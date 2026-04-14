Văn hóa

Rapper B Ray tiếp tục bị chỉ trích vì rap phản cảm

Lạc Xuân
14/04/2026 16:34 GMT+7

Một đoạn rap của B Ray trên livestream đang được lan truyền trên mạng xã hội, vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội vì bị cho là phản cảm, tư duy lệch lạc.

B Ray liên tục vướng ồn ào vì rap phản cảm

Ảnh: FBNV

Rapper B Ray (tên thật là Trần Thiện Thanh Bảo) mới đây trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội sau một đoạn rap được thể hiện trong buổi livestream cùng một số nghệ sĩ trẻ. Cụ thể, nam rapper có đoạn rap: "Anh kêu AMEE gọi là anh trai/Vì anh muốn ngủ với tất cả em xinh". 

Nội dung câu rap nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng số và vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người lên tiếng chỉ trích, cho rằng lời rap này của B Ray thiếu chuẩn mực, hạ thấp phụ nữ. Không ít khán giả bày tỏ sự thất vọng, nhận định việc nam rapper thể hiện nội dung như vậy trong một buổi livestream công khai là không phù hợp. 

Việc B Ray tiếp tục gây tranh cãi khiến dư luận thêm bức xúc, đặt dấu hỏi về ý thức trách nhiệm và sự cẩn trọng trong hoạt động nghệ thuật của anh sau nhiều sai phạm

Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, thời gian qua, Sở VH-TT TP.HCM cùng các cơ quan chức năng đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến chấn chỉnh hoạt động âm nhạc lệch chuẩn, yêu cầu kiểm tra, xử lý và định hướng sáng tác, biểu diễn đúng chuẩn mực văn hóa. Trong bối cảnh công tác quản lý đang được siết chặt, những phát ngôn, nội dung gây tranh cãi từ nghệ sĩ càng trở nên nhạy cảm.

Đây cũng không phải lần đầu B Ray bị chỉ trích vì rap phản cảm, dung tục. Vào năm 2023, nam rapper này từng ra mắt MV Để ai cần, gây phản ứng dữ dội. Nội dung ca khúc xoay quanh thái độ thù hằn của chàng trai đối với người yêu cũ. Phần lời trong ca khúc bị cho là sử dụng nội dung tiêu cực, phản cảm khi nguyền rủa nhân vật người yêu cũ thậm tệ. Bên cạnh đó, một số đoạn nhạc còn bị đánh giá là tục tĩu, câu từ phản cảm.

Ngày 3.1.2024, Sở VH-TT TP.HCM đã mời rapper B Ray lên làm việc. Qua buổi làm việc, B Ray nhìn nhận được sai phạm của mình khi biểu diễn ca khúc Để ai cần với nhiều từ ngữ tiêu cực, phản cảm. Chính vì vậy, đơn vị quản lý cũng như cá nhân B Ray chủ động gỡ bỏ toàn bộ sản phẩm này trên các nền tảng số. Khi đó, phía Sở cho biết sẽ phối hợp các đơn vị chức năng xử lý tùy theo mức độ sai phạm. 

Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM mời B Ray lên làm việc vụ phát ngôn sai lệch

Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM cho biết đã nhắc nhở nghiêm khắc đối với B Ray về việc tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với khán giả trong hoạt động trình diễn cũng như ứng xử nơi công cộng.

