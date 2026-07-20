RASA đầu tư trang trại nấm hầu thủ

Trang trại nấm hầu thủ khép kín của RASA giúp chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ thực khách 24/7 ẢNH: RASA

Là chuỗi buffet lẩu hoạt động 24/7, RASA đầu tư và trực tiếp vận hành trang trại nấm hầu thủ trong hệ thống phòng lạnh khép kín nhằm chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ thực khách. Theo đại diện thương hiệu, việc xây dựng trang trại không chỉ đảm bảo nguồn cung ổn định mà còn giúp kiểm soát chất lượng đồng bộ của một trong những nguyên liệu đặc trưng trong thực đơn. Toàn bộ nấm được nuôi trồng trong môi trường kiểm soát chặt chẽ về nhiệt độ, độ ẩm và điều kiện sinh trưởng. Mỗi giai đoạn phát triển đều được theo dõi trước khi đưa vào chế biến nhằm đảm bảo chất lượng ổn định.

Đáng chú ý, nấm được thu hoạch thủ công mỗi ngày thay vì thu hoạch đại trà và bảo quản dài ngày. Theo RASA, quy trình này giúp giữ được độ tươi, kết cấu tự nhiên và hạn chế ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng sau thu hoạch. Do nấm hầu thủ có chất lượng phụ thuộc nhiều vào thời điểm thu hoạch, việc chủ động nuôi trồng cũng giúp doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào biến động của thị trường nguyên liệu.

Theo đại diện RASA, việc đầu tư trang trại là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn, hướng đến những bữa ăn đảm bảo hương vị, chất lượng và nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng.