Rapper Suboi giới thiệu 'Dâu thiên hạ' phiên bản Spatial Audio với CEO Apple

Chia sẻ với chúng tôi, nữ rapper nói cô không kịp chuẩn bị bất cứ điều gì từ nội dung trò chuyện đến trang phục. Tuy nhiên, "phản xạ" đầu tiên của cô là chia sẻ với vị CEO này về thành quả âm nhạc mới nhất của mình - đĩa đơn Dâu thiên hạ. Bởi là cuộc gặp không có sự chuẩn bị trước nên nữ rapper đã chọn tập trung vào việc chia sẻ về hip hop, giới trẻ và văn hóa Việt Nam cũng như hành trình hoạt động âm nhạc của mình. Đồng thời, nữ rapper cũng chia sẻ với vị CEO về cơ hội thực hiện Spatial Audio (công nghệ mô phỏng âm thanh vòm được tích hợp trong mẫu tai nghe của Apple) trên đĩa đơn này với Geoffrey từ Dolby. Cả hai nội dung đã khiến vị CEO cảm thấy rất thú vị.

Suboi chia sẻ cuộc gặp với Tim Cook khiến cô rất bất ngờ vì trước đó không được báo trước. Trong và sau buổi gặp nữ rapper uôn bày tỏ sự vui mừng vì được gặp gỡ, nói chuyện, chia sẻ với một vị CEO tầm cỡ thế giới NVCC

Như một sự khẳng định cá tính giống như trong âm nhạc cô đã thể hiện, nữ rapper "tranh thủ" nói thêm với CEO Apple về phụ nữ hiện đại ở châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng thông qua thông điệp của Dâu thiên hạ. Đó là sự tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ trên các phương diện khác nhau từ thiên chức trong gia đình đến khát vọng trong sự nghiệp. Điều này khiến Tim Cook - nhân vật tên tuổi trong giới điều hành công nghệ của thế giới rất ngạc nhiên.

Giám đốc điều hành Apple Tim Cook vừa đến Hà Nội, khi công ty tìm cách tăng doanh số bán hàng tại các thị trường mới và đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mình NVCC

Cũng trong buổi gặp mặt có thời lượng khoảng 15 phút, Suboi chia sẻ về mối liên hệ trước đó với Apple Music. Việc nữ rapper là nghệ sĩ Việt đầu tiên có banner riêng trên Apple Music và phỏng vấn với Zane Lowe… đã khiến vị CEO rất thú vị và hài lòng. Đó là lý do, Suboi kỳ vọng trong thời gian tới, âm nhạc của cô sẽ có mặt nhiều hơn trên Apple.

Khoảnh khắc vui vẻ của nữ rapper và vị CEO cùng các nhân vật khác trong buổi gặp NVCC

Thuộc thế hệ 9X, Suboi được mệnh danh là "Nữ hoàng hip hop của Vbiz". Cô cũng là một trong số ít nghệ sĩ liên tục được gặp các nhân vật tầm cỡ thế giới như Tổng thống Obama, Tim Cook, được The Wall Street, CNN, The Guardian… phỏng vấn, đưa tin, xuất hiện hình ảnh trên quảng trường Thời đại ở New York. Cô cũng là nghệ sĩ Việt được biểu diễn tại South by Southwest, một trong những lễ hội âm nhạc thường niên lớn nhất nước Mỹ. Đồng thời là nghệ sĩ Việt đầu tiên góp mặt trong Danh sách 30 người trẻ tuổi ảnh hưởng nhất châu Á (năm 2017).