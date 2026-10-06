Rare Collection: Những ‘tác phẩm nghệ thuật’ sống giữa lòng Hà Nội

Bản sắc Hà Nội và triết lý kiến trúc tiếp nối

Tại Hà Nội, chiều sâu của một không gian sống không chỉ đo đếm bằng quy mô hay vật liệu xa hoa, mà được bồi đắp từ những lớp trầm tích văn hóa và phong vị thanh lịch rất riêng của vùng đất ngàn năm di sản.

Ký ức đô thị Hà Nội vốn hiện hữu qua những biểu tượng hữu hình: từ nét trầm mặc của 36 phố phường, mái ngói rêu phong, cho đến vẻ cổ kính của Hoàng thành Thăng Long hay cầu Long Biên. Nhưng hơn thế, hồn cốt thủ đô còn len lỏi trong từng giá trị vô hình của đời sống thường nhật - cái lạnh chớm đông, hương hoa sữa thoảng trong gió thu, hay nếp sống tinh tế từng đi vào những trang văn của Thạch Lam. Chính sự hòa quyện giữa nét trầm mặc lịch sử và nhịp sống bình dị đã định hình nên một bản sắc Hà Thành không thể sao chép.

Những biểu tượng di sản của Hà Nội trong nhịp phát triển đô thị hiện đại

Đứng trước làn sóng đô thị hóa mạnh mẽ, thách thức của kiến trúc hiện đại không đơn thuần là mở rộng không gian hay nâng tầm tiện nghi xa xỉ. Bài toán quan trọng hơn là làm sao giữ trọn phần "hồn" di sản để viết tiếp trong một diện mạo đương đại. Khi được đặt trong mối tương quan hài hòa với lịch sử, thiên nhiên và con người, công trình kiến trúc sẽ vượt thoát khỏi những khối bê tông vô giác để trở thành một tác phẩm nghệ thuật sống - nơi cư dân trải nghiệm và hòa mình vào câu chuyện của Hà Nội hôm nay.

Đúng như kiến trúc sư Kenzo Tange từng nhận định: "Một đô thị hiện đại không thể tách rời khỏi lịch sử, mà phải là sự tiếp nối và tái sinh từ chính những lớp ký ức".

Maison Privée - biểu tượng "độc bản" của CapitaLand giữa lòng Ciputra

Đó cũng chính là triết lý được CapitaLand Development theo đuổi trong hành trình định hình những chuẩn mực sống mới tại Việt Nam. Trải qua hơn 30 năm "Tô điểm cuộc sống, nâng tầm cộng đồng", tập đoàn bất động sản hàng đầu Singapore đã từng bước khẳng định vị thế với chuỗi công trình biểu tượng. Quy mô toàn cầu cùng sự am tường văn hóa bản địa chính là DNA tạo nên giá trị cốt lõi trong từng sản phẩm của CapitaLand Development: chất lượng vượt trội, hệ tiện ích đặc tuyển và tư duy phát triển bền vững.

Trên nền tảng vững chắc đó, Maison Privée ra đời như một sự cộng hưởng tinh hoa giữa CapitaLand Development và các "bậc thầy" kiến tạo đến từ Nhật Bản - Mitsubishi Estate và Nomura Real Estate. Sự hợp tác mang tầm quốc tế này không chỉ bảo chứng cho tư duy quy hoạch dài hạn, mà còn định hình nên một không gian sống khép kín, nơi tính nghệ thuật và công năng đạt đến độ hoàn hảo.

Trên nền tảng đó, Maison Privée là sự cộng hưởng những tinh hoa trong quy hoạch, kiến trúc và phát triển đô thị. Đồng hành cùng những "bậc thầy" đến từ Nhật Bản như Mitsubishi Estate và Nomura Real Estate, những tên tuổi được biết đến với tư duy quy hoạch dài hạn, định hướng phát triển bền vững và khả năng kiến tạo hệ sinh thái tiện ích khép kín – CapitaLand Development đã "chấp bút" nên Maison Privée như một tuyệt tác nghệ thuật hiếm có chỉ dành cho những người được chọn.

Maison Privée - Tuyệt tác nghệ thuật giữa lòng Hà Nội phát triển bởi bộ ba thương hiệu quốc tế CapitaLand Development, Mitsubishi Estate và Nomura Real Estate

Tọa lạc tại tâm điểm Khu đô thị quốc tế Ciputra, Maison Privée thừa hưởng trọn vẹn giá trị từ một cộng đồng cư dân chuẩn mực đã hình thành, nơi tụ hội của giới doanh nhân, tầng lớp trí thức và các chuyên gia quốc tế. Nằm trên trục kết nối chiến lược giữa vùng cảnh quan Hồ Tây và Sông Hồng, dự án mở ra khoảng không xanh khoáng đạt giữa lòng đô thị, đồng thời sở hữu khả năng di chuyển linh hoạt tới các tuyến giao thông huyết mạch như Vành đai 2, Vành đai 3, các tuyến metro trọng điểm, sân bay hay khu vực Hoàn Kiếm,...

Bên cạnh lợi thế vị trí, Maison Privée chú trọng cá nhân hóa trải nghiệm sống với chuỗi 68 tiện ích tinh chọn. Sự kết hợp giữa các chuẩn mực thiết kế quốc tế và không gian riêng tư giúp dự án đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn của riêng giới thượng lưu Hà Thành.

Nghệ thuật may đo sự riêng tư và chuẩn sống Wellness

Nếu kiến trúc tạo nên hình hài trực quan thì không gian chăm sóc sức khỏe (wellness) chính là chiều sâu làm nên tinh thần của dự án. Tọa lạc trong tổng thể quy hoạch cây xanh và mặt nước rộng 100ha của Ciputra, Maison Privée thừa hưởng môi trường sống thoáng đãng với mật độ xây dựng chỉ 14% - thuộc nhóm thấp nhất nội đô. Cảnh quan thiên nhiên nơi đây đóng vai trò như một "màng lọc tự nhiên", vừa bảo đảm sự riêng tư biệt lập cho gia chủ, vừa làm nền tảng cho triết lý thiết kế lấy con người làm trung tâm.

Sở hữu tầm view toàn cảnh về không gian xanh mát của đại đô thị Ciputra, Maison Privée mang lại khoảng trời riêng tĩnh lặng cho gia chủ

Là một trong những không gian sống đầu tiên tại Việt Nam hướng tới đạt Tiền chứng nhận WELL, Maison Privée tích hợp các tiêu chuẩn sức khỏe vào sâu trong hạ tầng: từ chất lượng không khí, ánh sáng tự nhiên đến hệ thống lọc nước tinh khiết. Tất cả được "quy hoạch" bài bản qua chuỗi 68 tiện ích đặc tuyển. Trong đó, chuỗi tiện ích Wellness Suite khép kín tại tầng 2 mang đến liệu trình thư giãn, phục hồi từ sâu bên trong; cùng tầng cao The Crest 35 sở hữu bể bơi vô cực, mở ra khoảng lặng bình yên giữa tầng không.

Vượt trên định nghĩa về một nơi an cư xa xỉ, Maison Privée tích hợp các tiêu chuẩn wellness vào sâu trong từng trải nghiệm thường nhật. Giữa dòng chảy đô thị năng động, dự án trở thành nhịp cầu nối liền nét thanh lịch di sản của Hà Nội với một phong cách sống riêng tư, biệt lập. Nơi đây là minh chứng cho một kiệt tác sống bền vững - nơi sức khỏe và sự an yên của gia chủ được tôn vinh qua thời gian.