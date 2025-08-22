Rapper Lil Nas X bị bắt

Vào khoảng 6 giờ sáng 21.8, cư dân tại khu Studio City (Los Angeles, Mỹ) đã chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi: Lil Nas X khỏa thân, đi bộ trên Đại lộ Ventura. Theo đoạn video do TMZ đăng tải, nam rapper thậm chí còn vui vẻ hát và tạo dáng trước ống kính, nói rằng anh đang trên đường đi dự tiệc.

Tuy nhiên, sự việc nhanh chóng chuyển biến theo hướng nghiêm trọng. Ngay sau khi cảnh sát có mặt, Lil Nas X đã bị bắt giữ vì tội hành hung. Nam rapper đã đấm hai lần vào mặt một sĩ quan, hành vi có thể dẫn đến cáo buộc nghiêm trọng.

Lil Nas X đã bị bắt giữ vì tội hành hung ẢNH: AFP

Sĩ quan Charles Miller cho biết, mặc dù đã bắt giữ Lil Nas X, họ vẫn đưa anh đến bệnh viện để kiểm tra do nghi ngờ anh đã sử dụng chất kích thích quá liều. Sau khi được xuất viện, Lil Nas X hiện đang bị tạm giam tại Nhà tù Valley ở Van Nuys để phục vụ quá trình điều tra. Trong khi vụ việc gây xôn xao dư luận, người đại diện của nam rapper vẫn hoàn toàn im lặng, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Lil Nas X: Từ đỉnh cao đến những dấu hiệu báo động

Lil Nas X tên thật là Montero Lamar Hill, sinh năm 1999, nổi tiếng toàn cầu với các bản hit như Old Town Road, MONTERO (Call Me By Your Name) và Industry Baby. Old Town Road đã tạo nên cơn sốt toàn cầu vào năm 2019, phá vỡ kỷ lục Billboard Hot 100 khi trụ vững ở vị trí số 1 suốt 19 tuần. Ca khúc đã mang về cho anh hai giải thưởng Grammy, cùng nhiều giải thưởng danh giá khác. Cuối tháng 6.2019, Lil Nas X công khai là người đồng tính, trở thành một biểu tượng của cộng đồng LGBTQ+.

Lil Nas X cũng cho thấy những dấu hiệu đáng lo ngại về sức khỏe ẢNH: AFP

Tuy nhiên, song song với thành công, Lil Nas X cũng cho thấy những dấu hiệu đáng lo ngại về sức khỏe. Vào tháng 4, anh từng phải nhập viện do chứng liệt cơ mặt. Gần đây, anh cũng xóa toàn bộ các bài đăng cũ trên mạng xã hội, chỉ còn lại những hình ảnh và âm nhạc cho dự án mới.