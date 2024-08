Rapper Negav: Tôi thích một tình yêu công khai

Negav tên thật là Đặng Thành An, sinh năm 2001. Anh được biết đến là thành viên nhỏ tuổi nhất của tổ đội rap Gerdnang cùng với Hieuthuhai, Hurrykng, Rex và Manbo NVCC

Sau khi bước ra từ chương trình King Of Rap và tham gia Hành trình rực rỡ, Negav nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả trẻ. Thời gian gần đây, nam rapper 23 tuổi còn tạo ấn tượng với tiết mục Ngân nga ở chương trình Anh trai say hi.

Chia sẻ với Thanh Niên, Negav thừa nhận nổi tiếng khi tuổi còn trẻ là điều may mắn. Tuy nhiên, khi nhìn lại hành trình vừa qua, Negav cảm thấy cách ứng xử của mình chưa tốt khiến hình ảnh bị ảnh hưởng. "Thời điểm đó, đối với tôi là một sự bất lợi vì mình chưa có kinh nghiệm, suy nghĩ và tư duy vẫn còn non. Cho nên, có những cách ứng xử và giao tiếp chưa tốt. Tuy nhiên, nhờ những bài học đó mà bây giờ tôi có nhiều kinh nghiệm và làm tốt hơn", Negav chia sẻ.

Negav từng kết hợp với những tên tuổi nổi tiếng như Văn Mai Hương, Hoàng Duyên, Hieuthuhai... NVCC

Bên cạnh đó, Negav cho rằng việc sở hữu một ngoại hình sáng chính là điểm thu hút khán giả. Nam rapper xem những lời khen đó là động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn thay vì kiêu ngạo hay tự mãn. Anh thẳng thắn: "Tôi may mắn vì ngoại hình được đánh giá dễ thương, ưa nhìn nhưng tôi thấy mình không quá đẹp trai. Khán giả yêu thương khen thì mình thấy vui chứ không dám nghĩ hơn". Bên cạnh đó, Negav cũng phấn đấu để nâng cao chuyên môn âm nhạc nhằm mang đến những sản phẩm chất lượng cho người nghe.

Được biết, Negav được ba mẹ ủng hộ khi anh quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật. Dù vậy, giọng ca Chăm sóc em luôn đảm bảo việc học song song với đam mê âm nhạc để gia đình yên tâm.

Mặt khác, nhờ sở hữu ngoại hình sáng nên Negav cũng có khá nhiều fan. Khi tiếp xúc với người hâm mộ, nam rapper cũng thể hiện sự thân thiện, hoạt bát, tuy nhiên, anh vẫn chú ý giữ khoảng cách an toàn để đôi bên đều cảm thấy thoải mái.

Nói thêm về quan điểm trong tình yêu, Negav bày tỏ: "Ai cũng thích một tình yêu công khai nhưng cách công khai của tôi cũng hơi khác một chút. Tôi không giấu chuyện tình yêu của mình nhưng cũng không muốn nó quá ồn ào".