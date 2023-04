Rạp Việt nóng trở lại với phim mùa lễ

Phim Việt dẫn đầu phòng vé, thắng thế trước phim Mỹ, Hàn

Hiện tại rạp Việt đang chiếu tới hơn 15 phim đủ loại đến từ nhiều nước và vùng lãnh thổ: Dungeons & Dragons - Danh dự của kẻ trộm (phiêu lưu, giả tưởng, Mỹ), Đầu gấu đụng đầu đất (hài, hành động, Hàn Quốc), The Pope's Exorcist - Khắc tinh của quỷ (kinh dị, Mỹ), The First Slam Dunk - Cú úp rổ đầu tiên (hoạt hình Nhật Bản), Marry My Dead Body - Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà (hài, bí ẩn, Đài Loan), Trạm tàu ma (kinh dị, Hàn Quốc); Anh em Super Mario, Mèo siêu quậy ở viện bảo tàng (hoạt hình Mỹ)… Phim Việt tham gia công chiếu thời điểm này chỉ với 2 phim, đó là Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh (đạo diễn Lý Hải) và Con Nhót mót chồng (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng), nhưng đã liên tục dẫn đầu phòng vé với doanh thu trong ngày cao gấp hơn 20 lần doanh thu phim ngoại (như Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh chiếu từ 19 giờ ngày 26.4 nhưng doanh thu trong ngày đạt hơn 8 tỉ đồng, trong khi đó phim ngoại dẫn đầu phòng vé ngày 26.4 là Danh dự của kẻ trộm chỉ đạt 443 triệu đồng).

Thái Hòa, Thu Trang và Tiến Luật trong phim Con Nhót mót chồng

Không chỉ thế, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh còn bứt phá và chạm đến cột mốc 128.000 vé đặt trước khi phim công chiếu, nâng tổng số doanh thu trong 6 giờ đầu chiếu phim này hôm 26.4 đạt hơn 12 tỉ đồng. Tính đến hết ngày 27.4 (cũng chỉ chiếu từ 19 giờ), bộ phim hành động, tâm lý, giật gân (thriller) của Lý Hải đã thu về tổng cộng 25 tỉ đồng. Dự đoán khi phim chiếu nguyên ngày từ 28.4, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh sẽ càng tăng cao về doanh thu khi thực tế mỗi ngày phim đã bán vé được hơn chục tỉ đồng.

Bám sát Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh là phim hài, tâm lý gia đình Con Nhót mót chồng do Thu Trang - Tiến Luật sản xuất khi phim hiện đang có được doanh thu hơn 26 tỉ đồng (chiếu trước phim của Lý Hải 3 ngày và mỗi ngày phim này thu về khoảng 6 tỉ đồng).

Đông đảo khán giả đi xem phim rạp thời điểm này vô cùng ngạc nhiên khi cho biết phải xếp hàng và suất xem phim Việt cuối cùng trong ngày vào 23 giờ tại TP.HCM (phim Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh) cũng đông kín ghế như "trẩy hội". Cán cân vé bán ra từ phòng vé Việt hiện đang nghiêng hẳn về phim nội, tất cả các phim ngoại đang chiếu ở rạp ngay trước thềm mùa lễ 30.4 - 1.5 năm nay đều "bại trận" trước "cuộc đấu" của phim Lý Hải - Thu Trang.

Poster 2 bộ phim

ĐPCC

Chất lượng phim Việt đã tốt hơn hay chỉ "ăn may" ?

Có thể nói, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh và Con Nhót mót chồng là hai "bom tấn" mùa hè của thị trường phim nội địa, dù xét về kinh phí đầu tư tổng thể thì Con Nhót mót chồng kém hơn.

Sự xuất hiện của Thái Hòa - Thu Trang và cả NSND Hồng Vân, Tiến Luật giúp Con Nhót mót chồng thành "cú nổ" về cảm xúc trong diễn xuất, nhưng về kịch bản thì còn nhiều hạn chế với câu chuyện đơn giản, kết dễ đoán, chưa đủ sức nặng. Thái Hòa được khen khi khắc họa thành công hình ảnh người cha già đơn thân suốt ngày say xỉn, nhưng vẫn có nét hóm hỉnh, đáng yêu lúc tỉnh táo. Ông Xỉn của Thái Hòa có nhiều ẩn ức khi ôm nỗi đau không thể cho con gia đình trọn vẹn, và những biểu cảm của Thái Hòa trong phim khi chửi mắng con hay lặng lẽ nhìn con gái đau khổ với bệnh mãn kinh sớm cũng làm người xem cảm nhận tình thương của một người cha…

Thu Trang thể hiện được sự đa năng với nhân vật có số phận bi đát, tinh ranh, bất hảo nhưng luôn thương cha, khát khao hạnh phúc khi "cưa cẩm" anh hàng xóm, và cũng rất yếu đuối khi biết mình bệnh tật khó có con. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng vẫn mang đến cho tác phẩm sự chỉn chu trong cách đặt góc máy, sắp xếp khung hình, những tình tiết giàu cảm xúc…, nhưng công tâm mà nói Con Nhót mót chồng vẫn tạo cảm giác "phim chỉ một nửa điện ảnh, một nửa web-drama". Nếu phim thành công lớn về doanh thu thì chắc chắn là nhờ vào diễn xuất xuất sắc của "ông hoàng phòng vé một thời" Thái Hòa và cái duyên, sự đầu tư nghiên cứu, hiểu rõ nhân vật, cộng sức hút hiện tại của tên tuổi Thu Trang.

Trong khi đó, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh là phim không có ngôi sao với dàn diễn viên: Quốc Cường, Thanh Thức, Huy Khánh, Trung Dũng, Diệp Bảo Ngọc, Tiết Cương, cùng các gương mặt hoàn toàn mới: Trần Kim Hải, Huỳnh Thi, Tú Tri, Quỳnh Như…, nhưng bản thân đạo diễn Lý Hải lại là cái tên có sức thu hút lớn với khán giả thông qua series Lật mặt đã thành công về doanh thu trước đó.

Phim Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh kể về một nhóm bạn thân lâu năm bất ngờ có cơ hội đổi đời khi mua được tấm vé số trúng giải độc đắc 136,8 tỉ đồng. Nhưng An, người nắm giữ tấm vé, đột ngột gặp tai nạn và qua đời. Tờ vé số theo anh xuống mồ. Đứng trước món tiền đáng mơ ước, nhóm bạn bước chân vào hành trình đi tìm tờ vé số và rồi vô số sự kiện khủng khiếp, bất ngờ xảy ra. Phải nói, đây là phim có kịch bản tốt nhất, nhiều thông điệp sâu sắc về con người, tình bạn, gia đình; và cả sự dàn dựng, tiết tấu, diễn xuất cũng ấn tượng, đậm chất điện ảnh nhất trong số 6 phần Lật mặt của Lý Hải. Phim tạo cảm giác cuốn hút và khó đoán cho người xem suốt hơn 2/3 thời lượng, tuy nhiên với cái kết quá… hiền như tính cách của Lý Hải đã khiến phim bớt đi sự gai góc, dữ dội và táo bạo, mà đáng lẽ ra với Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, Lý Hải đã xứng đáng được ghi nhận là đạo diễn xuất sắc. Cũng nhìn nhận thêm, nếu Lý Hải không chọn cái kết hướng thiện, nhân văn thì Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh biết đâu lại bị "quy chụp" là phim "tô đen" tính cách con người miền Tây… Thế nên, những gì Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh chuyển tải trên màn ảnh đã chứng minh được tay nghề ngày càng tiến bộ và tài năng thật sự, thành công lớn của Lý Hải trong địa hạt điện ảnh.

Rõ ràng, thời điểm công chiếu của hai phim Việt đang rất thuận lợi khi rơi vào dịp lễ 30.4 - 1.5, là khoảng thời gian người dân cả nước được nghỉ dài ngày. Vì vậy, số lượng khán giả đến rạp chắc chắn sẽ còn đông đảo hơn, và tiềm năng doanh thu của phim Việt cũng vì thế mà sẽ tăng rất cao trong những ngày tới.