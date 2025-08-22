Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Rapper Lil Nas X bị bắt

Cao Hân
Cao Hân
22/08/2025 15:29 GMT+7

Lil Nas X đã bị bắt giữ tại nhà tù Los Angeles, Mỹ sau khi bị buộc tội tấn công một sĩ quan cảnh sát.

Vào khoảng 6 giờ sáng 21.8, cư dân tại khu Studio City (Los Angeles, Mỹ) đã chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi: Lil Nas X khỏa thân, đi bộ trên Đại lộ Ventura. Theo đoạn video do TMZ đăng tải, nam rapper thậm chí còn vui vẻ hát và tạo dáng trước ống kính, nói rằng anh đang trên đường đi dự tiệc.

Tuy nhiên, sự việc nhanh chóng chuyển biến theo hướng nghiêm trọng. Ngay sau khi cảnh sát có mặt, Lil Nas X đã bị bắt giữ vì tội hành hung. Nam rapper đã đấm hai lần vào mặt một sĩ quan, hành vi có thể dẫn đến cáo buộc nghiêm trọng.

Lil Nas X bị bắt - Ảnh 1.

Lil Nas X đã bị bắt giữ vì tội hành hung

ẢNH: AFP

Sĩ quan Charles Miller cho biết, mặc dù đã bắt giữ Lil Nas X, họ vẫn đưa anh đến bệnh viện để kiểm tra do nghi ngờ anh đã sử dụng chất kích thích quá liều. Sau khi được xuất viện, Lil Nas X hiện đang bị tạm giam tại Nhà tù Valley ở Van Nuys để phục vụ quá trình điều tra. Trong khi vụ việc gây xôn xao dư luận, người đại diện của nam rapper vẫn hoàn toàn im lặng, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Lil Nas X: Từ đỉnh cao đến những dấu hiệu báo động

Lil Nas X tên thật là Montero Lamar Hill, sinh năm 1999, nổi tiếng toàn cầu với các bản hit như Old Town Road, MONTERO (Call Me By Your Name) Industry Baby. Old Town Road đã tạo nên cơn sốt toàn cầu vào năm 2019, phá vỡ kỷ lục Billboard Hot 100 khi trụ vững ở vị trí số 1 suốt 19 tuần. Ca khúc đã mang về cho anh hai giải thưởng Grammy, cùng nhiều giải thưởng danh giá khác. Cuối tháng 6.2019, Lil Nas X công khai là người đồng tính, trở thành một biểu tượng của cộng đồng LGBTQ+.

Lil Nas X bị bắt - Ảnh 2.

Lil Nas X cũng cho thấy những dấu hiệu đáng lo ngại về sức khỏe

ẢNH: AFP

Tuy nhiên, song song với thành công, Lil Nas X cũng cho thấy những dấu hiệu đáng lo ngại về sức khỏe. Vào tháng 4, anh từng phải nhập viện do chứng liệt cơ mặt. Gần đây, anh cũng xóa toàn bộ các bài đăng cũ trên mạng xã hội, chỉ còn lại những hình ảnh và âm nhạc cho dự án mới.

Tin liên quan

Trần Phú Long bị bắt cùng Công Trí vì liên quan đến ma túy là ai?

Trần Phú Long bị bắt cùng Công Trí vì liên quan đến ma túy là ai?

Trước khi bị bắt, Trần Phú Long được biết đến là người cộng sự, hỗ trợ nhà thiết kế Công Trí trong việc phát triển thương hiệu thời trang.

Khám phá thêm chủ đề

Lil Nas X bị bắt giữ Old Town Road
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận