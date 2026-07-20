Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

RASA đầu tư trang trại nấm hầu thủ

Nguồn: RASA
Nguồn: RASA
Trước xu hướng người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và nguồn gốc thực phẩm, nhiều doanh nghiệp F&B lựa chọn tự chủ chuỗi cung ứng để kiểm soát nguyên liệu ngay từ khâu sản xuất. Thay vì phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài, mô hình này giúp duy trì chất lượng sản phẩm và tăng tính minh bạch.
RASA đầu tư trang trại nấm hầu thủ - Ảnh 1.

Trang trại nấm hầu thủ khép kín của RASA giúp chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ thực khách 24/7

ẢNH: RASA

Là chuỗi buffet lẩu hoạt động 24/7, RASA đầu tư và trực tiếp vận hành trang trại nấm hầu thủ trong hệ thống phòng lạnh khép kín nhằm chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ thực khách. Theo đại diện thương hiệu, việc xây dựng trang trại không chỉ đảm bảo nguồn cung ổn định mà còn giúp kiểm soát chất lượng đồng bộ của một trong những nguyên liệu đặc trưng trong thực đơn. Toàn bộ nấm được nuôi trồng trong môi trường kiểm soát chặt chẽ về nhiệt độ, độ ẩm và điều kiện sinh trưởng. Mỗi giai đoạn phát triển đều được theo dõi trước khi đưa vào chế biến nhằm đảm bảo chất lượng ổn định.

Đáng chú ý, nấm được thu hoạch thủ công mỗi ngày thay vì thu hoạch đại trà và bảo quản dài ngày. Theo RASA, quy trình này giúp giữ được độ tươi, kết cấu tự nhiên và hạn chế ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng sau thu hoạch. Do nấm hầu thủ có chất lượng phụ thuộc nhiều vào thời điểm thu hoạch, việc chủ động nuôi trồng cũng giúp doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào biến động của thị trường nguyên liệu.

Theo đại diện RASA, việc đầu tư trang trại là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn, hướng đến những bữa ăn đảm bảo hương vị, chất lượng và nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng.

Khám phá thêm chủ đề

nấm hầu thủ RASA đầu tư trang trại nấm hầu thủ RASA đầu tư và trực tiếp vận hành trang trại nấm hầu thủ RASA,

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận