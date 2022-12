Rating ‘Hoàn hồn 2’ lập kỷ lục với cảnh ‘giường chiếu’ của cặp đôi chính

Mùa 2 bộ phim truyền hình Hàn Quốc Hoàn hồn (Alchemy Of Souls Part 2 hay còn gọi Alchemy of Souls: Light and Shadow) có rating khởi sắc dần đều qua mỗi tập phim. Tập mới nhất (tập 4) phát sóng tối 18.12 ghi nhận mức tỷ suất người xem 8,5%, tăng 1,3% so với trước (7,2%) và lập kỷ lục là tập phim có rating cao nhất từ khi chiếu đến nay.

Tập phim này cũng đánh dấu bước ngoặt mới trong mối quan hệ giữa cặp đôi chính Jang Uk và Jin Bu Yeon. Jang Uk vẫn chưa phát hiện Jin Bu Yeon chính là Nak Su, người con gái mà anh yêu thương nhưng bị cho là đã chết ở mùa 1. Còn Nak Su trong thân xác Jin Bu Yeon cũng mất ký ức năm xưa. Cô vẫn tưởng bản thân chỉ đơn giản là con gái trưởng gia tộc Jinyowon.

Mặc cho chưa nhận ra nhau, Jang Uk và Jin Bu Yeon vẫn dần dần gần gũi hơn qua nhiều tình huống nguy hiểm và có phần “dở khóc dở cười”. Ở tập 4, cả hai phối hợp phá tan âm mưu của vương phi Seo Ha Sun (Shim So Young) và Jin Mu (Jo Jae Yoon). Jang Uk tiêu diệt người hoàn hồn cũng như thành công đập tan tin đồn linh hồn của Nak Su trở lại.





Tuy nhiên, trải qua mọi chuyện, Jang Uk vẫn chưa thể quên được hình bóng Nak Su. Khi Jang Uk xúc động nhớ về Nak Su, Jin Bu Yeon xuất hiện và xoa dịu anh. Jang Uk chìm vào giấc ngủ trên tay Jin Bu Yeon. Cùng chung chăn gối, cả hai bất ngờ trao nhau nụ hôn ngọt ngào, bày tỏ tình cảm dành cho đối phương.

Phân đoạn lãng mạn của Jang Uk và Jin Bu Yeon trong tập 4 Hoàn hồn 2 nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Đặc biệt, “phản ứng hóa học” giữa Lee Jae Wook và Go Yoon Jung trong tập 4 gây bùng nổ mạng xã hội. Nhiều người xem kỳ vọng cả hai có thêm nhiều cảnh tình cảm hơn nữa ở các tập sau.

Hoàn hồn 2 có tên gọi Hoàn hồn: Ánh sáng và bóng tối chiếu khung giờ tối thứ 7, chủ nhật hằng tuần trên kênh cáp tvN. Phim do Park Joon Hwa và Bae Hyun Jin làm đạo diễn, Hong Jung Eun cùng Hong Mi Ran viết kịch bản. Hoàn hồn 2 quy tụ dàn sao Hàn: Lee Jae Wook, Go Yoon Jung, Hwang Min Hyun, Shin Seung Ho, Yoon Joon Sang, Oh Na Ra…