngoài phố, mọi người đang xôn xao bàn tán và ca khúc Silence đã tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ.

Vì kết quả bình chọn chung cuộc có 2 thí sinh mỗi người 3 chọn là Lil’Wuyn và Seachains nên cả hai phải đấu thêm trận 8 Bar cân não với chủ đề cũng gay cấn không kém: “Tỉnh dậy khi là nữ thì bạn sẽ làm gì?”. Cuối cùng, Seachains đã giành được vé đi tiếp. Nhưng LK bất ngờ tung nón vàng giải cứu Lil’Wuyn. Ẩn số cuối cùng nằm trên tay JustaTee khi anh chưa dùng đến quyền nón vàng của mình. Và người được nam giám khảo này dành tặng nón vàng chính là Hoàng Anh.

Khép lại tập cuối cùng vòng bứt phá, top 8 đến với vòng chung kết Rap Việt mùa 2 gồm: B-Wine, Vsoul, Lil’ Wuyn đến từ team Rhymastic; Blacka, Hoàng Anh của team Wowy, Kellie team Binz và Dlow, Seachains team Karik.