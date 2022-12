Rating phim ‘Cậu út nhà tài phiệt’ phá kỷ lục ‘Hạ cánh nơi anh’

Tập 13 Cậu út nhà tài phiệt (Reborn Rich) phát sóng tối 17.12 trên kênh cáp JTBC và gây bất ngờ với mức tỷ suất người xem tăng mạnh so với tập trước. Cụ thể, tập 13 cán mốc 22,5%, cao hơn 2,7% so với tập 12 (19,8%). Đồng thời, đây cũng là mức rating cao nhất của tác phẩm kể từ khi phát sóng đến nay.

Đặc biệt, thành tích trên cũng giúp Cậu út nhà tài phiệt xô đổ kỷ lục rating của Hạ cánh nơi anh (Crash Landing on You, 21,7%), bộ phim đang đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng phim truyền hình có rating cao nhất trên hệ thống đài cáp Hàn Quốc.

Vậy là sau 13 tập, Cậu út nhà tài phiệt đã vượt qua Hạ cánh nơi anh để vào top 3 Phim truyền hình được xem nhiều nhất trên hệ thống đài cáp Hàn Quốc, xếp sau Thế giới hôn nhân (The World of the Married, 28,4%) và Lâu đài tham vọng (Sky Castle, 23,8%). Khán giả dự đoán đứa con tinh thần của đạo diễn Jung Dae Yoon nhiều khả năng sẽ tiếp tục phá sâu kỷ lục rating và vươn lên các thứ hạng cao hơn nữa ở các tập sau.

Song song với chủ đề về kỷ lục rating, Cậu út nhà tài phiệt còn đang được bàn luận sôi nổi bởi hàng loạt bước ngoặt lớn trong tập 13. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Jin Yang Cheol (Lee Sung Min đóng) đột ngột qua đời. Người đứng đầu tập đoàn Soonyang để lại khối tài sản khổng lồ cho con cháu, nhưng trong di chúc thừa hưởng lại không hề có tên đứa cháu trai yêu quý Jin Do Joon (Song Joong Ki).





Việc Jin Yang Cheol để Jin Do Joon hoàn toàn trắng tay là tình tiết gây bàng hoàng nhất của tập phim. Star News nhận định đây là một cú sốc lớn không chỉ đối với cậu út mà còn cả khán giả ngồi trước màn ảnh. Nhiều người xem dự đoán Jin Yang Cheol trước khi chết đã có kế hoạch khác nhằm bảo vệ Jin Do Joon giữa vòng xoáy tham vọng của những thành viên nhà họ Jin.

Về phía Jin Do Joon, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần và có đối sách chống lại các bác, anh chị em họ nhà nội. Đồng thời, Jin Do Joon cũng khéo léo bảo vệ Seo Min Young (Shin Hyun Bin) khi cô gặp nguy hiểm trong lúc điều tra về bà Lee Pil Ok (Kim Hyun).

Tập 13 Cậu út nhà tài phiệt xuất hiện thêm một nhân vật mới, Jin Ye Joon (Cho Hye Joo), con gái của Jin Dong Ki (Jo Han Chul) và Yoo Ji Na (Seo Jae Hee). Jin Ye Joon hứa hẹn sẽ là một nhân tố ảnh hưởng không nhỏ đến màn đấu trí căng thẳng giữa Jin Do Joon và gia tộc họ Jin. Ngoài ra, hai bố con Jin Young Ki (Yoon Je Moon) - Jin Sung Joon (Kim Nam Hee) cũng không chịu ngồi yên trong trận chiến tranh quyền lực này.